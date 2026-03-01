Od Alp do Andaluzije: našli kost, ki oživlja antično legendo

Kost slonovega gležnja so raziskovalci našli na arheološkem najdišču Colina de los Quemados v današnji Córdobi, poroča CNN. Z radiokarbonsko analizo so ugotovili, da izvira iz obdobja med 4. in 3. stoletjem pr. n. št., časa hudih spopadov med Kartagino in Rimsko republiko za prevlado v Sredozemlju.

V tem obdobju je potekala druga punska vojna, ko je Hanibal s svojo vojsko in po antičnih virih s 37 sloni prečkal Pireneje, južno Francijo in Alpe ter skušal napasti Italijo.

Doslej so o Hanibalovih slonih pričali predvsem antični zapisi, materialnih dokazov pa ni bilo. Najdba v Córdobi bi lahko bila prvi potrjeni ostanek enega izmed slonov, ki so spremljali kartažansko vojsko.

Raziskovalci poudarjajo, da ena sama kost še ne dokazuje, da je bila celotna žival prisotna prav na tem mestu. Možno je tudi, da so kost tja prinesli pozneje. Vendar kontekst najdbe, kost skupaj z 12 sferičnimi kamnitimi kroglami, ki so se uporabljale kot topovski izstrelki, in puščičnimi konicami, nakazuje vojaško dogajanje in morebitno povezavo z vojnimi operacijami.

Po mnenju vodje raziskave, arheologa Fernanda Quesade-Sanza z Avtonomne univerze v Madridu, gre verjetno za ostanek enega izmed 21 slonov, ki naj bi jih Hanibal pustil na Iberskem polotoku pred pohodom proti Italiji.