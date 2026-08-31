Janša: Evropa mora odločiti, ali bo krojila prihodnost ali jo bodo drugi

Janez Janša je ob uvodu v 21. Blejski strateški forum dejal, da je Evropa pred vprašanjem, ali je še zmožna oblikovati svet okoli sebe. Po njegovem je od tega, ali bo ostala predmet geopolitičnih sprememb ali postala njihov avtor, odvisno predvsem od tega, kako bo opravila preizkuse na področjih obrambe, odpornosti, demografije in kredibilnosti. Poudaril je, da moč Evrope nikoli ni bila v uniformnosti, temveč v sposobnosti, da svojo raznolikost spremeni v ustvarjalnost in nato v moč. Na področju varnosti je izpostavil nepogrešljivost Nata. Močna Evropa po njegovem trenutno vojaško ni alternativa transatlantskemu partnerstvu, lahko pa pomaga, da to partnerstvo ostane vzdržno. "Ukrajina nas opominja, kaj je na kocki," je dejal in poudaril, da Ukrajina brani načelo, da se meja ne sme spreminjati s silo ter da imajo države pravico izbirati svojo prihodnost.

21. Blejski strateški forum FOTO: Aljoša Kravanja

Janša je opozoril tudi na pomen vlaganja v evropsko obrambo, ki se je sicer povečalo, vendar še vedno zaostaja za ZDA. Kot pomemben izziv je izpostavil odpornost. Evropa je po njegovih besedah zaradi poceni ruske energije podcenila tveganja odvisnosti, podobno pa je danes na nekaterih področjih, med drugim pri redkih zemljah, še vedno odvisna od Kitajske. "Učinkovitost brez odpornosti lahko ustvari odvisnost in odvisnost je mogoče spremeniti v vzvod moči," je opozoril. "Odgovor ni avtarkija, ampak diverzifikacija, zanesljiva partnerstva, domače zmogljivosti in sposobnost za inovacije," je še dejal Janša.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right 21. Blejski strateški forum Aljoša Kravanja

21. Blejski strateški forum Aljoša Kravanja

21. Blejski strateški forum Aljoša Kravanja

21. Blejski strateški forum Aljoša Kravanja

21. Blejski strateški forum Aljoša Kravanja









Med izzivi je navedel tudi demografijo in vse nižjo rodnost ter staranje prebivalstva. "A demografija niso le številke. Odraža tudi to, ali mladi sploh zaupajo v prihodnost, ali si lahko privoščijo dom, gradijo kariere, oblikujejo odnose in družine," je opozoril. Nezakonite migracije po njegovem niso rešitev za evropski demografski upad, temveč lahko prinašajo dodatne izzive za varnost, integracijo in družbeno kohezijo. Zavzel se je za varne meje in selektivne migracije, ki bi ustrezale gospodarskim potrebam EU. Kot četrti dejavnik je izpostavil kredibilnost. "Naše zaveze morajo biti kredibilne za naše zaveznike, za naše nasprotnike in za tiste, ki se nam želijo pridružiti," je dejal.

