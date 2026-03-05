Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Od kod je na Ciper priletel brezpilotnik in raketa proti Turčiji?

Ankara/London/Nikozija, 05. 03. 2026 11.53 pred 12 minutami 4 min branja 0

Avtor:
Karmelina Husejnović
Posledice napada z brezpilotnikom na Cipru in ostanki prestrezanja rakete nad Sredozemljem

V zadnjem času se vrstijo napadi v bližini Natovih sil: brezpilotnik je ciljal britansko bazo na Cipru, balistična raketa pa je letela proti Turčiji. Izvori teh napadov še niso povsem pojasnjeni, kar povečuje regionalne napetosti. Britansko obrambno ministrstvo je sporočilo, da brezpilotnik, ki je ciljal britansko letalsko bazo na Cipru, ni bil izstreljen iz Irana. Iran pa je zanikal, da bi izstrelil raketo proti "prijateljski državi" Turčiji, po tem, ko so Natovi sistemi v sredo prestregli balistično raketo, ki je bila usmerjena proti turškemu ozemlju.

"Ministrstvo za obrambo lahko potrdi, da brezpilotni letalnik, podoben letalniku Šahed, ki je 2. marca opolnoči ciljal na letališče RAF Akrotiri, ni bil izstreljen iz Irana," je v sredo zvečer sporočilo britansko ministrstvo za obrambo. 

Brezpilotnik se je izognil najsodobnejšim radarskim napravam britanskih kraljevih zračnih sil. Za uničenje brezpilotnika so uporabili lovce Typhoon in šest najslavnejših bojnih letal na svetu F-35, je poročal AP. Napad z brezpilotnikom je na koncu povzročil le manjšo škodo letalskemu hangarju v bližini vzletno-pristajalne steze baze. 

Napad se je zgodil le nekaj dni po tem, ko sta ZDA in Izrael 28. februarja napadla Iran. "Ponoči so letala RAF Typhoon in F-35B nadaljevala obrambne zračne operacije na Bližnjem vzhodu s podporo letečih tankerjev Voyager v obrambi britanskih interesov in zaveznikov," je v sredo zvečer na družbenih omrežjih objavilo obrambno ministrstvo. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ministrstvo sicer ni pojasnilo, od kod je brezpilotnik priletel. Se pa zato pojavljajo ugibanja, da bi napad lahko bil izveden iz Libanona, kjer je Izrael takrat že izvajal napade. 

"V zadnjih 24 urah je Združeno kraljestvo ponovno dobavilo sisteme zračne obrambe britanskim in zavezniškim oporiščem po vsej regiji – vključno z ameriškimi protizračnimi raketami," so dodali. Združeno kraljestvo je še sporočilo, da bodo v prihodnjih dneh na Ciper prispeli helikopterji Wildcat kraljeve mornarice, oboroženi z raketami Martlet, ki so "sposobne odpraviti zračne grožnje".

To je bilo sicer prvič, da je tretja država izvedla kakršenkoli napad na ciprskih tleh od turške invazije leta 1974, ki je otok razdelila po etničnih mejah.

Britanska vlada vztraja, da napad z brezpilotnim letalom na britansko oporišče ni bil posledica odločitve premierja Keira Starmerja, da ZDA dovoli uporabo britanskih baz za kampanjo proti Iranu. Kot pravi, se je napad z brezpilotnikom zgodil, še preden je v nedeljo zvečer to napovedal.

Preberi še Nad Azerbajdžan iranski droni? Zadeli naj bi tudi letališče

Iran: Mi nismo izstrelili rakete proti prijateljski državi Turčiji

Turčija je v sredo sporočila, da so Natovi sistemi za protizračno obrambo nad vzhodnim Sredozemskim morjem prestregli in uničili balistično raketo, za katero so trdili, da je bila izstreljena iz Irana in je bila na poti proti turškemu ozemlju, potem ko je prečkala zračni prostor Iraka in Sirije. Ni bilo jasno, kaj je bil končni cilj izstrelka. 

