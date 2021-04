Zaživela večjezična digitalna platforma za izmenjavo mnenj o prihodnosti Evrope

"Vse teme in ideje so dobrodošle," je ob predstavitvi platforme poudarila podpredsednica Evropske komisije za demokracijo in demografijo Dubravka Šuica . Platforma bo delovala v vseh 24 uradnih jezikih EU. Vstop na platformo v slovenskem jeziku je mogoč na povezavi https://futureu.europa.eu/?locale=sl .

Čeprav danes vse tri institucije zatrjujejo, da bodo upoštevale mnenje ljudi, pa se ob tem takoj zastavi vprašanje, ali bodo pripravljene na spremembo pogodbe, če bodo ljudje želeli spremembe, ki bi terjale spremembe pogodbe. Znano je namreč, da večina članic Unije spreminjanju pogodb ni naklonjena.

Vsi trije sopredsedujoči izvršnemu odboru konference so se jasnemu odgovoru na to vprašanje danes izognili, češ da je treba najprej počakati na rezultate konference, nato pa bodo odločili o nadaljnjih korakih. Če bodo državljani želeli razpravljati o tem, se bo treba s tem soočiti, so dejali.

Za sodelovanje na platformi je treba spoštovati pravila udeležbe in listino o konferenci o prihodnosti Evrope. Moderatorji bodo pozorno spremljali prispevke in skrbeli za to, da ne bo sovražnega govora in širjenja teorij zarote, je pojasnil Verhofstadt.

Konferenco naj bi slovesno začeli na dan Evrope, 9. maja, osrednji dogodek je predviden na sedežu Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Poleg platforme sta bistvena dela konference tudi državljanski paneli in plenarne seje. Načrtujejo štiri državljanske panele in štiri plenarne seje.

Katere ideje bodo prodrle na panele in plenarne seje ter na koncu v sklepna poročila konference? Kdo jih bo izbral? Sopredsedujoči izvršnemu odboru zatrjujejo, da bodo to tiste ideje in teme, o katerih se bo na platformi največ razpravljalo.

Portugalska državna sekretarka za evropske zadeve je ob tem danes izpostavila, da ta konferenca ni čudežna rešitev za vse težave Unije, temveč le eden od vzvodov za približanje ljudi evropskemu projektu. Je dopolnilo k predstavniški demokraciji, je poudarila.