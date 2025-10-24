Od idilične alpske vasice do mesta duhov

Majhna alpska vasica v regiji Graubünden na vzhodu države je bila novembra lani še drugič evakuirana, potem ko so se prebivalci po prvi evakuaciji zaradi grožnje zemeljskega plazu maja 2023 sprva lahko vrnili v vasico.
Po navedbah tiskovnega predstavnika širše občine Albula, v katero spada Brienz, sta od takrat umrla dva prebivalca, 28 pa se jih je po stalni odselitvi uradno odjavilo. Drugi so sprva ostali v začasnih nastanitvah na sosednjih območjih, a se je zdaj še 35 prebivalcev odločilo, da se odselijo. Oblasti jim pokrivajo 90 odstotkov s tem povezanih stroškov, vključno za nove namestitve.
Prebivalcem vasi so oblasti maja 2023 prvič odredile evakuacijo, potem ko se je plaz, ki je drsel s pobočja gore Insel nad Brienzom, močno pospešil. Junija se je ponoči usulo približno 1,2 milijona kubičnih metrov kamenja in zgrmelo po pobočju proti vasici. Skoraj čudežno se je ta za las izognila plazu, ki se je ustavil tik pred njo.
Prebivalci so se julija 2023 lahko vrnili na svoje domove, vendar so lokalne oblasti zaradi vnovičnih groženj zemeljskega plazu in poslabšanja razmer konec lanskega leta znova odredile evakuacijo.
Gora nad Brienzem se premika že več tisočletij
V zadnjem stoletju se je premikala po nekaj centimetrov letno, v zadnjih 20 letih pa se je premikanje pospešilo. Vaščani geološko ogrožene vasi so bili pred tem sicer navajeni, da na njihove vrtove padajo precej veliki balvani.
Razmere v Brienzu pa so povsem v nasprotju s še eno švicarsko vasico Blatten, ki jo je konec maja skoraj popolnoma zasul skalni plaz, potem ko se je zrušil ledenik. Večina od 300 prebivalcev vasice na jugu države živi v bližini v začasnih nastanitvah in so se zavzeli, da bodo skupaj obnovili svojo skupnost. Septembra so se mnogi zbrali v bližini porušene mestne hiše na simbolični slovesnosti ob začetku gradnje nove vasi.
