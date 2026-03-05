Od kod je na Ciper priletel brezpilotnik in raketa proti Turčiji?

"Ministrstvo za obrambo lahko potrdi, da brezpilotni letalnik, podoben letalniku Šahed, ki je 2. marca opolnoči ciljal na letališče RAF Akrotiri, ni bil izstreljen iz Irana," je v sredo zvečer sporočilo britansko ministrstvo za obrambo.
Brezpilotnik se je izognil najsodobnejšim radarskim napravam britanskih kraljevih zračnih sil. Za uničenje brezpilotnika so uporabili lovce Typhoon in šest najslavnejših bojnih letal na svetu F-35, je poročal AP. Napad z brezpilotnikom je na koncu povzročil le manjšo škodo letalskemu hangarju v bližini vzletno-pristajalne steze baze.
Napad se je zgodil le nekaj dni po tem, ko sta ZDA in Izrael 28. februarja napadla Iran. "Ponoči so letala RAF Typhoon in F-35B nadaljevala obrambne zračne operacije na Bližnjem vzhodu s podporo letečih tankerjev Voyager v obrambi britanskih interesov in zaveznikov," je v sredo zvečer na družbenih omrežjih objavilo obrambno ministrstvo.
Ministrstvo sicer ni pojasnilo, od kod je brezpilotnik priletel. Se pa zato pojavljajo ugibanja, da bi napad lahko bil izveden iz Libanona, kjer je Izrael takrat že izvajal napade.
"V zadnjih 24 urah je Združeno kraljestvo ponovno dobavilo sisteme zračne obrambe britanskim in zavezniškim oporiščem po vsej regiji – vključno z ameriškimi protizračnimi raketami," so dodali. Združeno kraljestvo je še sporočilo, da bodo v prihodnjih dneh na Ciper prispeli helikopterji Wildcat kraljeve mornarice, oboroženi z raketami Martlet, ki so "sposobne odpraviti zračne grožnje".
To je bilo sicer prvič, da je tretja država izvedla kakršenkoli napad na ciprskih tleh od turške invazije leta 1974, ki je otok razdelila po etničnih mejah.
Britanska vlada vztraja, da napad z brezpilotnim letalom na britansko oporišče ni bil posledica odločitve premierja Keira Starmerja, da ZDA dovoli uporabo britanskih baz za kampanjo proti Iranu. Kot pravi, se je napad z brezpilotnikom zgodil, še preden je v nedeljo zvečer to napovedal.
Iran: Mi nismo izstrelili rakete proti prijateljski državi Turčiji
Turčija je v sredo sporočila, da so Natovi sistemi za protizračno obrambo nad vzhodnim Sredozemskim morjem prestregli in uničili balistično raketo, za katero so trdili, da je bila izstreljena iz Irana in je bila na poti proti turškemu ozemlju, potem ko je prečkala zračni prostor Iraka in Sirije. Ni bilo jasno, kaj je bil končni cilj izstrelka.
"Oborožene sile Islamske republike Iran spoštujejo suverenost sosednje in prijateljske države Turčije in zanikajo kakršnokoli izstrelitev raket proti ozemlju te države," je izjavo iranskih oblasti povzel CNN.
Turčija je v sredo še sporočila, da si pridržuje pravico do odgovora na vsa sovražna dejanja proti njej, hkrati pa so vpletene strani pozvali, naj se vzdržijo stopnjevanja konflikta.
Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v večernem nagovoru dejal, da država "sprejema vse potrebne previdnostne ukrepe" v posvetovanju s svojimi zavezniki v Natu in podaja "najjasnejša opozorila, da prepreči ponovitev podobnih incidentov". "Če želimo kot narod živeti v miru in spokojnosti ... moramo nenehno povečevati svoje odvračilne zmogljivosti. V teh težkih časih ne prepuščamo absolutno ničesar naključju glede varnosti naših meja in zračnega prostora," je dejal Erdogan.
Turški minister za zunanje zadeve Hakan Fidan je v sredo po telefonu govoril z iranskim kolegom.
Iranski napad na Turčijo je obsodil tudi Nato, tiskovna predstavnica zveze Allison Hart pa je dodala, da "trdno stojijo ob strani vsem zaveznikom, vključno s Turčijo".
Po dostopnih informacijah je to prvi primer od začetka eskalacije konflikta na Bližnjem vzhodu, da so sile Nata prestregle iransko raketo, ki je letela proti zračnemu prostoru članice zavezništva. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je dejal, da "ni smiselno", da bi uničenje balistične rakete sprožilo 5. člen Natovega sporazuma, ki določa, da je napad na eno članico Nata napad na vse članice.
Letalsko oporišče Incirlik v Turčiji uporabljajo tuje vojaške sile, predvsem ZDA in druge zaveznice Nata. Baza je pod nadzorom turških zračnih sil, vendar deluje kot skupno turško-ameriško letalsko oporišče. Baza je bila med zalivsko vojno leta 1991 ključna logistična in zračna podpora za operacije pod vodstvom ZDA v Iraku, kasneje pa kot tovorno središče za operacije v Iraku in Afganistanu. Turčija sicer ZDA ni dovolila uporabe tega oporišča med invazijo na Irak leta 2003, vendar pa so ga od leta 2014 intenzivno uporabljali za napade na ISIS.