"Oborožene sile Islamske republike Iran spoštujejo suverenost sosednje in prijateljske države Turčije in zanikajo kakršnokoli izstrelitev raket proti ozemlju te države," je izjavo iranskih oblasti povzel CNN

Turčija je v sredo še sporočila, da si pridržuje pravico do odgovora na vsa sovražna dejanja proti njej, hkrati pa so vpletene strani pozvali, naj se vzdržijo stopnjevanja konflikta. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v večernem nagovoru dejal, da država "sprejema vse potrebne previdnostne ukrepe" v posvetovanju s svojimi zavezniki v Natu in podaja "najjasnejša opozorila, da prepreči ponovitev podobnih incidentov". "Če želimo kot narod živeti v miru in spokojnosti ... moramo nenehno povečevati svoje odvračilne zmogljivosti. V teh težkih časih ne prepuščamo absolutno ničesar naključju glede varnosti naših meja in zračnega prostora," je dejal Erdogan. 

Turški minister za zunanje zadeve Hakan Fidan je v sredo po telefonu govoril z iranskim kolegom. 

Iranski napad na Turčijo je obsodil tudi Nato, tiskovna predstavnica zveze Allison Hart pa je dodala, da "trdno stojijo ob strani vsem zaveznikom, vključno s Turčijo"

Po dostopnih informacijah je to prvi primer od začetka eskalacije konflikta na Bližnjem vzhodu, da so sile Nata prestregle iransko raketo, ki je letela proti zračnemu prostoru članice zavezništva. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je dejal, da "ni smiselno", da bi uničenje balistične rakete sprožilo 5. člen Natovega sporazuma, ki določa, da je napad na eno članico Nata napad na vse članice.

Letalsko oporišče Incirlik v Turčiji uporabljajo tuje vojaške sile, predvsem ZDA in druge zaveznice Nata. Baza je pod nadzorom turških zračnih sil, vendar deluje kot skupno turško-ameriško letalsko oporišče. Baza je bila med zalivsko vojno leta 1991 ključna logistična in zračna podpora za operacije pod vodstvom ZDA v Iraku, kasneje pa kot tovorno središče za operacije v Iraku in Afganistanu. Turčija sicer ZDA ni dovolila uporabe tega oporišča med invazijo na Irak leta 2003, vendar pa so ga od leta 2014 intenzivno uporabljali za napade na ISIS.

turčija ciper rakete iran izrael zda

Britanci ujeti na Bližnjem vzhodu: prvi evakuacijski let ni poletel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
bibaleze
Portal
Družina Hajdi obtičala na La Gomeri: Zapleti na potovanju
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Tako čudovito ime je za hčerko izbrala znana Slovenka
Tako čudovito ime je za hčerko izbrala znana Slovenka
zadovoljna
Portal
Razšla sta se po osemletni romanci, zdaj je v objem ujel novo zvezdo
Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi
Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi
Na dogodku se je pojavila kar v spodnjicah
Na dogodku se je pojavila kar v spodnjicah
Skrivnostna smrt pod hišo v Alpah
Skrivnostna smrt pod hišo v Alpah
vizita
Portal
Najbolj učinkovit način za znižanje hormona stresa: zakaj je prav hoja ključ do ravnovesja
Zaradi hude bakterijske okužbe izgubila roke in noge
Zaradi hude bakterijske okužbe izgubila roke in noge
5 živil, ki jih je dobro jesti pred spanjem za boljši počitek
5 živil, ki jih je dobro jesti pred spanjem za boljši počitek
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
cekin
Portal
Pustila študij in zgradila posel – njene izdelke obožuje tudi Gigi Hadid
Rekordne plače v novi sezoni Formule 1
Rekordne plače v novi sezoni Formule 1
Nižje cene na otroškem oddelku
Nižje cene na otroškem oddelku
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
moskisvet
Portal
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Formula 1: Kviz za prave F1 navdušence
Formula 1: Kviz za prave F1 navdušence
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
dominvrt
Portal
Mušice v sobnih rastlinah: učinkovit trik z vžigalicami in preventiva
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Vrt brez truda: rastline, ki uspevajo tudi, če nimate časa za zalivanje
Vrt brez truda: rastline, ki uspevajo tudi, če nimate časa za zalivanje
okusno
Portal
Najbolj priljubljena sestavina pomladi
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli
Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli
voyo
Portal
Tom Clancy: Brez obžalovanja
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551