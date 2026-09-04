Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Od deportacij do gradnje zidu: Bela hiša objavila video igrami

Washington, 04. 09. 2026 09.20 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Videoigre na spletni strani Bele hiše

Bela hiša je na svoji spletni strani objavila zbirko arkadnih iger, s katerimi želi javnosti približati svoja politična stališča. Med njimi so tudi igre, povezane z migracijami, v katerih igralci lovijo prebežnike in gradijo zid na meji.

Nova spletna igralnica je del vse bolj agresivne spletne komunikacijske strategije Trumpove administracije, piše CNN.

Ena od iger, imenovana Rio Run, igralca postavi v vlogo patrulje ob reki Rio Grande. Njegova naloga je ujeti čim več ljudi, ki prečkajo mejo, pri čemer se rezultat meri tudi s številom deportacij. Ko igralec ujame prebežnika, se ta na zaslonu pojavi v oranžnem zaporniškem oziroma zaporniško podobnem kombinezonu in mu sledi. Ikona uporabnika v igri je starejši bel moški v modri kravati, ljudje, ki prečkajo mejo, pa so videti rjavi, črni ali beli.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Druga igra, Build The Wall, igralce poziva k zlaganju opek in "držanju meje" pred tako imenovanim "zombi napadom na mejo". Poleg migracijskih tem so na voljo tudi bolj politično obarvane igre, v katerih igralci na primer letijo z orlom čez National Mall ali zbirajo diamante in denar za svoje "otroške Trumpove račune".

Iz Bele hiše so za CNN sporočili, da je namen projekta poudariti razliko med kulturo "zabave in zmagovanja" ter tem, kar označujejo za "temno socialistično vizijo demokratov za Ameriko".

Videoigre na spletni strani Bele hiše
Videoigre na spletni strani Bele hiše
FOTO: Bela hiša

Trumpova administracija je zaradi svojega načina komuniciranja prek družbenih omrežij in uradnih vladnih kanalov že deležna številnih kritik. Med spornimi objavami so bile tudi rasistične in žaljive podobe, med drugim podoba vodje demokratske manjšine v predstavniškem domu Hakeema Jeffriesa s sombrerom ter upodobitev nekdanjega predsednika Baracka Obame in njegove žene Michelle kot opic v džungli.

Medtem ko nekateri uporabniki na omrežju X objavljajo svoje rezultate iz novih iger, drugi opozarjajo, da je takšna vsebina vprašljiva glede na aktualne težave ZDA, vključno z vojno z Iranom in visokimi življenjskimi stroški.

Donald Trump Bela hiša ZDA migracije spletne igre

Utrujeni kontrolorji: v enem mesecu šest skorajšnjih trkov letal

24ur.com Druženje kot včasih: vplivneža ustvarila novo detektivsko družabno igro
24ur.com Mehika s posebno loterijo v pomoč priseljencem v ZDA
24ur.com 'Če na netu Mojco spoznaš, lahko da je Blaž'
Moskisvet.com 10 klasičnih indie iger, na katerih temeljijo sodobne indie igre
Moskisvet.com Mobilne igre, ki spreminjajo industrijo zabave
Bibaleze.si 5 načinov, kako otroke spodbuditi k igri na prostem
Bibaleze.si 5 idej za velikonočne igre z otroki: Tako se lahko za praznike zabavate brez zaslonov
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Veste, čigav sin je ta mladi pevec?
Solze ob odhodu v vrtec? Tako lahko otroku pomagate
Solze ob odhodu v vrtec? Tako lahko otroku pomagate
Krompirjeve počitnice 2026: Koliko dni bodo otroci dejansko prosti?
Krompirjeve počitnice 2026: Koliko dni bodo otroci dejansko prosti?
Znana Slovenka bo kmalu prvič postala mamica
Znana Slovenka bo kmalu prvič postala mamica
zadovoljna
Portal
Po letih turbulenc: "On je ljubezen mojega življenja"
Dnevni horoskop: Tehtnice iščejo ravnovesje, ribe se prepuščajo čustvom
Dnevni horoskop: Tehtnice iščejo ravnovesje, ribe se prepuščajo čustvom
Ste po 40. letu nenehno utrujeni? Morda razlog ni pomanjkanje spanja
Ste po 40. letu nenehno utrujeni? Morda razlog ni pomanjkanje spanja
Modni hit jeseni: jakna, ki osvaja ulice
Modni hit jeseni: jakna, ki osvaja ulice
vizita
Portal
Pozabite na drage kreme: to živilo lahko pomaga koži bolj, kot si mislite
Če želite shujšati, ne nehajte jesti krompirja: težava je v tem, kako ga pripravite
Če želite shujšati, ne nehajte jesti krompirja: težava je v tem, kako ga pripravite
Začne se kot bolečina v zadnjici, nato udari po nogi: kako prepoznati išias
Začne se kot bolečina v zadnjici, nato udari po nogi: kako prepoznati išias
Bo otrok po vrnitvi v šolo ves čas bolan? Pediatri opozarjajo na navade, ki mu lahko po nepotrebnem otežijo boj z okužbami
Bo otrok po vrnitvi v šolo ves čas bolan? Pediatri opozarjajo na navade, ki mu lahko po nepotrebnem otežijo boj z okužbami
cekin
Portal
Natakar mu ni vrnil 80 centov. Zaradi tega se je vnela vroča razprava
To zakon od delodajalcev zahteva glede zdravja zaposlenih
To zakon od delodajalcev zahteva glede zdravja zaposlenih
Zakaj je prav on postal fenomen, o katerem govori ves svet?
Zakaj je prav on postal fenomen, o katerem govori ves svet?
Denarne skrbi naj bi se končno končale: ta 4 znamenja čakajo boljši časi
Denarne skrbi naj bi se končno končale: ta 4 znamenja čakajo boljši časi
moskisvet
Portal
Je NASA na Marsu ujela vesoljca? Skrivnostna figura buri duhove
Jakob Omrzel je nov slovenski kolesarski junak: podrl rekord Tadeja Pogačarja
Jakob Omrzel je nov slovenski kolesarski junak: podrl rekord Tadeja Pogačarja
V nogah imate 'drugo srce': Zakaj ga ne smete ignorirati?
V nogah imate 'drugo srce': Zakaj ga ne smete ignorirati?
Partnerka zasluži več? Kako ohraniti samozavest in zdravo zvezo
Partnerka zasluži več? Kako ohraniti samozavest in zdravo zvezo
dominvrt
Portal
Gobarska sezona: katere jesenske gobe bomo kmalu iskali?
Prihaja ohladitev: čas je, da vrt pripravite na hladnejše dni
Prihaja ohladitev: čas je, da vrt pripravite na hladnejše dni
Imate akvarij? Tako pogosto je treba menjati vodo
Imate akvarij? Tako pogosto je treba menjati vodo
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
okusno
Portal
Nebeško mehki steaki: s tem trikom pozabite na trdo meso
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
Uzbekistanski plov navdušil sodnike: 'Izredno okusno'
Uzbekistanski plov navdušil sodnike: 'Izredno okusno'
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
voyo
Portal
Telesni stražar
IQ 160
IQ 160
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Danes v 80-ih
Danes v 80-ih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929