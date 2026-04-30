Od Filipinov do Italije: katere so najlepše plaže na svetu?

Med 50 najboljšimi plažami so se znašle tudi številne evropske – od Grčije, Portugalske, Francije do Irske in tudi naše sosede Italije. A med prvimi 10 je sicer le ena evropska destinacija. Na drugo mesto se je uvrstila grška plaža Fteri, ki jo najdemo na otoku Kefalonija. "Izolirana in veličastna grška popolnost," so jo označili na portalu 50 najboljših plaž na svetu. Kot so pojasnili, je plaža skrita v osamljenem zalivu, obdana z dramatičnimi belimi klifi, dostopna pa je predvsem z ladjo ali peš po strmi poti. Prav zaradi tega je plaža, kot navajajo, neokrnjena, na njej pa vlada spokojnost.

Boljša od nje je le še plaža Entalula, označena za "spregledani kos nebes", ki jo najdemo na Filipinih. "Plaža Entalula v Palawanu je eden tistih krajev, ki jih morate videti, da bi verjeli, da je resničen. Odlikujejo jo visoke apnenčaste pečine, ki se strmo dvigajo za pasom mehkega belega peska in ustvarjajo eno vizualno najbolj osupljivih okolij v regiji in na svetu. V primerjavi z bližnjimi plažami ima manj obiskovalcev, kar občutite takoj ob prihodu. Voda je izjemno čista, mirne razmere pa omogočajo enostavno plavanje in uživanje v vsej lepoti," so zapisali. Kaj pa tista, ki je nam najbližja? Na seznam sta se uvrstili tudi dve italijanski plaži, obe sta sicer locirani na otoku Sardinija. Na 18. mestu je Cala dei Gabbiani, ki na vzhodu otoka izstopa zaradi čiste vode in gladke bele prodnate obale.

Na repu seznama, na 48. mestu, pa je še plaža s severozahoda Sardinije La Pelosa. Znana je po osupljivi, plitvi turkizni vodi, zaradi česar jo pogosto primerjajo s tropskimi plažami. "Zaščitena je s plitvim zalivom, zaradi česar je voda mirna in idealna za kopanje in sproščanje v vodi. Njena edinstvena lega s pogledom na ikonični stolp Torre della Pelosa iz 16. stoletja in majhen otok Piana prispeva k njenemu edinstvenemu čaru," še dodajajo na portalu. Med 50 najboljšimi oz. najlepšimi plažami je sicer 11 takšnih iz Evrope. Na 12. mestu je Cala Macarella na balearskem otoku Menorka, kjer je morje zaradi zaliva v obliki konjske podkve vse leto mirno. Turška plaža Kaputa se je s svojo čisto modrino ob vznožju kanjona in dramatične pokrajine uvrstila na 29. mesto, na 34. mestu pa je še ena najbolj znanih grških plaž Porto Katsiki.

Najboljše evropske plaže: Plaža Fteri, Kefalonija (2. mesto) Cala Macarella, Španija (12. mesto) Cala Dei Gabbiani, Sardinija (18. mesto) Plaža Kaputas, Turčija (29. mesto) Porto Katsiki, Lefkada (34. mesto) Santa Giulia, Korzika (35. mesto) Playa Cofete, Fuerteventura (39. mesto) Praia Da Falésia, Portugalska (43. mesto) Porto Timoni, Krf (46. mesto) La Pelosa, Sardinija (48. mesto) Plaža Keem, Irska (50. mesto)