Od deportacij do gradnje zidu: Bela hiša objavila video igrami

Nova spletna igralnica je del vse bolj agresivne spletne komunikacijske strategije Trumpove administracije, piše CNN.
Ena od iger, imenovana Rio Run, igralca postavi v vlogo patrulje ob reki Rio Grande. Njegova naloga je ujeti čim več ljudi, ki prečkajo mejo, pri čemer se rezultat meri tudi s številom deportacij. Ko igralec ujame prebežnika, se ta na zaslonu pojavi v oranžnem zaporniškem oziroma zaporniško podobnem kombinezonu in mu sledi. Ikona uporabnika v igri je starejši bel moški v modri kravati, ljudje, ki prečkajo mejo, pa so videti rjavi, črni ali beli.
Druga igra, Build The Wall, igralce poziva k zlaganju opek in "držanju meje" pred tako imenovanim "zombi napadom na mejo". Poleg migracijskih tem so na voljo tudi bolj politično obarvane igre, v katerih igralci na primer letijo z orlom čez National Mall ali zbirajo diamante in denar za svoje "otroške Trumpove račune".
Iz Bele hiše so za CNN sporočili, da je namen projekta poudariti razliko med kulturo "zabave in zmagovanja" ter tem, kar označujejo za "temno socialistično vizijo demokratov za Ameriko".
Trumpova administracija je zaradi svojega načina komuniciranja prek družbenih omrežij in uradnih vladnih kanalov že deležna številnih kritik. Med spornimi objavami so bile tudi rasistične in žaljive podobe, med drugim podoba vodje demokratske manjšine v predstavniškem domu Hakeema Jeffriesa s sombrerom ter upodobitev nekdanjega predsednika Baracka Obame in njegove žene Michelle kot opic v džungli.
Medtem ko nekateri uporabniki na omrežju X objavljajo svoje rezultate iz novih iger, drugi opozarjajo, da je takšna vsebina vprašljiva glede na aktualne težave ZDA, vključno z vojno z Iranom in visokimi življenjskimi stroški.
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