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Od 'kondomov za Gazo' do zmerljivke 'tvoja mama'

Washingtom, 15. 08. 2026 17.16 pred 1 uro 4 min branja 22

Avtor:
Ne.M.
Karoline Leavitt

Karoline Leavitt je ta teden napovedala, da odstopa s položaja tiskovne predstavnice Bele hiše. V 18 mesecih na položaju se je 28-letnica, ki je najmlajša oseba v zgodovini na tem mestu, uveljavila kot ena najbolj zvestih zagovornic predsednika Trumpa in ena najbolj kontroverznih predstavnic njegove administracije. Kateri so bili najbolj odmevni trenutki njenega mandata?

Trump jo je označil za eno "najbolj zaupanja vrednih pomočnic", njeni kritiki pa so ji očitali agresiven odnos do novinarjev, širjenje neresnic in poskuse nadzorovanja dostopa medijev do Bele hiše. Med najbolj odmevnimi trenutki njenega mandata so bili:

Kondomi za Gazo

Na svoji prvi novinarski konferenci je Leavittova trdila, da je Trumpova administracija preprečila porabo 50 milijonov davkoplačevalskega denarja za "financiranje kondomov v Gazi". Trump je pozneje dodal, da naj bi bili namenjeni Hamasu.

Leavittove izjave so pritegnile pozornost medijev po vsem svetu – še posebej zato, ker ni bilo predloženih nobenih dokazov za ta nenavaden zvezni načrt. Strokovnjaki za ameriško pomoč Gazi in globalno zdravstvo so bili nad navedbami popolnoma zmedeni, poroča Euronews.

Karoline Leavitt
Karoline Leavitt
FOTO: AP

Spor z Associated Pressom

Marca 2025 se je novinar Associated Pressa (AP) Josh Boak z Leavittovo soočil zaradi Trumpove carinske politike. Opozoril je, da carine v praksi delujejo kot davek na uvoznike. "Carine so zvišanje davkov za tuje države, ki so nas, znova, izkoriščale. Carine so znižanje davkov za ameriško ljudstvo, predsednik pa je odločen zagovornik zniževanja davkov," mu je odvrnila Leavittova. Novinar ji je odgovoril: "Oprostite, ali ste kdaj plačali carino? Jaz sem jo. Carine se ne zaračunavajo tujim podjetjem, temveč uvoznikom." Leavittova pa je njegovo vprašanje označila za "žaljivo" in dodala: "Zdaj obžalujem, da sem dopustila vprašanje Associated Pressu."

Karoline Leavitt
Karoline Leavitt
FOTO: AP

Spor je potekal v času širšega konflikta med Trumpovo administracijo in AP, ki je še naprej uporabljal ime Mehiški zaliv, medtem ko je Trump zahteval poimenovanje "Ameriški zaliv". Administracija je agenciji zaradi tega omejila dostop do nekaterih dogodkov.

Sankcije proti AP so sicer pozneje odpravili, vendar so incidenti pokazali, kako zelo si je Leavittova prizadevala prevzeti nadzor nad mediji ter si pridržati pravico do odločanja o tem, kdo ima dostop in kdo ne. Pozneje je v stalni novinarski korpus dodala tudi osebnosti MAGA – podkasterje in zaveznike, ki niso bili del medijskih hiš. "Novinarji si želijo le, da bi bil predsednik videti slabo. To je vse. To je dejstvo," je rekla v eni od svojih izjav.

'Kdo je predlagal Budimpešto?' 'Tvoja mama'

Leavittova je lani oktobra postala viralna, ko je na omrežju X objavila izmenjavo sporočil s S. V. Datom, dopisnikom HuffPosta iz Bele hiše. Takrat je Trump načrtoval srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na Madžarskem.

"Ali se predsednik zaveda pomena Budimpešte?" je dopisnik vprašal Leavittovo v sporočilu in dodal: "Leta 1994 je Rusija v Budimpešti obljubila, da ne bo napadla Ukrajine, če se ta odpove jedrskemu orožju, ki ga je podedovala po razpadu Sovjetske zveze. Ali ne razume, zakaj bi Ukrajina lahko nasprotovala tej lokaciji? Kdo je predlagal Budimpešto?"

Leavittova je odgovorila: "Tvoja mama."

Nato je dopisnika označila za "skrajno levičarskega propagandista, ki ga nihče ne jemlje resno", in dodala: "Nehaj mi pošiljati svoja neiskrena, pristranska in jeb***a vprašanja."

Leavittova je bila sicer ves čas mandata znana po ostrih obračunih z novinarji, ki jih je označevala za "skrajne levičarje" in "sovražnike Trumpa". Njeni nastopi so tako postali eden najbolj prepoznavnih obrazov Trumpovega načina komuniciranja z mediji.

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Epsteinovi dokumenti so 'potegavščina'

Novembra lani je Leavittova dokumente, povezane z Jeffreyjem Epsteinom, označila za "potegavščino, ki jo širijo oportunistični demokrati". Ob tem je dejala, da je Trump Epsteina poznal, ker sta živela v Palm Beachu, vendar ga je pozneje izključil iz svojega kluba Mar-a-Lago, saj je bil po njenih besedah "pedofil in čudak".

Karoline Leavitt
Karoline Leavitt
FOTO: AP

Ko so jo februarja letos novinarji spraševali o povezavah ministra za trgovino Howarda Lutnicka z Epsteinom – Lutnick je namreč priznal, da je leta 2012 obiskal njegov zasebni otok –, je Leavittova vprašanja zavrnila in branila ministra kot "zelo pomembnega člana Trumpove ekipe".

