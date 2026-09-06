Od Gaze do Irana: Washington pripravlja obsežno strategijo za Bližnji vzhod

Neimenovani viri so za Axios potrdili, da so v okviru načrta razpravljali o treh ključnih stebrih: vzpostavitvi "regionalne usklajenosti" med ameriškimi zavezniki za odvračanje in omejevanje Irana, prizadevanjih za zmanjšanje regionalnih posledic napadov na Izrael oktobra 2023 ter širitvi Abrahamovih sporazumov in prizadevanjih za normalizacijo odnosov med Izraelom in Savdsko Arabijo. V razpravah o načrtu, na katere bodo predvidoma vplivale prihajajoče vmesne volitve v ZDA in izraelske parlamentarne volitve oktobra, so obravnavali tudi možnost, da bi ZDA nastopile kot porok za tako imenovano regionalno usklajenost. Razpravljali so tudi o prizadevanjih za sklenitev varnostnega sporazuma med Izraelom in Sirijo ter o uresničevanju naslednjega dela Trumpovega načrta za Gazo.

Donald Trump in Benjamin Netanjahu FOTO: AP

Strategija regionalnega povezovanja ne bi pomenila večjega premika v ameriški politiki, piše Euronews, saj so si zaporedne ameriške administracije od iranske revolucije leta 1979 prizadevale omejiti regionalni vpliv Teherana s krepitvijo odnosov in zavezništev z državami Perzijskega zaliva. Vendar bi Washington lahko skušal ta prizadevanja preoblikovati v bolj strukturiran okvir, ki bi vključeval tesnejše obrambno in varnostno sodelovanje med zavezniki. Prizadevanja za sklenitev sporazuma o normalizaciji odnosov med Savdsko Arabijo in Izraelom pa so cilj Washingtona že več let, vendar so zastala, saj je Rijad vsak premik v tej smeri povezal z oprijemljivim napredkom pri reševanju razmer v Gazi in ustanovitvijo palestinske države. Prizadevanja sicer temeljijo na Abrahamovih sporazumih, sklenjenih leta 2020 v času prve Trumpove administracije, ki so normalizirali odnose med Izraelom na eni strani ter Združenimi arabskimi emirati, Bahrajnom, Marokom in Sudanom na drugi. Od takrat si Washington prizadeva razširiti krog držav, ki bi se pridružile tem sporazumom. V njih vidi eno od orodij za preoblikovanje odnosov in zavezništev na Bližnjem vzhodu ter zmanjšanje vpliva Irana in njegovih zaveznikov v regiji.

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