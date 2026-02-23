Naslovnica
Tujina

Nepremičninski davek: od 0,60 do osem evrov na kvadratni meter, kdo bo plačila oproščen?

Zagreb, 23. 02. 2026 16.03 pred 2 urama 1 min branja 16

Avtor:
STA Ti.Š.
Split

Hrvaška davčna uprava je začela izdajo odločb o odmeri davka na nepremičnine, ki ga je treba plačati v 15 dneh po prejemu odločbe. Davka so oproščeni tisti lastniki na Hrvaškem, ki imajo nepremičnino v dolgoročnem najemu ali v njej živijo.

Davčna uprava odločbe izdaja glede na stanje, namembnost in lastništvo nepremičnine na dan 31. marca 2025. Postopek ugotavljanja davčne obveznosti temelji na podatkih davčne uprave, podatkih o komunalnem prispevku in drugih podatkih, ki so jih posredovali organi lokalne samouprave in davčni zavezanci.

Hrvaška davčna uprava je začela izdajo odločb o odmeri nepremičninskega davka.
Hrvaška davčna uprava je začela izdajo odločb o odmeri nepremičninskega davka.
FOTO: Shutterstock

Nepremičninski davek je na Hrvaškem začel veljati 1. januarja lani in je zamenjal davek na počitniške hiše. Znaša od 0,60 evra do osem evrov na kvadratni meter. Določajo ga enote lokalne samouprave, višina davka pa se lahko razlikuje tudi med območji znotraj posamezne občine oziroma mesta.

Petino sredstev, zbranih z davkom na nepremičnine, prejme država, 80 odstotkov pa občine.

Kdo ne bo rabil plačati?

Plačila davka so oproščeni lastniki objektov, oddanih v dolgoročni najem (za najmanj 10 mesecev na leto), nepremičnine, ki jih lastniki uporabljajo za stalno bivanje, in nepremičnine, v katerih živi član družine.

Plačila davka so oproščeni tudi lastniki nepremičnin, ki ne onemogočajo funkcionalnega bivanja, ter domačini, ki imajo oddajanje stanovanj za dodatno dejavnost in imajo v istem objektu prijavljeno tudi svoje stalno bivališče.

Hrvaška nepremičninski davek odločbe

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
heroj2000
23. 02. 2026 18.04
No zdaj bodo pa vikendaši množično enega člana družine za stalno prijavili na Hrvaškem, še zanimivo bo.
Odgovori
0 0
Claus
23. 02. 2026 17.52
Zdaj se bodo zaceli vikendi prodajat
Odgovori
+0
1 1
heroj2000
23. 02. 2026 18.05
za pol cene
Odgovori
0 0
Morgoth
23. 02. 2026 17.50
Pri nas to ne pride v poštev zaradi kaviar levičarjev tipa Tašner-Vatovec (soyboy je vzel ženin priimek😂😂😂), ki imajo 10 stanovanj.
Odgovori
+0
2 2
zmerni pesimist
23. 02. 2026 17.48
Vikendaši odprite denarnice
Odgovori
+0
1 1
lokson
23. 02. 2026 17.16
Sedaj, pa imam te samovolje uredniške počasi dovolj.
Odgovori
+0
2 2
genir
23. 02. 2026 17.14
Saj nas pri nas tudi čaka. Samo naši ne bojo tako nežni.
Odgovori
+5
5 0
kakorkoliže
23. 02. 2026 16.51
Kako enostavne so rešitve, hrvati nas prekašajo v marsičem.
Odgovori
+8
8 0
Stauffenberg
23. 02. 2026 16.50
Še enkrat beri članek, pa še enkrat.... mogoče boš razumel konec meseca. Ko spodnjemu odgovorim, da ima on h...čka, me brišejo njega pa ne, ko žali ljudi. Dvojna merila!!!!!
Odgovori
+3
5 2
Panter 63
23. 02. 2026 16.55
To se tudi meni dogaja. Žalitve dovoljene v eno smer. Če pa daš repliko te brišejo, tudi blokirajo. Sam napisal 14. 02. 26, dan kdaj je Prevc dobil zlato medaljo na OI kako to da ni udarna novica. Ne moreta verjeti, udarna novica je bila šopek na Hrvaški 70 evrov. Takoj blokada za 3 dni. Upam da zdaj ne bo.
Odgovori
+4
6 2
MatPaat
23. 02. 2026 17.34
Res je... Pri določenih temah, se je treba
Odgovori
0 0
veneti
23. 02. 2026 16.36
Hrvati spet molzejo.
Odgovori
-2
5 7
lokson
23. 02. 2026 17.08
Prvi biciklistični asocialnež, se je javil kar sam.
Odgovori
+3
6 3
Panter 63
23. 02. 2026 17.16
Molzejo tebe na Bledu. Ne rabiš sploh prestopiti mejo pa te ne bodo molzli. Razen kdaj boš šol doma. V bistvu lahko greš čez Madžarsko.
Odgovori
-1
2 3
MatPaat
23. 02. 2026 17.35
Pri določenih temah se je treva nagibat v pravo smer potem je ok, ker če ne te brišejo. Pustijo pa žaljenje samo z eni strani. Saj vsi vemo kam pea taco moli.
Odgovori
+3
3 0
ap100
23. 02. 2026 16.34
Spomnimo golobnjak. ki je predlagal nepremičninski davek v višini 1,3%od tržne cene bi to za ljubljano pomenilo 65 EUR po metru za napol podrto barako s ceno 1000 eur pa 13 eur
Odgovori
+8
12 4
bibaleze
