Britanska vlada namerava prepovedati prodajo avtomobilov, ki onesnažujejo, torej tiste z dizelskimi in bencinskimi motorji in tudi hibride. Od leta 2036 bodo Britanci lahko kupovali le še električne avtomobile. S tem naj bi uresničili cilj, da do leta 2050 dokončno izkoreninijo izpuste ogljikovega dioksida.