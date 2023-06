Od lani je svoj jedrski arzenal najbolj okrepila Kitajska

Po podatkih Sipri se je skupno število jedrskih bojnih glav devetih svetovnih jedrskih sil – Velike Britanije, Kitajske, Francije, Indije, Izraela, Severne Koreje, Pakistana, Rusije in ZDA – od začetka leta 2022 do začetka letošnjega leta zmanjšalo z 12.710 na 12.512. Po drugi strani se je število delujočega jedrskega orožja povečalo za 86 na 9576.

"Hkrati tako ZDA kot Rusija izvajata obsežne in drage programe zamenjave in posodobitve svojih jedrskih bojnih glav, raketnih, letalskih in podmorniških izstrelitvenih sistemov in objektov za proizvodnjo jedrskega orožja," so v poročilu opozorili raziskovalci Sipri.

Svoj jedrski arzenal je v omenjenem obdobju najbolj povečala Kitajska, ki je globalno sicer na tretjem mestu po količini jedrskega orožja, in sicer s 350 na 410 bojnih glav. Svoje zaloge so povečale tudi Indija, Pakistan in Severna Koreja, v manjši meri pa tudi Rusija, in sicer s 4477 na 4489.