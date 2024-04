Od Dubrovnika do Reke: plaže, polne ljudi

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pri naših južnih sosedih so se temperature ob obali gibale med 20 in 22 stopinjami Celzija, piše Morski.hr. Kombinacija visokih temperatur, lepega vremena in vikenda pa je na tamkajšnje plaže že privedla množico ljudi.

Številni so tako dan izkoristili za obisk plaže, kjer so se nastavljali sončnim žarkom. Od reške Kantride do dubrovniške plaže Banje se je Jadran tako že odel v podobe poletja.

Temperature morja so bile sicer nekoliko nižje. Ogrelo se je namreč od 15 do 18 stopinj Celzija. A tisti najbolj pogumni so se kljub temu že zapodili v morje.