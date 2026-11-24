Nedavno je izšla knjiga, v kateri so zbrani zapisi argentinskega papeža. Ta je med letoma 1992 in 2024 občasno pisal dnevnik, sprva v času, ko je bil škof v Argentini, nato pa tudi po izvolitvi za papeža. Knjigo je napisal njegov rojak, kardinal Victor Manuel Fernandez, eden najtesnejših Frančiškovih sodelavcev, piše CNN. Knjiga "Zasebni dnevnik papeža Frančiška" obsega 160 strani, osredotoča pa se predvsem na papeževo duhovno življenje in pastoralno poslanstvo. A razkriva tudi, kako se je prvi papež iz Latinske Amerike v letih 2021 in 2022 spopadal z različnimi skušnjavami, povezanimi z uporabo oblasti.

Papež Frančišek FOTO: AP

V njej so opisani tudi dogodki, ki jih je papež sam označil za srečanja s hudičem, ter njegova razmišljanja o nasledniku Leonu XIV., ki ga je označil za "brezhibnega". Objava papeških dnevnikov je sicer zelo redka, saj pogosto ponuja nenavadno oseben vpogled v njihovo življenje. A ni prvič. Medtem ko nekateri papeži odredijo uničenje svojih osebnih dokumentov, so bili denimo dnevniki Janeza XXIII. objavljeni po njegovi smrti, prav tako pa tudi nekateri zapisi Janeza Pavla II. Frančišek je v črno vezan dnevnik, ki je bil sprva namenjen načrtovanju obveznosti za leto 1992, med bivanjem v Argentini popisal 86 strani, med pontifikatom pa še 55 strani. "Pokazal mi je nekaj knjig, med njimi tudi tisto, ki je bila videti kot star rokovnik z usnjenimi platnicami. Ko ga je odprl, sem videl, da je poln zapiskov, napisanih z njegovo roko. Rekel mi je: 'Iz tega boste lahko vsi razbrali,'" je zapisal Fernández.

Vhod v pekel

V dnevnikih piše, da je papež doživljal "pogoste demonske napade". Frančišek je podrobno opisal tri srečanja s hudičem: dve v času, ko je bil nadškof v Buenos Airesu, in eno leta 2018, ko je že bil papež. Zapisal je, da ima hudič "ognjene oči", ki jih je opisal tudi kot grozeče in zapeljive. "Ne morem pozabiti njegovih oči ob prvih dveh srečanjih – prvič iz avtomobila, ko sem se vračal domov, in drugič na koru med mašo. Vendar se vedno znova pojavi v drugačnih okoliščinah," je papež zapisal v dnevniškem vnosu 18. avgusta 2024.

Papež Frančišek FOTO: AP

Do tretjega srečanja je prišlo po njegovi vrnitvi z obiska v Čilu leta 2018. To potovanje je zaznamoval škandal zaradi spolnih zlorab v Cerkvi. "Nekega dne, nekaj dni po vrnitvi v Rim, sem bil na sestanku. Zagledal sem ga in zaslišal njegov glas, zmagoslavnega, kot da ima vse v svojih rokah: 'Zdaj sem dobil vse, kar sem želel," je papež zapisal 24. januarja 2021. Zapisal je tudi, da ne more pozabiti njegovih oči in njegovega "močnega, hripavega glasu". Katoliški nauk pravi, da je hudič padli angel in resnična navzočnost, katoliško izročilo pa opozarja, da se bodo tisti, ki si resno prizadevajo doseči svetost, pogosto srečevali z močnim duhovnim nasprotovanjem. Frančišek je med svojim pontifikatom pogosto omenjal hudiča ter ga povezoval z opravljanjem in denarjem. "Hudič vstopa skozi žepe," je pogosto govoril. Dnevnik razkriva tudi podrobnosti o tem, kako je Frančišek verjel, da mu Bog govori v sanjah. Ob neki priložnosti je opisal, da je videl "vhod v pekel". "Pokukal sem noter, da bi si malo ogledal, in to me je prestrašilo. Zgodilo se je, preden sem šel spat. Zgrabil sem rožni venec kot orožje. Gospodu se zahvaljujem za to pomoč," je zapisal.

