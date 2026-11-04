Od –30 do 110 stopinj: hekerji napadli hladilnike za shranjevanje krvi

Po hladilnikih v supermarketih po Evropi so tarča kibernetskih napadalcev postali še sistemi za hlajenje krvnih pripravkov. Poskus vdora je opazil dežurni tehnik, ki ga je opozoril nenormalen dvig temperature.

Kot so za televizijo BFMTV potrdili na na Francoskem zavodu za transfuzijsko medicino (EFS), je bil žrtev napada, ki se je zgodil v noči s 1. na 2. november, njihov dobavitelj hladilne opreme. Po poročanju satiričnega tednika Le Canard enchaîné so napadalci nastavitve hladilnih komor podjetja Coolworld, v katerih bi morala biti temperatura –30 stopinj Celzija, spremenili tako, da bi se te lahko segrele na 110 stopinj Celzija.

"Lahko bi izgubili vzorce ali vrečke s plazmo, namenjene zdravljenju bolnikov," je na televiziji BFMTV opozoril predsednik EFS Frédéric Pacoud.

"Prizadeti so bili sistemi za nadzor in upravljanje hladilnih prostorov na treh lokacijah EFS. Pragovi temperature in odmrzovanja so se dvignili na izjemno visoke ravni, vendar pri tem niso bile ugotovljene nobene zdravstvene posledice," so v izjavi zapisali pri EFS. Zahvaljujoč sistemom za spremljanje in alarmiranje so hitro zaznali nepravilnosti in sprejeli ukrepe, s katerimi so preprečili kakršno koli spremembo lastnosti krvnih pripravkov ali vzorcev, so še pojasnili.