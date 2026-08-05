Od govoric na spletu do množičnega prehoda meje: kaj se je zgodilo v Ceuti

Poročila, ki sta jih objavila španska medija El Espanol in The Objective navajata, da so varnostne službe med migranti, ki so prejšnji teden prispeli v Ceuti, identificirale več oseb, ki jih preiskujejo zaradi kaznivih dejanj, povezanih s terorizmom.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Vdor migrantov v Ceuto Profimedia

Vdor migrantov v Ceuto Profimedia

Vdor migrantov v Ceuto Profimedia

Vdor migrantov v Ceuto Profimedia

Vdor migrantov v Ceuto Profimedia

Iz Maroka v Ceuto nezakonito vstopilo več deset tisoč migrantov Profimedia











A teh poročil špansko ministrstvo za notranje zadeve ni nikoli potrdilo, je predstavnik dejal za Euronews. Dodal je, da "španske varnostne sile po vsej državi, ne le v Ceuti, neprekinjeno spremljajo in se borijo proti džihadističnemu terorizmu". "Španska javnost in prebivalci Ceute so lahko prepričani, da prihodi 30. julija ne predstavljajo grožnje javni varnosti," so sporočili.

Migranti za seboj pustili širšo politično krizo?

Približno 72.000 ljudi je prejšnji četrtek iz Maroka vdrlo v špansko enklavo Ceuta. Nekateri so se utopili, drugi so v gneči poteptali druge migrante, umrlo je najmanj 72 ljudi, piše CNN. In čeprav se je večina migrantov razočarana vrnila nazaj čez mejo, je dogodek pustil za seboj širšo politično krizo. Migranti namreč skoraj niso imeli možnosti, da bi dosegli celinski del Evropske unije, vendar so njihov prihod spretno izkoristile skrajno desno evropske stranke. Več evropskih vlad je postalo kritičnih do Madrida in migracijskega politike španskega premierja Pedra Sancheza. Italijanska premierka Giorgia Meloni je celo pozvala k začasni prekinitvi članstva Španije v schengenskem območju in k zaostritvi nadzora nad potovanji iz Španije, medtem ko je francoski notranji minister Laurent Nunez odredil dodatne kontrole ob skupni meji med državama. Finska notranja ministrica Mari Rantanen je Španijo obtožila, da "ne uspeva zaščititi zunanje meje schengenskega območja pred vdori", celo danska premierka Mette Frederiksen iz sredinsko-levega političnega tabora pa je pozvala EU, naj "preuči vse možnosti, vključno z začasno prekinitvijo schengenskega sodelovanja". Voditelji 22 od 27 držav članic EU so v soboto podpisali odprto pismo, v katerem so migracijsko politiko Sancheza označili kot "dejavnik privabljanja" (t. i. pull factor), ki naj bi spodbujal nadaljnje prihode migrantov.

Ameriški predsednik Donald Trump je šel še dlje in dogodek označil za "invazijo". Dejal je, da bi moral biti ta primer tema za razpravo pred vmesnimi volitvami kot opozorilo, kaj se bo zgodilo, če republikanci novembra ne bodo izvoljeni.

Na družbenih medijih "povabilo" v Španijo

29. julija je špansko sodišče odločilo, da morajo ljudje, ki v Ceuto pripravljajo in ne prečkajo fizične mejne ograje, biti pred morebitnim vračanjem v Maroko obravnavani po strožjih pravnih postopkih in tako ne bodo nemudoma vrnjeni. V nekaj dneh se je ta odločitev na spletu preoblikovala v domnevno odprto povabilo. Novi profili in strani so trdili, da je Španija "odprla pot" vsem, ki bi prispeli po morju, in da vračanja niso več mogoča. Tihotapske mreže v Maroku, Afriki in Alžiriji so se kampanji pridružile prek treh glavnih kanalov, poroča Al Jazeera.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Migranti v Ceuti AP

Migranti v Ceuti AP

Migranti v Ceuti AP

Migranti, ki so iz Maroka vstopili v Španijo, pred začasnim centrom za nastanitev migrantov v Ceuti. AP

Migranti, ki so iz Maroka vstopili v Španijo, pred začasnim centrom za nastanitev migrantov v Ceuti. AP

Migranti, mnogi mladoletni brez spremstva, v Ceuti AP











Osebni profili, ustvarjeni v začetku junija, so vsak dan objavljali pozive ljudem, naj po morju prečkajo pot do Ceute. Sledilce so usmerjali v skupine na WhatsAppu, kjer so organizirali skupinska potovanja in poročali o razmerah za mlade v Ceuti. Stran z imenom "Hagra sueta 26", ki ima približno 38.000 sledilcev na Facebooku in 80.000 na Instagramu, je objavljala fotografije in videoposnetke uspešnih preplavanj. Številni profili so sledilce pozivali, naj potujejo v skupinah, nekateri so navajali zbirna mesta in izhodiščne točke v Maroku, drugi pa so objavljali zgodbe o uspehu in pozivali vse, ki si želijo varnega prehoda v Ceuto, naj jih neposredno kontaktirajo.

"Nevdržen položaj otrok migrantov"

Med približno 2500 ljudmi, ki so ostali v španski eksklavi na severu Afrike, je več sto mladoletnikov brez spremstva, ki živijo v obupnih razmerah z omejenim dostopom do hrane, vode, zavetja in sanitarij. Humanitarna organizacija Save the Children medtem ocenjuje, da je med migranti, ki so še vedno v Ceuti, približno tisoč "nezaščitenih" mladoletnikov.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Vdor migrantov v Ceuto Profimedia

Vdor migrantov na območje Ceute AP

