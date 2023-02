Od Banksyja z ljubeznijo: nov grafit in novo močno sporočilo

Tokrat umetnik s svojim novim delom sporoča, da se marsikje za podobo ljubečega para in družine skrivata nasilje in trpinčenje.

Skrivnostni ulični umetnik je danes zjutraj na Instagramu potrdil, da gre res za njegovo umetniško delo. Prav tako je objavil fotografijo umetnine. V komentarjih so se številni razpisali, da je želel avtor opozoriti na problematiko nasilja nad ženskami, vse skupaj pa je še večjo težo dobilo z objavo prav na valentinovo – praznik zaljubljencev in poveličevanja ljubezni, za katero se marsikje skrivata bolestno ljubosumje in družinsko nasilje.

Avtor je delu nadel naslov Valentinova maskara, hkrati pa je objavil tudi bližnji posnetek obraza gospodinje, ki se kljub poškodbam, ki jih je zadobila, smeji.