Od idilične alpske vasice do mesta duhov

Švicarska alpska vasica Brienz, ki se sooča z grožnjo zemeljskih plazov, bi lahko kmalu ostala povsem zapuščena. Število registriranih prebivalcev vasice bo po navedbah lokalnih oblasti kmalu padlo pod 30 ljudi, v primerjavi z 90 registriranimi prebivalci pred enim letom.

Majhna alpska vasica v regiji Graubünden na vzhodu države je bila novembra lani še drugič evakuirana, potem ko so se prebivalci po prvi evakuaciji zaradi grožnje zemeljskega plazu maja 2023 sprva lahko vrnili v vasico. Po navedbah tiskovnega predstavnika širše občine Albula, v katero spada Brienz, sta od takrat umrla dva prebivalca, 28 pa se jih je po stalni odselitvi uradno odjavilo. Drugi so sprva ostali v začasnih nastanitvah na sosednjih območjih, a se je zdaj še 35 prebivalcev odločilo, da se odselijo. Oblasti jim pokrivajo 90 odstotkov s tem povezanih stroškov, vključno za nove namestitve.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP











Brienz v začetku novembra icon-picture-layer-2 1 / 7

Prebivalcem vasi so oblasti maja 2023 prvič odredile evakuacijo, potem ko se je plaz, ki je drsel s pobočja gore Insel nad Brienzom, močno pospešil. Junija se je ponoči usulo približno 1,2 milijona kubičnih metrov kamenja in zgrmelo po pobočju proti vasici. Skoraj čudežno se je ta za las izognila plazu, ki se je ustavil tik pred njo. Prebivalci so se julija 2023 lahko vrnili na svoje domove, vendar so lokalne oblasti zaradi vnovičnih groženj zemeljskega plazu in poslabšanja razmer konec lanskega leta znova odredile evakuacijo.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP



Brienz spomladi 2023. icon-picture-layer-2 1 / 3

Gora nad Brienzem se premika že več tisočletij