Tujina

Od lebdečih vrečk do visokotehnološkega stranišča

Cape Canaveral, 02. 04. 2026 08.20 pred 26 dnevi 2 min branja 3

Avtor:
L.M.
Nov UWMS sistem

Več kot pol stoletja po prvih poletih na Luno se NASA vrača s pomembno, a pogosto spregledano izboljšavo, sodobnim vesoljskim straniščem. Misija Artemis 2 bo prva, ki bo astronavtom omogočila bistveno bolj dostojno in funkcionalno reševanje ene najosnovnejših človeških potreb v breztežnosti.

Ko so astronavti programa Apollo potovali proti Luni, so morali potrebo opravljati z različnimi pripomočki, kot so plastične vrečke, cevi in razkužila. Tak sistem je bil neprijeten, nehigienski in pogosto nezanesljiv, kar so astronavti odkrito kritizirali, poroča Scientific American. Uhajanje odpadkov v kabino in zapleteni postopki uporabe so močno vplivali na udobje posadke.

Zaradi teh slabih izkušenj je NASA postopoma razvijala boljše rešitve. Že v času raketoplanov Space Shuttle so uvedli vakuumske sisteme, ki so preprečevali lebdenje odpadkov, kasneje pa so jih še izboljšali na Mednarodni vesoljski postaji. Kljub napredku so tudi ti sistemi imeli omejitve: niso bili prilagojeni ženski anatomiji, niso omogočali hkratne uporabe za tekoče in trdne odpadke ter so nudili le simbolno zasebnost.

Najnovejši odgovor na te izzive je Univerzalni sistem za upravljanje odpadkov (UWMS), ki ga je NASA razvijala več kot desetletje skupaj z industrijskimi partnerji. Gre za lahko, modularno in tehnološko napredno stranišče, izdelano s 3D-tiskanjem iz titana. Sistem vključuje opore za stabilnost v breztežnosti, ločeno in hkratno obdelavo urina in blata, pripomočke, primerne za moške in ženske, ter prvič tudi trdna vrata, ki ustvarjajo vsaj občutek zasebnosti.

UWMS so najprej preizkusili na Mednarodni vesoljski postaji, zdaj pa je prilagojena različica nameščena tudi v kapsuli Orion za misijo Artemis 2, piše Scientific American. Inženirji in znanstveniki z zanimanjem pričakujejo povratne informacije astronavtov, saj bo njihov odziv ključen za nadaljnji razvoj sistemov, namenjenih prihodnjim poletom na Luno in celo na Mars.

Po navedbah BBC so med pripravami na misijo senzorji v Orionovem sistemu za ravnanje z odpadki pokazali nepričakovane vrednosti, zato so inženirji skupaj z astronavti izvedli dodatne preglede in prilagoditve. Kasneje so sporočili, da je sistem pripravljen za uporabo, saj je inženirka in astronavtka Christina Koch uspešno odpravila težave.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

hojladri123
02. 04. 2026 11.58
Oni so taki majstri da so za razvoj kulija za v vesolje namenili par milionov $.. No Rusi so s sabo vzeli svinčnik. Ti lune od blizu niso videli.
galeon
02. 04. 2026 10.58
SpamEx
02. 04. 2026 10.51
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
