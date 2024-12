Od gojitelja arašidov do predsednika ZDA

Umrl je najstarejši še živeči nekdanji predsednik Združenih držav Amerike Jimmy Carter. Novico je za ameriške medije potrdil njegov sin. Star je bil star 100 let. Carter je od skromnih začetkov na podeželju Georgie vodil državo med letoma 1977 in 1981. Leta 2002 je dobil Nobelovo nagrado za mir.

OGLAS

Jimmy Carter je ZDA vodil med letoma 1977 in 1981. FOTO: AP icon-expand

The Washington Post in Atlanta Journal-Constitution sta povzela navedbe Carterjevega sina Chipa, da je umrl po skoraj dveh letih v hospicu. Demokrat Jimmy Carter je bil najstarejši še živeči nekdanji predsednik ZDA. Bolj kot zaradi dela v Beli hiši so ga po svetu cenili za tisto, kar je naredil po izteku svojega edinega predsedniškega mandata. Leta 2002 je dobil Nobelovo nagrado za mir. James Earl Carter se je rodil 1. oktobra 1924 v kraju Plains v Georgii. Bil je prvi ameriški predsednik, ki je bil rojen v pravi bolnišnici, kjer je njegova mama delala kot medicinska sestra. Odraščal je v revnem okolju in se je v mladosti na rasno ločenem ameriškem jugu igral s temnopoltimi otroki. Ko je leta 1971 prevzel položaj guvernerja Georgie, je nemudoma naznanil, da je čas rasne segregacije minil, in s tem neprijetno presenetil številne svoje bele podpornike, ki so med kampanjo v njem videli steber obrambe nadvlade belcev nad temnopoltimi. Carter je srednjo šolo končal v Plainsu, tam je igral košarko, leta 1941 pa se je vpisal na mornariško akademijo in po diplomi služboval na podmornicah. Vojaško kariero je končal s činom poročnika mornarice. Še prej je leta 1946 poročil tri leta mlajšo Rosalynn Smith.

"Moj oče je bil junak, ne le zame, temveč za vse, ki verjamejo v mir, človekove pravice in nesebično ljubezen," je ob smrti očeta sporočil njegov sin. "Sorojenci smo ga prek teh skupnih prepričanj delili s preostalim svetom. Ker je združeval ljudi, je svet postal naša družina. Spomin nanj počastite tako, da še naprej živite po teh skupnih prepričanjih," je dodal.

Predsednik v času krize s talci v Iranu, visoke inflacije, pomanjkanja bencina Po mornarici je šel domov gojit kikiriki in se spustil v politiko. Od leta 1963 do leta 1967 je bil državni senator v Georgii, od leta 1971 do leta 1975 pa guverner Georgie. Zaradi omejitve mandata za ta položaj ni mogel več kandidirati in leta 1976 se je spustil v tekmo za predsednika ZDA. Na volitvah je premagal republikanca Geralda Forda, ki so mu Američani še vedno zamerili, da je pomilostil predhodnika Richarda Nixona. Carterja se Američani najbolj spomnijo kot predsednika, ki je vodil državo v času krize s talci v Iranu, v času visoke inflacije, pomanjkanja bencina in energetske krize. To so bile okoliščine, na katere ni mogel vplivati, za poraz proti republikancu Ronaldu Reaganu leta 1980 pa je bil kriv tudi ponesrečen poskus osvoboditve talcev. Kriza s talci v Teheranu je trajala 444 dni, od konca leta 1979 pa vse do Reaganove prisege 20. januarja 1981, ko je Iran dosegel svoje s Carterjevim porazom. Reaganova vlada je kasneje Iranu prodajala orožje, denar od prodaje pa skrivaj namenila za nakup orožja desničarjem v Nikaragvi.

Jimmy Carter z ženo Rosalynn. Imela sta tri sinove in hčerko FOTO: Profimeda icon-expand

Po drugi strani pa v zgodovini ostaja zapisano njegovo uspešno posredovanje med Egiptom in Izraelom, katerega sad je bil sporazum iz Camp Davida. V predsedniško letovišče Camp David je septembra 1978 pripeljal egiptovskega predsednika Anvarja Sadata in izraelskega premierja Menahema Begina, ki sta sklenila sporazum o medsebojnem državnem priznanju, Palestinci pa so dobili nekaj avtonomije na Zahodnem bregu in v Gazi. Predvsem republikanci so mu kasneje zelo zamerili, da je s Panamo leta 1977 sklenil sporazum o predaji Panamskega kanala Panami do leta 2000. Imenoval ni nobenega vrhovnega sodnika S sovjetskim voditeljem Leonidom Brežnjevom je leta 1979 podpisal sporazum o zmanjševanju strateške jedrske oborožitve SALT II, ki pa je bil zamrznjen, ko je Sovjetska zveza istega leta zavzela Afganistan. Carter je uvedel sankcije v obliki prepovedi izvoza žita v Sovjetsko zvezo in vodil zahodni bojkot poletnih olimpijskih iger leta 1980 v Moskvi. Sovjetski blok se je maščeval tako, da jih ni bilo na igre v Los Angelesu štiri leta kasneje. Carter je bil edini predsednik doslej, ki v svojem mandatu ni imenoval nobenega vrhovnega sodnika. Ustanovil pa je dve ministrstvi - za energijo in izobraževanje. Znan je tudi po deregulaciji pivovarske industrije leta 1979. Od takrat se lahko v ZDA prvič od leta 1920 hmelj in slad prodajata zasebnim majhnim pivovarjem. Carter se je zavzemal za zdravstveno reformo, a je načrte o tem udejanjil šele Barack Obama, veliko je moraliziral in varčeval z energijo. Zaradi varčevanja s kurjavo je v Beli hiši nosil puloverje, nanjo pa je dal namestiti sončne celice.

Jimmy Carter je pred vstopom v politiko gojil arašide. FOTO: Profimedia icon-expand

Bil je osebni prijatelj Elvisa Presleyja in nikoli ni odstopil od prepričanja, da je leta 1969 na nebu videl neznani leteči predmet iz vesolja. Leta 1982 je z ženo Rosalynn ustanovil Carterjev center, ki je pomagal ljudem v 80 državah sveta, aktiven je bil v organizaciji Habitat for Humanity, ki po svetu gradi hiše za reveže, do pred nekaj leti je učil verouk v baptistični cerkvi Maranatha ter predaval na univerzi Emory, kjer je leta 2019 dobil naziv rednega profesorja. Po svetu je posredoval za mir in osvoboditev talcev. Nobelovo nagrado za mir je leta 2002 dobil tudi zaradi glasnega nasprotovanja vojni proti Iraku, na katero se je vlada Georgea Busha mlajšega takrat še pripravljala. Bil je prvi predsednik ZDA, ki je obiskal podsaharsko Afriko, in sicer je bil leta 1978 v Nigeriji.