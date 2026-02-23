Nepremičninski davek: od 0,60 do osem evrov na kvadratni meter, kdo bo plačila oproščen?

Davčna uprava odločbe izdaja glede na stanje, namembnost in lastništvo nepremičnine na dan 31. marca 2025. Postopek ugotavljanja davčne obveznosti temelji na podatkih davčne uprave, podatkih o komunalnem prispevku in drugih podatkih, ki so jih posredovali organi lokalne samouprave in davčni zavezanci.

Nepremičninski davek je na Hrvaškem začel veljati 1. januarja lani in je zamenjal davek na počitniške hiše. Znaša od 0,60 evra do osem evrov na kvadratni meter. Določajo ga enote lokalne samouprave, višina davka pa se lahko razlikuje tudi med območji znotraj posamezne občine oziroma mesta.

Petino sredstev, zbranih z davkom na nepremičnine, prejme država, 80 odstotkov pa občine.