Od begunskega taborišča do Hamasovega vodje. Kdo je 'mesar iz Han Junisa'?

Sinwar se je rodil leta 1962 v begunskem taborišču v mestu Han Junis v Gazi s starši, ki so bili med arabsko-izraelsko vojno leta 1948 pregnani iz Aškelona. V taborišču so vladale slabe razmere, izjemna revščina, ljudje pa so bili odvisni od pomoči UNRWA za povsem osnovne storitve. Sinwar je kot mladenič študiral arabski jezik na Islamski univerzi v Gazi in se takrat zavzel za rešitev izraelsko-palestinskega spora, kot mnogi njegovi sovrstniki.

Jahja Sinwar FOTO: AP icon-expand

Leta 1985, pred ustanovitvijo Hamasa, je Sinwar organiziral al-Majd, mrežo islamističnih mladeničev, ki so si zadali nalogo, da razkrijejo naraščajoče število palestinskih obveščevalcev, ki jih je rekrutiral Izrael. Slednji so ga konec osemdesetih let aretirali in priznal je, da je ubil 12 domnevnih sodelavcev, zaradi česar se ga je prijel vzdevek "mesar iz Han Junisa". Zaradi kaznivih dejanj, med katerimi je bil tudi uboj dveh izraelskih vojakov, je bil obsojen na štiri dosmrtne kazni. A dokler je Sinwar sedel za rešetkami, ni počival. Organiziral je stavke, študiral hebrejščino in izraelsko družbo. Leta 2008 ga je presenetila novica o možganskemu raku, ozdravili pa so ga prav izraelski zdravniki še dokler je bil v zaporu. Predsednik vlade Benjamin Netanjahu je Sinwarja leta 2011 izpustil iz zapora v zameno za izraelskega vojaka, ki ga je Hamas ujel v čezmejnem napadu. In ko se je Sinwar vrnil v Gazo, se je šele dobro začelo. Nemudoma se je povzpel med najbolj vodilne kadre Hamasa, slovel pa je predvsem po svoji neusmiljenosti. Po splošnem prepričanju naj bi namreč stal za umorom drugega vodilnega poveljnika Hamasa, Mahmuda Ishtevija. Pozival je borce, naj ujamejo Izraelce, zaradi česar je vzpodbudil ZDA, da ga uvrstijo na seznam posebej označenih globalnih teroristov. Sinwar si je skupaj s Hanijo prizadeval za povezovanje z Iranom in njihovimi podporniki v regiji, hkrati pa je tudi krepil vojaške zmogljivosti skupine.

Snovalec napada na Izrael Sinwar je znan po svoji ognjeviti retoriki in iz zgodovine smo se naučili, da lahko dober in neustrašen govor pripelje res daleč, v skrajnosti, ki si jih ne moremo zamisliti. "Minili so časi, ko je Hamas razpravljal o priznanju Izraela. Zdaj se pogovarjamo o tem, kdaj bomo izbrisali Izrael," je Sinwar dejal svojim privržencem v enem od svojih govorov. In 7. oktobra 2023 po več mesecih napetosti, je Hamas sprožil napad na Izrael, za katerim je stal Sinwar. Začelo se je z napadom nekaj več kot 2000 raket v samo 20 minutah, več kot 1500 borcev pa je z eksplozivom, buldožerji in padali vdrlo v Izrael na več deset točkah vzdolž močno utrjene meje. Napadali niso le vojaških postojank, tarča so bile tudi družine in obiskovalci glasbenega festivala. V le nekaj urah je bilo mrtvih približno 1200 ljudi, okoli 240 pa so jih odpeljali kot talce.

Ismail Hanija in Jahja Sinwar FOTO: AP icon-expand