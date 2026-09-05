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Od hiške na drevesu do starega avtobusa: Počitnice v objemu narave

Trenčianske Teplice, 05. 09. 2026 07.50 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Staša Lozar
Počitnice v naravi

Na Slovaškem namesto televizijskega zaslona pogled v naravo in poslušanje zvoka dežnih kapelj. Vse več opažajo trend, da dopustniki vse raje povprašujejo po nenavadnih nastanitvah, kjer lahko prenočujejo drugače kot v običajnih hotelih. Iščejo točke, kjer ni množic turistov, kjer lahko upočasnijo tempo in se odklopijo od vsakdanjega vrveža.

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