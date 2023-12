Od jugonostalgije do jugosramote

Skrivnostno izginotje starega fička, ki je, okrašen z lučkami, navduševal staro in mlado na Adventu, je dvignilo na noge prebivalce hrvaške Požege. Raziskovanje, koga je popestritev, ki obuja spomin na bivšo Jugoslavijo, tako motila, je medije privedlo vse do cerkve. Nekdaj kultni avto, ki so ga proizvajali v Jugoslaviji, je očitno stvar preteklosti, saj naj bi domnevno cerkvene dostojanstvenike zmotilo razstavljanje simbolov bivše države. Pa tudi, če gre za majhnega fiča, ki marsikoga spomni na otroštvo in neke druge čase. A ni več čas za jugonostalgijo, ugotavljajo hrvaški mediji, ta se pretvarja v jugosram oziroma jugosramoto.