Namesto odgovora je novinarjem očitala, da se osredotočajo na napačne teme, nato pa začela naštevati dobre rezultate ameriškega borznega trga. Novinarsko konferenco je nenadoma končala in odšla, s čimer je novinarje pustila brez odgovorov.

Novinarja označila za 'levičarskega aktivista'

Januarja 2026 je kolumnist časnika The Hill Niall Stanage Leavittovo vprašal o delovanju ameriške imigracijske službe ICE, potem ko je agent ICE ustrelil in ubil Renee Nicole Good. Pri tem je navedel tudi podatek, da je leta 2025 v priporu ICE umrlo 32 ljudi.

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Leavittova ga je vprašala, zakaj je bila Goodova ubita. Ko je Stanage odgovoril, da jo je po njegovem mnenju agent ICE neupravičeno ustrelil, ga je Leavittova označila za "pristranskega levičarskega novinarja" in dejala, da se v resnici predstavlja kot novinar, čeprav je "levičarski aktivist". "Morali bi poročati o dejstvih," mu je očitala in s tem znova sprožila kritike zaradi njenega odnosa do novinarjev, ki ji zastavljajo neprijetna vprašanja.

Leavittova bo položaj tiskovne predstavnice Bele hiše zapustila konec avgusta. Za zdaj še ni znano, kdo jo bo nasledil.

Karoline Leavitt tiskovna predstavnica zda donald trump

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KOMENTARJI22

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lokson
15. 08. 2026 19.20
Punca, je kvantna fizika za usekane novinarje, kateri so jo neprestano bombardirali z takšnimi neumnostmi, da se ti obrne. Enkrat nisem slišal niti besede o prejšnji tiskovni predstavnici, katera ni znala povezat dva stavka. Je pa bila "trans" in to je bilo najpomembnejše. Kakšne pišete. Da vas ni sram. To kar trdite v članku, je čista laž in zlobno natolcevanje. Liberalkam na CNN se je mešalo, ker jih je vedno argumentirano tako ugasnila, da niso vedele zase. Kaj so užaljenke potem spravile v eter, pa lahko beremo tukaj gor. Sram naj vas bo.
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+1
1 0
royayers
15. 08. 2026 19.21
dej dej dej… lol
Odgovori
0 0
Žilefinska
15. 08. 2026 19.12
t
Odgovori
0 0
brezveze13
15. 08. 2026 19.04
ameriška nika
Odgovori
+0
1 1
Artechh
15. 08. 2026 19.03
Zakaj bi za gazo kondome zahod placeval?
Odgovori
+1
1 0
proofreader
15. 08. 2026 19.05
Tudi naše nevladnike so plačevali preko USAID.
Odgovori
+2
2 0
proofreader
15. 08. 2026 19.06
So pa šli v Jordanijo in ne v Gazo.
Odgovori
+1
1 0
Artechh
15. 08. 2026 19.24
Kdo koli. Dokler ga sam placam ga nimajo nikamor za vozit
Odgovori
0 0
Brus1234
15. 08. 2026 19.02
Nobene škode, itak je počena kot njen šef.
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+1
2 1
proofreader
15. 08. 2026 19.01
Golob naprimer na novinarskih sploh ni dovolil vprašanj. Njegova predstavnica za medije pa je glavna zvezda posnetkov o Bratuškovi.
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+1
2 1
grumf
15. 08. 2026 19.04
Počas bote moral pozabit na Goloba in se začet ukvarjat s čim (kom) bolj aktualnim.
Odgovori
+0
2 2
proofreader
15. 08. 2026 19.06
Misliš da ne bo epiloga podkupnin?
Odgovori
+2
2 0
Artechh
15. 08. 2026 18.57
Dekla na mestu, sam ne vem zakaj je tok starega najdla..
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-2
1 3
proofreader
15. 08. 2026 18.55
Kolikor so njo žalili levi komiki je res noro.
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+2
4 2
grumf
15. 08. 2026 18.54
Nisem ziher, da jo bo kdo pogrešal
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-1
2 3
Verus
15. 08. 2026 18.47
To "tvoja mama" je tako vzeto iz konteksta, da bolj tipicno za levičarsko neumnost ne more biti. Ona se ne sme niti pohecat, dokler levaki lahki uporabljajo vse mozne oblike rasističnih izpadov, nazivov in neumnosti. Bogat "bel" moški npr. Zakaj mediji hočejo butasto družbo dolgoročno, mi nikoli ne bo jasno. Naposled kopljete jamo vse.
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-2
4 6
LukaS8
15. 08. 2026 19.07
Samo bolnik lahko zagovarja tak nivo komunikacije, da ne omejam dejstva, da je kratkomalo lagala in izkrivljala dejstva, kot to desnuharji pač znajo. Tebi se zdi ok, da novinarju odgovori na vprašanje " tvoja mama"? Samo pohecala se je?? Prijatelju mogoče, ne pa novinarju. Tako da polna usta konteksta, ko očitno nimaš pojma kaj to sploh pomeni.
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0 0
lakala28
15. 08. 2026 18.41
Popolnoma enako gobezdanje, kot da bi poslušal najvidnejše predstavnike S(d)S. Kdor ni z nami, je proti nam!
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+5
15 10
Verus
15. 08. 2026 18.47
Daj ne seri
Odgovori
-4
3 7
Združene države Evrope
15. 08. 2026 18.38
Odhaja zato, ker jo je Trump pustil na letalu, ki ga je Iran nameraval sestrelit. Sam Trump pa je letel z drugim letalom. Ima tudi malega otroka. Kolikokrat je morala lagati v kamero, da ji potem Trump to naredi. In ljubezen se je končala haha
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+8
11 3
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