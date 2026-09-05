Od hiške na drevesu do starega avtobusa: Počitnice v objemu narave

Na Slovaškem namesto televizijskega zaslona pogled v naravo in poslušanje zvoka dežnih kapelj. Vse več opažajo trend, da dopustniki vse raje povprašujejo po nenavadnih nastanitvah, kjer lahko prenočujejo drugače kot v običajnih hotelih. Iščejo točke, kjer ni množic turistov, kjer lahko upočasnijo tempo in se odklopijo od vsakdanjega vrveža.