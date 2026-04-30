Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Od Filipinov do Italije: katere so najlepše plaže na svetu?

Entalula, 30. 04. 2026 08.06 pred 36 minutami 2 min branja 3

Avtor:
M.P.
Filipini, plaža Entalula

Vsak ima najbrž svojo izbrano vrsto plaže, ki bi jo označil za najboljšo – najsi bo ta prodnata, posuta z mivko ali kamnita, rečna ali morska, divja ali urejena mestna ... Preference so različne. Kljub temu pa se v svetu kot najlepše najpogosteje prodajajo tiste s kristalno čistim turkiznim morjem in bleščečo zlato mivko. Na portalu 50 najboljših plaž po svetu (World's Best 50 Beaches) so iskali, kdo bi si mislil, 50 najboljših plaž na svetu. In katere so se znašle na seznamu?

Med 50 najboljšimi plažami so se znašle tudi številne evropske – od Grčije, Portugalske, Francije do Irske in tudi naše sosede Italije. A med prvimi 10 je sicer le ena evropska destinacija. Na drugo mesto se je uvrstila grška plaža Fteri, ki jo najdemo na otoku Kefalonija.

"Izolirana in veličastna grška popolnost," so jo označili na portalu 50 najboljših plaž na svetu. Kot so pojasnili, je plaža skrita v osamljenem zalivu, obdana z dramatičnimi belimi klifi, dostopna pa je predvsem z ladjo ali peš po strmi poti. Prav zaradi tega je plaža, kot navajajo, neokrnjena, na njej pa vlada spokojnost.

Boljša od nje je le še plaža Entalula, označena za "spregledani kos nebes", ki jo najdemo na Filipinih. "Plaža Entalula v Palawanu je eden tistih krajev, ki jih morate videti, da bi verjeli, da je resničen. Odlikujejo jo visoke apnenčaste pečine, ki se strmo dvigajo za pasom mehkega belega peska in ustvarjajo eno vizualno najbolj osupljivih okolij v regiji in na svetu. V primerjavi z bližnjimi plažami ima manj obiskovalcev, kar občutite takoj ob prihodu. Voda je izjemno čista, mirne razmere pa omogočajo enostavno plavanje in uživanje v vsej lepoti," so zapisali.

Kaj pa tista, ki je nam najbližja? Na seznam sta se uvrstili tudi dve italijanski plaži, obe sta sicer locirani na otoku Sardinija. Na 18. mestu je Cala dei Gabbiani, ki na vzhodu otoka izstopa zaradi čiste vode in gladke bele prodnate obale.

Preberi še Najlepša hrvaška plaža spreminja obliko, domačini sprožili peticijo

Na repu seznama, na 48. mestu, pa je še plaža s severozahoda Sardinije La Pelosa. Znana je po osupljivi, plitvi turkizni vodi, zaradi česar jo pogosto primerjajo s tropskimi plažami. "Zaščitena je s plitvim zalivom, zaradi česar je voda mirna in idealna za kopanje in sproščanje v vodi. Njena edinstvena lega s pogledom na ikonični stolp Torre della Pelosa iz 16. stoletja in majhen otok Piana prispeva k njenemu edinstvenemu čaru," še dodajajo na portalu.

Med 50 najboljšimi oz. najlepšimi plažami je sicer 11 takšnih iz Evrope. Na 12. mestu je Cala Macarella na balearskem otoku Menorka, kjer je morje zaradi zaliva v obliki konjske podkve vse leto mirno. Turška plaža Kaputa se je s svojo čisto modrino ob vznožju kanjona in dramatične pokrajine uvrstila na 29. mesto, na 34. mestu pa je še ena najbolj znanih grških plaž Porto Katsiki.

Najboljše evropske plaže:

Plaža Fteri, Kefalonija (2. mesto)

Cala Macarella, Španija (12. mesto)

Cala Dei Gabbiani, Sardinija (18. mesto)

Plaža Kaputas, Turčija (29. mesto)

Porto Katsiki, Lefkada (34. mesto)

Santa Giulia, Korzika (35. mesto)

Playa Cofete, Fuerteventura (39. mesto)

Praia Da Falésia, Portugalska (43. mesto)

Porto Timoni, Krf (46. mesto)

La Pelosa, Sardinija (48. mesto)

Plaža Keem, Irska (50. mesto)

Med 10 najboljšimi plažami pa so se poleg Filipinov in Grčije uvrstile še plaže iz Avstralije, Madagaskarja, Fidžija, Angvile, Maldivov, Mehike, Kambodže in Tajske.

plaže morje seznam italija

Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dededetox
30. 04. 2026 09.53
Dalmacija, če bi bila še vedno Italijanska bi bila prva! Tako pa so jo "susjedi" z balkansko mentaliteto asfaltirali, zabetonirali, opremili z vetrnicami, apartmanizirali, opremili z kanalizacijo v morju, itd.
Odgovori
+1
1 0
ActiveS
30. 04. 2026 09.42
Najlepša plaža je tista, ki nima ameriških letalonosilk...
Odgovori
0 0
Mr Nobady
30. 04. 2026 09.38
Tudi WC školjka še je lepa in čista, dokler ne pride en človek gor... Plaže so nateg tisočletja..kaj je tako zanimivega biti na pesku ob mrzli poscani vodi, se skrivaš pod marelo, na svojem 2 meteorskem prostoru(če maš srečo) obkrožen z množico...
Odgovori
+3
4 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1680