Premierji: Evropa potrebuje drugačno politiko

Na panelu predsednikov vlad v okviru Blejskega strateškega foruma so se premierji Slovenije, Češke, Hrvaške in Madžarske strinjali, da se je Evropa v zadnjih dveh desetletjih močno spremenila in potrebuje drugačen pristop, če želi ostati konkurenčna in vplivna. Med ključnimi izzivi so izpostavili migracije, energetiko, konkurenčnost in obrambo. Janša je dejal, da se je EU v zadnjih 20 letih korenito spremenila, tudi zaradi številnih kriz, pri čemer je Bruslju očital pomanjkanje strateškega razmišljanja in pretirano osredotočenost na regulacije. Po njegovih besedah je unija sprejela tako dobre kot slabe odločitve, ki so vplivale na prihodnost njenega prebivalstva. "V zadnjih 20 letih smo postali preveč odvisni od poceni ruskih energentov, poceni izdelkov iz Kitajske in ameriškega varnostnega ščita, zdaj pa lovimo zaostanek. Zato se vrača zdrava pamet, in ponavljam, vir te zdrave pameti v današnjem času - opravičujem se prijateljem iz zahodnega dela Evrope, a zdrava pamet danes prihaja iz vzhodnega dela Evrope," je dodal Janša. Janša je bil kritičen tudi do evropskega zelenega prehoda. Po njegovem je ta povzročil selitev evropskih tovarn v jugovzhodno Azijo, medtem ko se globalni izpusti niso zmanjšali. Evropa se je po njegovih besedah deindustrializirala in postala bolj odvisna od drugih delov sveta. Kritičen odnos do zelenega prehoda in energetske politike EU je izrazil tudi češki premier Andrej Babiš, ki je opozoril predvsem na finančne vidike evropske politike in način, kako Bruselj članicam narekuje porabo sredstev. Hrvaški premier Andrej Plenković je medtem izpostavil pomen držav članic pri odločanju v EU. Po njegovem bi morale članice, ki v skupni proračun prispevajo večino sredstev, imeti pri odločanju večjo težo. Opozoril je tudi, da so nekatere večje svetovne sile bolj naklonjene pogovorom v ožjih formatih in se raje pogovarjajo s posameznimi državami kot multilateralnimi institucijami, kakršna je tudi EU. V tej luči se je zavzel za krepitev institucij in "zelo političen Evropski svet". "Morali bi se osredotočiti na to, kar nas povezuje, in zgladiti medsebojne razlike, kolikor je mogoče," je dodal. Kot ključni področji za Hrvaško je izpostavil demografijo in energetsko infrastrukturo. Podobno kot Janša se je za vključitev držav Zahodnega Balkana v EU zavzel tudi madžarski premier Peter Magyar. "Čas je, da se vrnemo k osnovam, na katerih je nastala EU, in se osredotočimo na prava vprašanja, kot sta gospodarsko sodelovanje in konkurenčnost," je dejal. Med prednostnimi področji je navedel energetsko infrastrukturo, industrijo in umetno inteligenco. "Moramo se vprašati, ali želi unija zgolj preživeti, ali želi zmagati," je dejal Magyar. Janša je ob tem ponovno poudaril pomen evropske obrambe in povečanja sredstev za oboroževanje, ki bi po njegovem mnenju moralo služiti predvsem odvračanju groženj. Premierja Češke in Madžarske sta opozorila še na pomen prihodnjih volitev v evropskih državah, med drugim na Poljskem, v Franciji, Španiji in Italiji, pa tudi na evropske volitve leta 2029.

Kajzer: Za močno Evropo so nujne spremembe

Tone Kajzer je ob odprtju 21. Blejskega strateškega foruma poudaril, da Evropska unija potrebuje spremembe, če želi biti kos današnjim varnostnim, gospodarskim in geopolitičnim izzivom. Po njegovih besedah pa morajo članice te spremembe oblikovati skupaj. "27 nas je," je izpostavil in opozoril, da evropske prihodnosti ni mogoče graditi z izolacijo. Ob tem je kot ključno označil povezavo z ZDA, ki jo je opisal kot čezatlantsko hrbtenico in imperativ evropske varnosti.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Odprtje 21. Blejskega starteškega foruma Bobo

Odprtje 21. Blejskega starteškega foruma Bobo



Po njegovih besedah mora Evropa prevzeti večjo odgovornost za svojo varnost in obrambo, obenem pa ohraniti tesne odnose z ZDA. Za prihodnost evropskega gospodarstva in tehnologije pa bo pomembno tudi sodelovanje s partnerji zunaj Evrope, predvsem v Aziji in Latinski Ameriki. Kajzer se je zavzel tudi za dialog z državami, ki ne delijo vseh evropskih vrednot glede človekovih pravic, svoboščin, vladavine prava in vloge države. Pri tem pa se Evropa svojim temeljnim vrednotam ne sme odpovedati, je poudaril. Cilj mora biti zmanjševanje tveganj in preprečevanje prevelike odvisnosti od posameznih držav.

V ozadju tudi odnos do Izraela

Ena od tem, ki je pred začetkom foruma pritegnila največ pozornosti, je bila slovenska odločitev, da blokira skupno izjavo EU, s katero bi članice obsodile izraelske načrte za širitev naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Kajzer je ob prihodu na Bled komentiral tudi zahvalo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja slovenskemu premierju Janezu Janši zaradi slovenske blokade izjave. Blokade ne vidi "v slabšalnem smislu". "Če je izraelski predsednik nekaj povedal, poskušajmo razumeti. Oni imajo svoje pozicije, mi smo zavezani tem temeljnim vrednotam, na katerih je Slovenija utemeljena. V tem kontekstu sodelujemo," je dejal Kajzer.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right 21. Blejski strateški forum Aljoša Kravanja

21. Blejski strateški forum Aljoša Kravanja



Zahvalo je označil kot nekaj pozitivnega in dejal, da jo razume kot znak, da bi se lahko stvari na Bližnjem vzhodu začele premikati na bolje. Ob tem je poudaril kompleksnost razmer na Bližnjem vzhodu in izrazil željo po napredku. Še prejšnji teden se je sicer zavzemal predvsem za "tiho diplomacijo", tokrat pa je dejal, da je dobro, da politiki svoje poglede tudi javno povedo.

