Od 'kondomov za Gazo' do zmerljivke 'tvoja mama'

Trump jo je označil za eno "najbolj zaupanja vrednih pomočnic", njeni kritiki pa so ji očitali agresiven odnos do novinarjev, širjenje neresnic in poskuse nadzorovanja dostopa medijev do Bele hiše. Med najbolj odmevnimi trenutki njenega mandata so bili:

Kondomi za Gazo

Na svoji prvi novinarski konferenci je Leavittova trdila, da je Trumpova administracija preprečila porabo 50 milijonov davkoplačevalskega denarja za "financiranje kondomov v Gazi". Trump je pozneje dodal, da naj bi bili namenjeni Hamasu. Leavittove izjave so pritegnile pozornost medijev po vsem svetu – še posebej zato, ker ni bilo predloženih nobenih dokazov za ta nenavaden zvezni načrt. Strokovnjaki za ameriško pomoč Gazi in globalno zdravstvo so bili nad navedbami popolnoma zmedeni, poroča Euronews.

Karoline Leavitt FOTO: AP

Spor z Associated Pressom

Marca 2025 se je novinar Associated Pressa (AP) Josh Boak z Leavittovo soočil zaradi Trumpove carinske politike. Opozoril je, da carine v praksi delujejo kot davek na uvoznike. "Carine so zvišanje davkov za tuje države, ki so nas, znova, izkoriščale. Carine so znižanje davkov za ameriško ljudstvo, predsednik pa je odločen zagovornik zniževanja davkov," mu je odvrnila Leavittova. Novinar ji je odgovoril: "Oprostite, ali ste kdaj plačali carino? Jaz sem jo. Carine se ne zaračunavajo tujim podjetjem, temveč uvoznikom." Leavittova pa je njegovo vprašanje označila za "žaljivo" in dodala: "Zdaj obžalujem, da sem dopustila vprašanje Associated Pressu."

Karoline Leavitt FOTO: AP

Spor je potekal v času širšega konflikta med Trumpovo administracijo in AP, ki je še naprej uporabljal ime Mehiški zaliv, medtem ko je Trump zahteval poimenovanje "Ameriški zaliv". Administracija je agenciji zaradi tega omejila dostop do nekaterih dogodkov. Sankcije proti AP so sicer pozneje odpravili, vendar so incidenti pokazali, kako zelo si je Leavittova prizadevala prevzeti nadzor nad mediji ter si pridržati pravico do odločanja o tem, kdo ima dostop in kdo ne. Pozneje je v stalni novinarski korpus dodala tudi osebnosti MAGA – podkasterje in zaveznike, ki niso bili del medijskih hiš. "Novinarji si želijo le, da bi bil predsednik videti slabo. To je vse. To je dejstvo," je rekla v eni od svojih izjav.

'Kdo je predlagal Budimpešto?' 'Tvoja mama'

Leavittova je lani oktobra postala viralna, ko je na omrežju X objavila izmenjavo sporočil s S. V. Datom, dopisnikom HuffPosta iz Bele hiše. Takrat je Trump načrtoval srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na Madžarskem. "Ali se predsednik zaveda pomena Budimpešte?" je dopisnik vprašal Leavittovo v sporočilu in dodal: "Leta 1994 je Rusija v Budimpešti obljubila, da ne bo napadla Ukrajine, če se ta odpove jedrskemu orožju, ki ga je podedovala po razpadu Sovjetske zveze. Ali ne razume, zakaj bi Ukrajina lahko nasprotovala tej lokaciji? Kdo je predlagal Budimpešto?" Leavittova je odgovorila: "Tvoja mama." Nato je dopisnika označila za "skrajno levičarskega propagandista, ki ga nihče ne jemlje resno", in dodala: "Nehaj mi pošiljati svoja neiskrena, pristranska in jeb***a vprašanja." Leavittova je bila sicer ves čas mandata znana po ostrih obračunih z novinarji, ki jih je označevala za "skrajne levičarje" in "sovražnike Trumpa". Njeni nastopi so tako postali eden najbolj prepoznavnih obrazov Trumpovega načina komuniciranja z mediji.

Epsteinovi dokumenti so 'potegavščina'

Novembra lani je Leavittova dokumente, povezane z Jeffreyjem Epsteinom, označila za "potegavščino, ki jo širijo oportunistični demokrati". Ob tem je dejala, da je Trump Epsteina poznal, ker sta živela v Palm Beachu, vendar ga je pozneje izključil iz svojega kluba Mar-a-Lago, saj je bil po njenih besedah "pedofil in čudak".

Karoline Leavitt FOTO: AP

Ko so jo februarja letos novinarji spraševali o povezavah ministra za trgovino Howarda Lutnicka z Epsteinom – Lutnick je namreč priznal, da je leta 2012 obiskal njegov zasebni otok –, je Leavittova vprašanja zavrnila in branila ministra kot "zelo pomembnega člana Trumpove ekipe". Namesto odgovora je novinarjem očitala, da se osredotočajo na napačne teme, nato pa začela naštevati dobre rezultate ameriškega borznega trga. Novinarsko konferenco je nenadoma končala in odšla, s čimer je novinarje pustila brez odgovorov.

Novinarja označila za 'levičarskega aktivista'

Januarja 2026 je kolumnist časnika The Hill Niall Stanage Leavittovo vprašal o delovanju ameriške imigracijske službe ICE, potem ko je agent ICE ustrelil in ubil Renee Nicole Good. Pri tem je navedel tudi podatek, da je leta 2025 v priporu ICE umrlo 32 ljudi.