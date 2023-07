Če želite poskusiti najboljši sladoled na svetu, se morate odpeljati v Toskano k dvakratnemu svetovnemu prvaku, ki vsako leto postreže najboljše kepice več deset tisoč gostom. Okusi, ki navdušujejo zvezdnike, chefe in gurmane, pa so vse od lešnika s tartufi, skute s paradižnikom in jagod do rožmarina, dve kepici pa staneta tri evre in pol.