Kos: Pomembno je sodelovanje Ljubljane in Bruslja

Do dogajanja okoli Izraela pa se ni želela posebej opredeliti evropska komisarka za širitev Marta Kos. "Vsaka država vodi svojo zunanjo politiko. Slovenija vodi svojo zunanjo politiko in to politiko potem tudi zagovarja ali pa išče kompromise znotraj Evropske unije. Vsi v Bruslju so to seveda opazili," je povedala. Kosova je ob robu foruma poudarila predvsem pomen dobrega sodelovanja med Evropsko komisijo in slovensko vlado. Sama si bo po njenih besedah prizadevala za dobre odnose z uradno Ljubljano, še posebej na področju širitve EU na Zahodni Balkan.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right 21. Blejski strateški forum Aljoša Kravanja

Odprtje 21. Blejskega starteškega foruma Bobo



Za srečanje s premierjem Janšo in zunanjim ministrom Kajzerjem je njen kabinet sicer zaprosil, vendar sta se oba zaradi drugih obveznosti opravičila. Komisarka za širitev je sicer ena od štirih evropskih komisarjev, ki sodelujejo na 21. Blejskem strateškem forumu, medtem ko vlada nanj za razliko od prejšnjih let ni vabila najvišjih predstavnikov EU. Kos se je v odgovoru na novinarsko vprašanje strinjala, da to "tudi pove svoje". Komisarka je bila v preteklosti deležna ostrih kritik iz vrst SDS, tudi samega Janše, ki je dvomil o njeni verodostojnosti in njenem nadaljnjem delu v Evropski komisiji.

Kosova o Mladiću: Za poveličevanje vojnih zločincev v EU ni prostora

Kosova je na Bledu komentirala tudi odzive srbskih oblasti po smrti nekdanjega generala sil bosanskih Srbov Ratka Mladića. Poudarila je, da za poveličevanje vojnih zločincev ni prostora niti v EU niti v državah, ki si prizadevajo za članstvo. "Poveličevanje vojnih zločincev je v nasprotju s temeljnimi evropskimi vrednotami in zanje ni prostora ne v Evropski uniji ne v državah, ki si to prizadevajo postati. Ratko Mladić je bil pravnomočno obsojen vojni zločinec, prestajal je dosmrtni zapor zaradi genocida v Srebrenici, zaradi hudodelstev proti človeštvu. In to bo osnova, na kateri bomo tudi presojali, kaj se bo v Srbiji zgodilo," je glede dogajanja v Srbiji po Mladićevi smrti povedala Kos.

Odprtje 21. Blejskega starteškega foruma FOTO: Bobo

Njene izjave prihajajo v času, ko se Srbija vse bolj oddaljuje od napredka na poti v EU. Kosova je povedala, da je Evropska komisija pred poletnim premorom predlagala odprtje sklopa poglavij, povezanih z gospodarsko konkurenčnostjo, saj Srbija tehnično izpolnjuje pogoje. Vendar so države članice ocenile, da Beograd kljub določenemu napredku še ni storil dovolj za naslednji korak. Kosova bo Srbijo obiskala 9. septembra, Evropska komisija pa naj bi svoje novo širitveno poročilo objavila konec oktobra. V njem bo ponovno ocenila napredek države pri reformah, potrebnih za članstvo.

ZDA ostajajo ključna partnerica

Pomen čezatlantskih odnosov je Slovenija poudarila tudi v pogovorih pred začetkom foruma. Kajzer se je srečal z ameriško podsekretarko za politične zadeve Allison Hooker, s katero sta govorila o nadaljnji krepitvi dvostranskega sodelovanja in strateškega partnerstva med državama. "ZDA ostajajo ena najtesnejših prijateljic Slovenije, naša ključna zaveznica in strateška partnerica. Naše partnerstvo temelji na skupnih vrednotah, medsebojnem zaupanju in trdni zavezanosti čezatlantskemu sodelovanju. Slovenija si bo še naprej prizadevala za nadaljnjo krepitev naših dvostranskih odnosov," je po navedbah ministrstva poudaril Kajzer.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Odprtje 21. Blejskega starteškega foruma Bobo

21. Blejski strateški forum Aljoša Kravanja

21. Blejski strateški forum Aljoša Kravanja





Pogovori so bili namenjeni tudi aktualnim varnostnim in zunanjepolitičnim izzivom, obrambnim zavezam, energetski varnosti in gospodarski odpornosti. Hooker je sicer najvišja ameriška predstavnica, ki se je doslej udeležila Blejskega strateškega foruma. Njena prisotnost po oceni ameriškega veleposlaništva poudarja pomen čezatlantskega zavezništva in partnerstva med Slovenijo in ZDA.

V ospredju varnost, gospodarstvo in širitev EU