Duhovna kriza

Knjiga razkriva, da je Frančišek v letih 2021 in 2022 doživel duhovno krizo, povezano s skušnjavo oziroma "radovednostjo" glede oblasti. K temu naj bi deloma prispevali pretirana dejavnost in občutki samozadostnosti. Kot je pojasnil papež, je bila kriza povezana tudi s "težavami pri vodenju, pritiskom zaradi odločitev, ki jih je moral sprejemati, ter duhovno sušo in potrtostjo". Da bi se uprl skušnjavi, si je prizadeval za več ponižnosti in potrpežljivosti. Tako je na položajih v osrednji cerkveni upravi celo pustil nekatere ljudi, za katere so drugi menili, da spodkopavajo njegov pontifikat.

Papež Frančišek FOTO: AP

V 12 letih svojega pontifikata je Frančišek uvedel več reform v Cerkvi, med drugim na področju odnosa do katoličanov iz skupnosti LGBTQ in vloge žensk. Vendar je naletel na precejšnje nasprotovanje. Del tega je prihajal tudi iz Vatikana, kjer so nekateri škofje in kardinali njegovim reformam odkrito nasprotovali. "Nekoč je neki škof v moji navzočnosti papeža vprašal, zakaj še ni odpustil osebe iz rimske kurije, ki je o njem javno govorila grdo in uresničevala osebne cilje, ki so bili povsem drugačni od njegovih," je zapisal kardinal Fernández, ki ga je Frančišek imenoval na čelo vatikanskega dikasterija za nauk vere. Papež naj bi mu odgovoril, da je v srcu čutil, da Bog "ne želi, da bi postal lutkar, ki ljudi uporablja in z njimi manipulira v skladu s svojimi interesi". Pojasnil je, da je prav zato raje dopustil, da ta oseba ostane na svojem položaju. Kot član jezuitskega reda je papež nenehno prakticiral duhovno razločevanje, kar je v bistvu pomenilo, da je preizpraševal samega sebe in ugotavljal, ali deluje zaradi lastnih interesov ali v dobro drugih. Za Frančiška je občutek, da je zaradi svoje moči "nad svetom", pomenil pot v najhujšo obliko duhovne posvetnosti, kar si jo je mogoče zamisliti, je pojasnil Fernandez. Temu pa naj bi se upiral tako, da se je izogibal vsakemu simbolu papeške slave. Frančišek je sicer med svojim pontifikatom zagovarjal preprost življenjski slog. Živel je v vatikanskem gostišču, nosil črne ortopedske čevlje in zavračal nekatera tradicionalna papeška oblačila.

Kriza zaradi spolnih zlorab in izčrpanost

Dnevnik ponuja tudi vpogled v krizo zaradi spolnih zlorab v Cerkvi, med drugim o dogajanju v Čilu leta 2018. Frančišek je bil takrat deležen kritik, ker je zavrnil obravnavo primera škofa, ki so ga obtožili, da je kot duhovnik vedel za spolne zlorabe in jih pomagal prikrivati. Papež se je pozneje opravičil za svoje ravnanje v tem primeru in vse škofe iz države povabil v Rim. Škofje so mu kolektivno ponudili odstop. "Zaradi razmer v Čilu in pogovora z novinarji na letalu sem bil povsem strt. Takrat sem se prebudil," je zapisal Frančišek. "Težko sem si priznal, kaj se je zgodilo v Čilu. Nisem si mislil, da je tako resno." Kasneje je uvedel več reform, namenjenih preprečevanju spolnih zlorab v Cerkvi.

Papež Frančišek FOTO: AP