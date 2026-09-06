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Od Gaze do Irana: Washington pripravlja obsežno strategijo za Bližnji vzhod

Washington, 06. 09. 2026 07.53 pred 13 minutami 3 min branja 1

Avtor:
N.V.
Izraelski napad na Gazo

Trumpova administracija naj bi začela pripravljati povojno strategijo za Bližnji vzhod, katere cilj je preoblikovati ravnovesje moči z zaostritvijo pritiska na Teheran. Razširili bi tudi normalizacijo odnosov med Izraelom in sosednjimi državami. Načrt naj bi bil še v zgodnji fazi, vendar bi bil izpeljan do konca Trumpovega mandata.

Neimenovani viri so za Axios potrdili, da so v okviru načrta razpravljali o treh ključnih stebrih: vzpostavitvi "regionalne usklajenosti" med ameriškimi zavezniki za odvračanje in omejevanje Irana, prizadevanjih za zmanjšanje regionalnih posledic napadov na Izrael oktobra 2023 ter širitvi Abrahamovih sporazumov in prizadevanjih za normalizacijo odnosov med Izraelom in Savdsko Arabijo.

V razpravah o načrtu, na katere bodo predvidoma vplivale prihajajoče vmesne volitve v ZDA in izraelske parlamentarne volitve oktobra, so obravnavali tudi možnost, da bi ZDA nastopile kot porok za tako imenovano regionalno usklajenost. Razpravljali so tudi o prizadevanjih za sklenitev varnostnega sporazuma med Izraelom in Sirijo ter o uresničevanju naslednjega dela Trumpovega načrta za Gazo.

Donald Trump in Benjamin Netanjahu
Donald Trump in Benjamin Netanjahu
FOTO: AP

Strategija regionalnega povezovanja ne bi pomenila večjega premika v ameriški politiki, piše Euronews, saj so si zaporedne ameriške administracije od iranske revolucije leta 1979 prizadevale omejiti regionalni vpliv Teherana s krepitvijo odnosov in zavezništev z državami Perzijskega zaliva. Vendar bi Washington lahko skušal ta prizadevanja preoblikovati v bolj strukturiran okvir, ki bi vključeval tesnejše obrambno in varnostno sodelovanje med zavezniki.

Prizadevanja za sklenitev sporazuma o normalizaciji odnosov med Savdsko Arabijo in Izraelom pa so cilj Washingtona že več let, vendar so zastala, saj je Rijad vsak premik v tej smeri povezal z oprijemljivim napredkom pri reševanju razmer v Gazi in ustanovitvijo palestinske države. Prizadevanja sicer temeljijo na Abrahamovih sporazumih, sklenjenih leta 2020 v času prve Trumpove administracije, ki so normalizirali odnose med Izraelom na eni strani ter Združenimi arabskimi emirati, Bahrajnom, Marokom in Sudanom na drugi.

Od takrat si Washington prizadeva razširiti krog držav, ki bi se pridružile tem sporazumom. V njih vidi eno od orodij za preoblikovanje odnosov in zavezništev na Bližnjem vzhodu ter zmanjšanje vpliva Irana in njegovih zaveznikov v regiji.

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Reševanje posledic napada Hamasa

Drugi steber, ki se osredotoča na reševanje regionalnih posledic napada palestinskega gibanja Hamas 7. oktobra in posledične vojne v Gazi, bi lahko obravnavali na tri glavne načine.

Prvi je prehod v naslednjo fazo Trumpovega načrta za Gazo, ki po predhodnih poročilih vključuje ureditev obnove območja, razorožitev Hamasa in vzpostavitev prehodne uprave.

Drugi bi lahko bil poskus sklenitve varnostnega sporazuma med Izraelom in Sirijo. Ta bi sledil obsežnim političnim spremembam v Siriji po padcu režima Bašarja al Asada konec leta 2024 ter prizadevanjem novih oblasti za preoblikovanje regionalnih in mednarodnih odnosov države.

Tretji pa je izvajanje sporazuma med Izraelom in Libanonom, ki bi omejil vojaške zmogljivosti Hezbolaha. To je del prizadevanj, povezanih s sporazumom o prekinitvi ognja, ki sta ga Izrael in skupina dosegla leta 2024. Ta je predvideval umik borcev Hezbolaha severno od reke Litani ter napotitev libanonske vojske na jug države. Izrael je od takrat Hezbolahu očital, da skuša znova okrepiti svoje vojaške zmogljivosti, Libanon pa medtem še naprej poroča o izraelskih zračnih napadih na svojem ozemlju.

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KOMENTARJI1

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xxman.y
06. 09. 2026 08.33
No, če najbolj nesposobna administracija v zgodovini ZDA predstavi tak načrt, potem bo sigurno uspel...
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