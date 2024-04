Očitano vohunjenje evropski poslanki odneslo delegacije in pet dnevnic

Kot je Metsola povedala ob začetku današnjega zasedanja parlamenta, je Ždanoka kršila prvi, četrti in šesti člen kodeksa ravnanja, ki vsi obravnavajo integriteto in transparentnost. Izrekla ji je kazen v obliki prepovedi zastopanja parlamenta v medparlamentarnih delegacijah, na medparlamentarnih konferencah in v vseh oblikah sodelovanja med institucijami do konca mandata. Poleg tega za obdobje petih dni ne bo upravičena do prejema dnevnic.

Evropski parlament je preiskavo dejanj poslanke sprožil, ko so konec januarja mediji razkrili, da Ždanoka že dve desetletji sodeluje z rusko obveščevalno službo FSB, kar sicer sama zanika.

Ždanoka je bila o odločitvi že obveščena in ker se nanjo ni pritožila, ta velja, je še dodala Metsola.

Ruski preiskovalni časnik The Insider se je pri tem skliceval na elektronska sporočila med Ždanoko in dvema ruskima uradnikoma, v katerih naj bi bila izrecna in podrobna poročila o delu Ždanoke kot evropske poslanke, zlasti glede spodbujanja proruskega razpoloženja v baltski regiji.

Ždanoka je bila med 13 poslanci Evropskega parlamenta, ki so marca 2022 glasovali proti resoluciji, ki obsoja rusko invazijo na Ukrajino, zaradi česar je morala zapustiti politično skupino Zelenih/EFA.

Evropski poslanci so v kmalu po razkritju sprejeti resoluciji obsodili nenehna prizadevanja Rusije za spodkopavanje evropske demokracije. Pri tem so opozorili, da izvoljeni politiki in stranke v Evropi zavestno služijo ruskim interesom.