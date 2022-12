Od 200 evrov na noč za kontejner do 473.000 evrov na teden za superjahto

Ena takih superjaht je Saluzi, ki jo krasi osupljiv dizajn v slogu grafitov. V Doho je prispela 24. novembra in ima vojsko 35 zaposlenih, ki so na ogled povabili novinarja CNN . Bivanje na Saluziju stane skoraj 473.000 evrov na teden in takoj ko stopite na krov, vas objame razkošje, opisuje novinar Ben Church. Gostje so povabljeni, da svoje čevlje zamenjajo za bele puhaste copate, brezhibno oblečeno osebje, ki skrbi za stranke in njihovo zadovoljstvo, pa jih pozdravi s pijačo.

Umetni otok, ki je postal eno najbolj ekskluzivnih območij v Dohi, so začeli graditi leta 2004 in je ime 'The Pearl' (biser) dobil po tradicionalnem potapljanju za biseri, kar je bila prevladujoča industrija na tem območju, preden so odkrili nafto. Zaradi brezhibnih ulic, prepredenih z luksuznimi hoteli, ki ponujajo osupljive razglede na marino, ga imenujejo tudi 'Arabska riviera'.

Jahta ima tri nadstropja, za spanje, igro in delo. Veliko zunanjih površin ima masažne kadi, gostje pa lahko na zadnji strani barke celo igrajo golf, igrišče pa je opremljeno z razpadajočimi žogicami, ki se spremenijo v hrano za ribe, ko padejo v vodo. Na ladji so tudi inštruktorji potapljanja, bazeni in mize za poker – na Saluziju vam nikoli ne bo dolgčas, pravi novinar. "Sprejmemo lahko 32 gostov, a smo redko polno zasedeni," je za CNN povedal kapitan Saluzija Asparuh Chorbadzhiev. "Ko imajo ljudje radi zasebnost, lahko uporabljajo le eno ali dve kabini, lahko pa s seboj pripeljejo tudi veliko podpornega osebja."

Chorbadzhiev, ki dela in živi na morju že skoraj 40 let, ni želel razkriti, kdo bo prebival na ladji med letošnjim nogometnim svetovnim prvenstvom, vendar je dejal, da so njegovi gostje pogosto zvezdniki ali zelo bogati poslovneži. Kapitan je očitno ponosen na Saluzi in je želel novinarju pokazati njene številne skrite atribute; od svetilk, ki jih gostje prižigajo in ugašajo z daljinskim upravljalnikom v obliki pištole, do umetniških del, ki krasijo vhodne stene. Značilne poslikave v notranjosti jahte se ujemajo s podobami na zunanji strani. Vse oblike pa je navdihnilo ime jahte Saluzi. To je bil eden od šestih bojnih konjev kitajskega cesarja Tanga Taizonga.

Jahta ima tudi razkošni spa, v katerem je masažna postelja, ki ima to zmožnost, da spušča na vaše telo kapljice vina, medtem ko se sproščate. Nasproti se nahaja popolnoma opremljena telovadnica, jahta pa se ponaša tudi s frizerskim salonom.

Na Saluziju je na voljo skupno 16 kabin, VIP-sobe pa imajo tudi balkon. Tu so tudi delovna soba, kino soba in prostor za gastronomsko jedilnico. Po besedah Chorbadzhieva je jahta znana tudi po zabavah s karaokami. Za goste vse obroke pripravlja posadka. Tudi jahta je brezhibno čista. "To je globalna jahta. Običajno je vsako poletje v Sredozemlju," je dejal Chorbadzhiev. "Pozimi se odpravimo na Daljni vzhod ali kraje, vključno s Sejšeli, Maldivi, Tajsko, Singapurjem, Hongkongom ali v Zalivsko regijo, kot je tukaj."

Jahta je bila pred kratkim v Abu Dabiju na veliki nagradi formule 1, pri prihodu v Katar pa je zaradi kopice papirjev, potrebnih za pridobitev vizuma za vstop v državo, imela zamudo, je povedal Chorbadzhiev. Medtem ko je bila jadrnica zasidrana v Abu Dabiju za veliko nagrado, je gostila ljudi, ki so dirko spremljali z njenih krovov, ki so gledali na del steze. Zdaj lahko gostje v Dohi pokličejo limuzine, da jih prepeljejo na stadione svetovnega pokala, da si ogledajo tekme. Gostje pa lahko zahtevajo tudi, da jahto odpeljejo iz marine in si ogledajo mesto od daleč. Glede na Global Fleet Tracker podjetja BOAT Pro je od začetka turnirja v katarske vode vstopilo več kot 20 superjaht, vključno s plovili, kot sta Al Lusail in Alaiya, ki sta privezani v bližini Dohe.