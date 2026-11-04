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Od –30 do 110 stopinj: hekerji napadli hladilnike za shranjevanje krvi

Pariz, 04. 11. 2026 13.07 pred 1 uro 3 min branja 67

Avtor:
U. Z. K.
Krvna banka

Hekerji so napadli ponudnika hladilnih storitev, ki sodeluje s Francoskim zavodom za kri (EFS). Zaradi vdora so bile ogrožene hladilne komore na več lokacijah, v katerih so bili shranjeni krvni pripravki in vzorci za biobanke. Zahvaljujoč sistemom za spremljanje in alarmiranje so nepravilnosti pravočasno zaznali in preprečili škodo, so sporočili z EFS.

Po hladilnikih v supermarketih po Evropi so tarča kibernetskih napadalcev postali še sistemi za hlajenje krvnih pripravkov. Poskus vdora je opazil dežurni tehnik, ki ga je opozoril nenormalen dvig temperature.

Kot so za televizijo BFMTV potrdili na na Francoskem zavodu za transfuzijsko medicino (EFS), je bil žrtev napada, ki se je zgodil v noči s 1. na 2. november, njihov dobavitelj hladilne opreme. Po poročanju satiričnega tednika Le Canard enchaîné so napadalci nastavitve hladilnih komor podjetja Coolworld, v katerih bi morala biti temperatura –30 stopinj Celzija, spremenili tako, da bi se te lahko segrele na 110 stopinj Celzija.

"Lahko bi izgubili vzorce ali vrečke s plazmo, namenjene zdravljenju bolnikov," je na televiziji BFMTV opozoril predsednik EFS Frédéric Pacoud.

"Prizadeti so bili sistemi za nadzor in upravljanje hladilnih prostorov na treh lokacijah EFS. Pragovi temperature in odmrzovanja so se dvignili na izjemno visoke ravni, vendar pri tem niso bile ugotovljene nobene zdravstvene posledice," so v izjavi zapisali pri EFS. Zahvaljujoč sistemom za spremljanje in alarmiranje so hitro zaznali nepravilnosti in sprejeli ukrepe, s katerimi so preprečili kakršno koli spremembo lastnosti krvnih pripravkov ali vzorcev, so še pojasnili.

Po hladilnikih v supermarketih po Evropi so zdaj tarča kibernetskih napadalcev postali še sistemi za hlajenje krvnih pripravkov.
Po hladilnikih v supermarketih po Evropi so zdaj tarča kibernetskih napadalcev postali še sistemi za hlajenje krvnih pripravkov.
FOTO: Profimedia

Zagotovili so tudi, da EFS ni bil neposredna tarča kibernetskega incidenta. "Žrtev kibernetskega incidenta je bil včeraj naš ponudnik storitev hlajenja; dogodek pa bo verjetno vplival na določene sisteme za nadzor in upravljanje hladilnih komor, nameščene na nekaterih lokacijah EFS."

V teh hladilnih prostorih so bili pred dostavo v zdravstvene ustanove shranjeni "krvni pripravki ter vzorci, namenjeni našim biobankam", so še dodali. "Šlo je konkretno za vrečke s plazmo, namenjene transfuziji bolnikom, in vrečke s plazmo, namenjene frakcioniranju v Francoskem laboratoriju za frakcioniranje in biotehnologijo."

"Razmere so trenutno pod nadzorom in jih pozorno spremljamo," so navedli na ministrstvu za zdravje.
"Razmere so trenutno pod nadzorom in jih pozorno spremljamo," so navedli na ministrstvu za zdravje.
FOTO: Profimedia

Poleg uvedbe previdnostnih ukrepov in premestitve izdelkov je ustanova onemogočila tudi oddaljen dostop do zadevne opreme, so za BFMTV sporočili z ministrstva za zdravje, ki sodeluje z EFS. Sodelujejo tudi z Nacionalno agencijo za varnost informacijskih sistemov (ANSSI). 

"Razmere so trenutno pod nadzorom in jih pozorno spremljamo," so navedli na ministrstvu za zdravje in dodali, da poteka preiskava, katere cilj je ugotoviti način delovanja in okoliščine incidenta, skupno število potencialno prizadetih naprav ter pogoje in časovni okvir za varno ponovno vzpostavitev delovanja prizadetih enot.

EFS je francoska javna ustanova, ki je bila ustanovljena 1. januarja 2000. Je osrednji izvajalec civilne transfuzijske dejavnosti v Franciji in vsako leto zagotavlja krvne pripravke za potrebe približno milijona bolnikov. Poleg tega oskrbuje francoski laboratorij za frakcioniranje in biotehnologijo (LFB), ki iz plazme izdeluje zdravila.

Incident se je sicer zgodil le nekaj dni po tem, ko so kibernetski napadi prizadeli britansko mesnopredelovalno industrijo, supermarketi v evropskih državah pa so poročali, da so se njihovi hladilniki in zamrzovalniki segreli, kar je povzročilo več milijonov dolarjev izpada zaradi pokvarjene hrane.

