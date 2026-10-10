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Od 500 žličk jih je ostalo 90: 'Če že plačam osem evrov za kapučino ...'

Berlin, 10. 10. 2026 11.46 pred 26 minutami 3 min branja 3

Avtor:
N.Š.
Kava s sladkorjem

Žličke, solnice, dišave za prostor, celo toaletni papir. Lastnik kavarne v nemškem Landauu ob Isari pravi, da gostje iz njegovega lokala odnašajo vse več stvari. Samo lani je kupil 500 kavnih žličk, danes jih ima še okoli 90. Vsak mesec mora za nadomeščanje izginulega pribora odšteti okoli 100 evrov. In ni edini.

Markus Gutmann, gostinec iz bavarskega mesta Landau an der Isar, ima nenavadno težavo. V njegovi kavarni, kot pravi, ni varno praktično nič. Gostje naj bi iz lokala vse pogosteje odnašali predmete, ki so jim pri roki.

"Zelo priljubljen je pribor, predvsem kavne žličke. Lani sem jih kupil 500. Zdaj jih je ostalo le še okoli 90," je Gutmann povedal za Sat.1 Bayern, njegove navedbe pa povzema Focus Online.

To pomeni, da je v približno letu dni izginilo okoli 410 žličk oziroma več kot 80 odstotkov kupljenih.

Podobno je s posodicami za sol in poper. Od približno stotih naj bi jih iz lokala izginilo 60.

Toda kraje se ne končajo pri predmetih na mizah. Izginja celo toaletni papir, ki so ga nato poskušali zaščititi pred dolgoprstimi gosti. "Poskusili smo vanj namestiti varnostne oznake, da bi se ob izhodu sprožil signal, vendar to ni kaj dosti pomagalo," je lastnik povedal medijem.

Zakaj gost odnese žličko?

A medtem ko se on jezi nad dogajanjem, imajo strokovnjaki za pojav tudi razlago. Focus je govoril s psihoterapevtom Benediktom Waldherrom, ki meni, da je eden od razlogov za takšno ravnanje občutek družbene nepravičnosti.

Po njegovem mnenju se družbene razlike povečujejo, del ljudi pa si krajo manjših predmetov lahko razlaga kot nekakšno nadomestilo za visoke cene.

"Ljudje si mislijo: če že plačam osem evrov za kapučino, lahko vzamem še žličko, krožniček, serviete ali karkoli drugega, kar mi pride pod roke," je dejal.

Takšno razmišljanje je opisal kot občutek "izravnave nepravičnosti".

Kava
Kava
FOTO: POP TV

V ZDA pod ključem celo zobne paste in detergenti

Težava ni značilna le za Nemčijo, nekateri menijo, da gre za trend, ki se širi iz ZDA, kjer je lastniki trgovin vse pogosteje pritožujejo, da njihove "stranke kradejo kot srake". Ameriške trgovske verige Walmart, Target, CVS in Walgreens so zaradi kraj začele zaklepati tudi izdelke za vsakdanjo uporabo.

V nekaterih poslovalnicah so za steklom zobne paste, kozmetika, zdravila brez recepta, dezodoranti in detergenti. Kupec mora za dostop do izdelka poklicati zaposlenega.

Raziskava ameriške univerze Northwestern je pokazala, da je leta 2023 61,4 odstotka vprašanih vsaj občasno naletelo na zaklenjene izdelke. Približno 27 odstotkov jih je takšne izdelke opažalo pogosto.

Zaklepanje pa ima tudi negativne posledice za prodajo. Med kupci, ki naletijo na zaklenjen izdelek, jih po tej raziskavi manj kot polovica nakup opravi, drugi pa izdelek kupijo drugje ali se nakupu odpovedo.

Novejša raziskava podjetja DALBAR iz aprila 2026, v kateri je sodelovalo 500 ameriških in kanadskih potrošnikov, je pokazala, da je 38 odstotkov vprašanih že opustilo nakup zaradi varnostnih ukrepov v trgovini. 

V Franciji iz restavracij izginjajo celo deli stranišč

Britanski The Independent je medtem pred kratkim poročal o krajah v francoskih restavracijah, kjer gostje poleg običajnega pribora odnašajo tudi dražje nože, dekoracijo in celo dele straniščne opreme.

Med odmevnejšimi primeri je izginotje okrasne žabe iz jedilnega pribora iz znamenite londonske restavracije Le Gavroche leta 2023. Ta naj bi bila vredna okoli 1000 evrov. Nekatere restavracije so zato začele spreminjati način strežbe ali uporabljati manj dragocen pribor. 

Tudi hoteli: izginjajo brisače, pribor in kavni aparati

Raziskava portala Wellness Heaven, izvedena leta 2023 med 1376 hotelirji, večinoma iz evropskih držav, kaže, kako razširjeno je odnašanje hotelske opreme.

Krajo jedilnega pribora je navedlo 27,5 odstotka hotelirjev, krajo posode 12,3 odstotka, kavnih aparatov pa 11,4 odstotka.

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KOMENTARJI3

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suleol
10. 10. 2026 12.27
nemci zihr haha
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0 0
Tempus Fugit
10. 10. 2026 12.26
Če je kava 8€, res nima kaj stokati, da mu odnašajo žličke...Jaz bi mu še šalco odnesel pri taki ceni.
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0 0
Alergičen na levake
10. 10. 2026 12.19
A da bi pri kavi za 8€ podaril reklamno žlico za 20 centov, pa najbrž ne pride v poštev 😁😂🤣 ... On rabi vseh 8€ zase 😡🤬💩
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+3
3 0
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