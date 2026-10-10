Od 500 žličk jih je ostalo 90: 'Če že plačam osem evrov za kapučino ...'

Markus Gutmann, gostinec iz bavarskega mesta Landau an der Isar, ima nenavadno težavo. V njegovi kavarni, kot pravi, ni varno praktično nič. Gostje naj bi iz lokala vse pogosteje odnašali predmete, ki so jim pri roki.

"Zelo priljubljen je pribor, predvsem kavne žličke. Lani sem jih kupil 500. Zdaj jih je ostalo le še okoli 90," je Gutmann povedal za Sat.1 Bayern, njegove navedbe pa povzema Focus Online.

To pomeni, da je v približno letu dni izginilo okoli 410 žličk oziroma več kot 80 odstotkov kupljenih.

Podobno je s posodicami za sol in poper. Od približno stotih naj bi jih iz lokala izginilo 60.

Toda kraje se ne končajo pri predmetih na mizah. Izginja celo toaletni papir, ki so ga nato poskušali zaščititi pred dolgoprstimi gosti. "Poskusili smo vanj namestiti varnostne oznake, da bi se ob izhodu sprožil signal, vendar to ni kaj dosti pomagalo," je lastnik povedal medijem.