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KOMENTARJI67

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Pujček
04. 11. 2026 14.48
Zelenski pošlje svežo kri. Če ni Rusov pa potamani svoje v kleteh.
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0 0
Definbahija
04. 11. 2026 14.45
Če se dobi teve ki so napadli kri sledi samo zid.
Odgovori
+0
1 1
zurc
04. 11. 2026 14.47
točno tako
Odgovori
0 0
zurc
04. 11. 2026 14.39
temu se reče napad na evropo ,lahko samo še čakamo kdaj bodo ustavili elektrarne,ker so vse vodene na daljavo (HE)lahko samo rečemo hvala bogu da imamo staro nuklearko,na katero ne moreš vplivati z internetno povezavo ,gavne stvari še vedno vodeno ročno in z norenjem omrežjem,ker so tudi take dogodke predvidevai da se lahko zgodijo
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+2
3 1
osservatore
04. 11. 2026 14.39
Že pri hladilnikih v supermarketih sem se spraševal zakaj so vezani v internet tako, da jim je možno od daleč nastavljati temperaturo? Enako vprašanje se postavlja pri hladilnikih za shranjevanje krvi. Tu je nastavljanje temperature od daleč še bolj nerazumljiva opcija. Kolikor vem imajo ti hladilniki fiksno temperaturo (minus xx stopinj) in popolnoma dovolj bi bilo, da bi od daleč spremljali samo stanje temperature in bila bi nastavljena tolerančna meja izven katere bi se sprožil alarm in bi bila alarmirana servisna ekipa. Tako bi se izognili tovrstnim hekerskim napadom.
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+1
1 0
YouRangMyLord
04. 11. 2026 14.47
@Observatore - t.i. "cost saving" je to - da bodisi trgovec ali pa oddelek hrambe krvnih enot ne plačuje fizične delovne sile ( oseb) za take nadzore, ki morajo biti 24/7 zagotovoljeni - nočni delovni čas, prazniki, dela prosti dni pa stanejo dodatno jih mora delodajalec izplačat na plačilni listi - ja, tako daleč smo v 2026 - trgovec tukaj špara na pomembni točki varovanja, zdaj pa so dobili točno, kje so šibki in ranljivi in kje šparajo preveč.....
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0 0
mrbungle
04. 11. 2026 14.36
Vse to in še mnogo več, kot so vdori in kontrola vojaskih sistemov, letal, prakticno vsega, bo zmozna naredit tudi AI...
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+4
4 0
First Last
04. 11. 2026 14.33
Po mojem se zadnje čase heka s pomočjo AI, zato toliko vdorov, namreč zadnji modeli odkrivajo kritične človeške programske ranljivosti stare tudi 30 let. Vsi neposodobljeni sistemi ali ti ki nimajo mogočih posodobitev bodo ranljivi za vedno. Glede 110 stopinj.. da gre za hladilnik in ne v tem primeru se ne da obrnit funkcije, gre za programsko nastavitev ki je lahko, sploh če imaš tak low level dostop tudi 110C.. čisto možno da ima hladilnik tudi defrost grelne špirale... kakorkoli, kot običajno je naslov zavajujoč, za takšno zavajanje naroda kot jasen dan bi morali bit mediji kazensko odgovorni, vse za klike in denar, kje je meja?
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+2
2 0
First Last
04. 11. 2026 14.34
programsko lahko vpišeš tudi 1000
Odgovori
+1
1 0
2mt8
04. 11. 2026 14.30
Noro...
Odgovori
+2
2 0
Dan D
04. 11. 2026 14.30
ti ki so to naredili niso normalni.
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+2
3 1
lokson
04. 11. 2026 14.29
Plešite.
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+1
1 0
ipsidipsiloreumadministratumidiotum
04. 11. 2026 14.27
Samo res. Kot so nekateri že omenili. Hladilniki na internetu. In to tako občutljivi. V tem primeru bi dal hekerjem nagradi in temu cepcu ki se je tega genialnega sistema spolnil poslal na operacijo s krvjo na +100. In potem če preživi na 100 robije prekladat kamne na Goli otok.
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+2
2 0
Jezna lepookica
04. 11. 2026 14.25
Ojoj, to p ni več smešno...
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+2
2 0
luckyss.1
04. 11. 2026 14.22
Če se hekerja ujame je edina kazen, da se mu amputira obe roki.
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+4
5 1
Ježek Tekka
04. 11. 2026 14.21
A je kaznivo, če hekerju polomiš obe roki?
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+1
1 0
Jež_JFP
04. 11. 2026 14.14
Nisem mogel na skret ker so mi blokirali preko interneta pokrov školjke.
Odgovori
+4
5 1
ZIPPO
04. 11. 2026 14.15
🤣🤣🤣😭
Odgovori
0 0
niktalop
04. 11. 2026 14.13
Odklopit s spleta in upravljat ročno. Evidenco količine hranjene krvi pa naj imajo na drugem serverju.
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+3
3 0
Hej brigade
04. 11. 2026 14.12
Kateri i d iot priklopi tako delikatno zadevo na internet? Naj mi to nekdo iz stroke razloži....razumem da gre tukaj za stresni test kot 2008 pri bankah ko je sledil kolaps sistema. Majo fetiš, da prek spleta za denar gledajo vrečke krvi ali kaj????
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+4
5 1
jav0
04. 11. 2026 14.11
Smrtna kazen!
Odgovori
+6
7 1
Wolfman
04. 11. 2026 14.10
To ni še nič. Kmalu bomo vsi občutili, kaj vse je zmožen človek storiti sočloveku.
Odgovori
+4
5 1
fljfo
04. 11. 2026 14.16
Kaj pa?
Odgovori
0 0
Wolfman
04. 11. 2026 14.23
ne sme ti povedat, ker boš potem pripravljen. Tisti ki to ignorirajo, bodo prvi padli.
Odgovori
-1
0 1
Animal_Pump
04. 11. 2026 14.45
Tud požret ga je sposoben
Odgovori
0 0
suleol
04. 11. 2026 14.06
da niso uno naso za shranjevanje celic haha
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+0
1 1
zmerni pesimist
04. 11. 2026 14.05
Pa severna koreja
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+0
1 1
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