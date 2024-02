Od dobrotnika do spolnega predatorja: zaradi zlorab obsodili 'azijskega Schindlerja'

Čun je obtožbe zanikal, a je sodišče v sredo odločilo, da so dokazi neizpodbitni. "Žrtve so podale dosledne izjave in vsebino, ki je ni mogoče podati brez izkušenj iz prve roke," je dejal sodnik Seung-jeong Kim in ocenil, da je Čun svoje zločine zagrešil s "položaja, na katerem je imel absolutni vpliv".

67-letnega Čun Ki-wona so septembra lani aretirali v Seulu, zdaj pa so ga pripeljali na sodišče in obsodili za zločine. Televizijski posnetki so prikazovali sivolasega, vklenjenega moškega v beli obleki, ki je na sodišče prišel v spremstvu pravosodnih policistov.

Tisto, kar še dodatno razburja, pa je dejstvo, da gre za človeka, na katerega so ljudje več desetletij gledali kot na rešitelja ljudi, ki so bežali pred režimom na severu, imenovali so ga "azijski Schindler". Chun je namreč ustanovitelj Durihane Mission, krščanske organizacije, ki severnokorejskim prebežnikom pomaga pobegniti iz Severne Koreje in Kitajske, pogosto tako, da beguncem pomaga plačati svoje "posredniške" pristojbine, kar jim omogoča prečkanje meja.

Gre za eno najuglednejših južnokorejskih nevladnih organizacij. Čun trdi, da je v zadnjih 25 letih pomagal več kot 1000 Severnokorejcem pobegniti iz krempljev trdega režima družine Kim.

Njegovo delo, ki vključuje tudi ustanovitev alternativne šole za otroke severnokorejskih prebežnikov, je bilo predmet dokumentarnih filmov in novic na medijih, kot so BBC, CNN, The New York Times in National Geographic. Leta 2002 so o njem poročali časopisi, ker je bil sedem mesecev zaprt na Kitajskem.

V javnosti so ga pogosto primerjali z Oskarjem Schindlerjem, ki je med drugo svetovno vojno pred smrtjo v taboriščih rešil okrog 1200 Judov.