Od –30 do 110 stopinj: hekerji napadli hladilnike za shranjevanje krvi

Po hladilnikih v supermarketih po Evropi so tarča kibernetskih napadalcev postali še sistemi za hlajenje krvnih pripravkov. Poskus vdora je opazil dežurni tehnik, ki ga je opozoril nenormalen dvig temperature.
Kot so za televizijo BFMTV potrdili na na Francoskem zavodu za transfuzijsko medicino (EFS), je bil žrtev napada, ki se je zgodil v noči s 1. na 2. november, njihov dobavitelj hladilne opreme. Po poročanju satiričnega tednika Le Canard enchaîné so napadalci nastavitve hladilnih komor podjetja Coolworld, v katerih bi morala biti temperatura –30 stopinj Celzija, spremenili tako, da bi se te lahko segrele na 110 stopinj Celzija.
"Lahko bi izgubili vzorce ali vrečke s plazmo, namenjene zdravljenju bolnikov," je na televiziji BFMTV opozoril predsednik EFS Frédéric Pacoud.
"Prizadeti so bili sistemi za nadzor in upravljanje hladilnih prostorov na treh lokacijah EFS. Pragovi temperature in odmrzovanja so se dvignili na izjemno visoke ravni, vendar pri tem niso bile ugotovljene nobene zdravstvene posledice," so v izjavi zapisali pri EFS. Zahvaljujoč sistemom za spremljanje in alarmiranje so hitro zaznali nepravilnosti in sprejeli ukrepe, s katerimi so preprečili kakršno koli spremembo lastnosti krvnih pripravkov ali vzorcev, so še pojasnili.
Zagotovili so tudi, da EFS ni bil neposredna tarča kibernetskega incidenta. "Žrtev kibernetskega incidenta je bil včeraj naš ponudnik storitev hlajenja; dogodek pa bo verjetno vplival na določene sisteme za nadzor in upravljanje hladilnih komor, nameščene na nekaterih lokacijah EFS."
V teh hladilnih prostorih so bili pred dostavo v zdravstvene ustanove shranjeni "krvni pripravki ter vzorci, namenjeni našim biobankam", so še dodali. "Šlo je konkretno za vrečke s plazmo, namenjene transfuziji bolnikom, in vrečke s plazmo, namenjene frakcioniranju v Francoskem laboratoriju za frakcioniranje in biotehnologijo."
Poleg uvedbe previdnostnih ukrepov in premestitve izdelkov je ustanova onemogočila tudi oddaljen dostop do zadevne opreme, so za BFMTV sporočili z ministrstva za zdravje, ki sodeluje z EFS. Sodelujejo tudi z Nacionalno agencijo za varnost informacijskih sistemov (ANSSI).
"Razmere so trenutno pod nadzorom in jih pozorno spremljamo," so navedli na ministrstvu za zdravje in dodali, da poteka preiskava, katere cilj je ugotoviti način delovanja in okoliščine incidenta, skupno število potencialno prizadetih naprav ter pogoje in časovni okvir za varno ponovno vzpostavitev delovanja prizadetih enot.
EFS je francoska javna ustanova, ki je bila ustanovljena 1. januarja 2000. Je osrednji izvajalec civilne transfuzijske dejavnosti v Franciji in vsako leto zagotavlja krvne pripravke za potrebe približno milijona bolnikov. Poleg tega oskrbuje francoski laboratorij za frakcioniranje in biotehnologijo (LFB), ki iz plazme izdeluje zdravila.
Incident se je sicer zgodil le nekaj dni po tem, ko so kibernetski napadi prizadeli britansko mesnopredelovalno industrijo, supermarketi v evropskih državah pa so poročali, da so se njihovi hladilniki in zamrzovalniki segreli, kar je povzročilo več milijonov dolarjev izpada zaradi pokvarjene hrane.
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