Tujina
Od hiške na drevesu do starega avtobusa: Počitnice v objemu narave
Na Slovaškem namesto televizijskega zaslona pogled v naravo in poslušanje zvoka dežnih kapelj. Vse več opažajo trend, da dopustniki vse raje povprašujejo po nenavadnih nastanitvah, kjer lahko prenočujejo drugače kot v običajnih hotelih. Iščejo točke, kjer ni množic turistov, kjer lahko upočasnijo tempo in se odklopijo od vsakdanjega vrveža.
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