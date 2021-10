Od izgorelega zdravnika do vinogradnika, ki živi svoje sanje

Ko se pogled na ogromen zelen vinograd konča in se pred nami počasi odprejo masivna železna vrata, po dovozu pa se mimo nekaj manjših kamnitih hišk pripeljemo do razkošne vile, nas za trenutek prevzame občutek, da smo se znašli pod toskanskim soncem. Na nizkih drevesih se bohotijo rdeča granatna jabolka, ob urejenih potkah so lično posajena zelišča, ki prijetno dišijo, na klancu pod eno od hišic stoji čebelnjak. Ne v Toskani, vinska klet Radević se nahaja v vasici Rogami, le 10 minut stran od obrobja Podgorice.

'Kdor verjame, bo ustvaril'

"Poglejte okoli sebe. Pred 13 leti tukaj ni bilo ničesar," uvodoma pove Goran Radević – lastnik posestva, ki nas sprejme. Nato nas vljudno vpraša, ali razumemo srbohrvaško. Kajti lahko se pogovarjamo tudi angleško, nizozemsko, kitajsko, špansko ali rusko, ponudi. Na vprašljive oči novinarjev, ki zrejo vanj, mirno pojasni: "Na Kitajskem sem zaključil podiplomski študij, to je moj prvi tuji jezik. Moja žena je Američanka, angleščina je moj tretji tuji jezik. 27 let sem živel in delal v tujini kot zdravnik, šest let v Južnoafriški republiki, pa tudi na Japonskem. Delal sem kot črnec, od jutra do večera, nisem se ugasnil. Moje sanje so bile, da se vrnem v Črno goro in počnem to, kar počnem zdaj – sem vinar in vinogradnik."

Nekega majskega jutra pred 13 leti je na kraj, kjer danes stoji vse zgoraj našteto, pripeljal svojega najboljšega prijatelja, prav tako zdravnika. "Tu je bilo samo kamenje, grmovje in kače, ki se jih on zelo boji. Tistega dne sva videla tri! S seboj sva prinesla dve mačeti in dva srpa. Začel sem mu pojasnjevati: tukaj bo stala garaža, tam bo hiša, v kateri bomo živeli, pa vinska klet, destilarna ... On pa me je gledal, poslušal, na koncu pa rekel: Znorel si, saj ne veš, kaj govoriš! Pozneje, ko sva zavihala rokave, pa mi je rekel: Kdor verjame, bo ustvaril!"

'Tukaj ni niti grama grozdja iz Makedonije'

Najprej so s približno dveh kilometrov razdalje pripeljali elektriko. Očistili so zemljišče in naredili pot, po kateri smo se pripeljali. Prvo trto so posadili leta 2007, prvo steklenico pa naredili dve leti pozneje – v garaži, brez kakršne koli tehnologije. "Ljubezen do grozdja in do tega, kar danes delam, sem podedoval od dedka po materini strani. Živel je nedaleč stran, v Piperih. Naučil me je rezati trto, še preden sem znal brati in pisati. Tako da veste, kako dolgo že traja ta ljubezen. Ves čas, ko sem živel v tujini, sem sanjal o hiši – sicer ne tako veliki, vinograd pa ... oh, vinograd sem sanjal še večji, kot ga imam! In tudi bo, marca smo namreč posadili še 8000 sadik."

Nato ponosno pove: v naši vinski kleti ni niti grama grozdja iz Makedonije! Tega namreč uporablja veliko tamkajšnjih vinarjev. "Če vzameš makedonsko grozdje, in ne razumite me narobe – Makedonija je največji proizvajalec grozdja nekdanje Jugoslavije – in na steklenico prilepiš črnogorsko nalepko ... v mojem slovarju je to prevara."