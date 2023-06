Od burgerja za 1500 evrov do dietne vode: Najbolj bizarna naročila

Najbolj iskana hrana povsod po svetu so burgerji, prehiteli so tudi pico, sendviče, takose in krompirček. In medtem ko si gostje v hotelski restavraciji raje izberejo suši ali jastoga, pa si za v svoje sobe naročijo kaj bolj preprostega. "Sobna postrežba ima v srcih hotelskih gostov posebno mesto," je povedala Melanie Fish , tiskovna predstavnica podjetja Hotels.com.

Od najbolj popularnih do najbolj ekscentričnih naročil, pa tudi o hotelih z nadstandardnimi možnostmi sobne strežbe. Vse to zajema novo poročilo podjetja Hotels.co. V najboljših hotelih se meje sobne postrežbe širijo še dlje od hrane, saj ponujajo celo koncerte v sobi. V hotelu Milestone v Londonu imate tako lahko poleg hrane, v hotelu še orkester, ki bo zaigral samo za vaše oči.

A gostje znajo imeti še več nenavadnih idej, kot so opisali v enemu izmed hotelov, je gost naročil sobno strežbo a ni želel, da mu jed pripravijo v kuhinji. Gost je bil ribič, s seboj je prinesel surovo ribo in jo želel pripraviti sam v njihovi kuhinji. Gosti znajo pretiravati tudi ko pride do res najbolj preprostega naročila: vode. Hotelski delavci so tako slišali že vse: od dietne vode do prekuhane ustekleničene vode. Tudi pri hrani so gosti domiselni, tako so recimo v enemu izmed hotelov naročili jajčno omleto brez jajca, v drugemu pa so si zaželeli poskusiti bizona.

Za tiste, ki imajo malce več pod palcem, pa je hotel Post Oak v Houstonu kot nalašč. Skoraj 1500 evrov vreden burger Black Gold, sestavljen iz 40 centimetrske govedine Wagyu, pečenega foie grasa in črnega tartufa na žemljici, prepojeni s kaviarjem in prevlečni s 24-karatnim zlatom. Za primerjavo, soba stane nekaj manj kot 500 evrov na noč.

Park Lane hotel v New Yorku že tako pogosta sprejema naročila za kaviar, da so ustvarili kar "kaviar vročo linijo", kjer gosti preprosto pritisnejo tipko 5 na telefonu in v sobo bojo dobili svež kaviar.

Na Manhattnu v znamenitem hotelu Plaza za skoraj 300 evrov prodajajo sladoled "Sam doma", ki vsebuje 16 kepic sladoleda in več plasti prelivov. Cena sobe se začne nekaj manj kot 700 evrih na noč. Če pa si med počitkom v sobi gost zaželi sestavljati Lego kocke, mu lahko v irskem hotelu Ashford Castle butler dostavi kocke na srebrnem pladnju.