125 avtomobilov, več kot stoletje zgodovine in garaža, v kateri bi marsikdo z veseljem kar prespal. Ford je pod eno streho zbral svoje največje avtomobilske legende, nenavadne prototipe in celo vozila, ki so zaslovela na televizijskih zaslonih. A ta velikanska garaža ni le raj za zbiratelje in ljubitelje jeklenih konjičkov. Ford jo je namreč ustvaril tudi zato, da bi lahko oblikovalci, inženirji in konstruktorji iz preteklih dosežkov črpali navdih za avtomobile prihodnosti.