Od Marte Kos do Milorada Dodika, čestitke Srbiji z vseh strani

"Srbija je povedala svoje. Po skoraj dveh letih protestov za demokracijo, vladavino prava in boj proti korupciji so se državljani Srbije volitev udeležili v zgodovinsko velikem številu," je sporočila Kos. "Čestitke študentski listi za zmago! To so vrednote, ki so v samem srcu naše Evropske unije," je navedla. Kosova je sporočila tudi, da se po volitvah odpira možnost za novo obdobje v odnosih med Srbijo in Evropsko unijo. "Za Srbijo se lahko začne novo poglavje. Vrata Evropske unije so odprta in pripravljeni smo, da skupaj stopimo naprej," je sporočila.

Marta Kos FOTO: AP

Čestitala tudi Dodik in Milatović

Jakov Milatović, črngorski predsednik je čestital študentski listi za zmago, "državljanom Republike Srbije pa za jasno izraženo demokratično voljo". "Prepričan sem, da bo ta volilni rezultat odprl novo poglavje v odnosih med Črno goro in Republiko Srbijo, ki bo temeljilo na prijateljstvu, iskrenem dialogu in zavezanosti skupni evropski prihodnosti."

Jakov Milatović FOTO: AP

Črnogorski premier Milojko Spajić je čestital predstavnikom študentske liste za zmago na volitvah in sporočil, da verjame, da je pred Srbijo in Črno goro novo poglavje. "Današnji dan v Srbiji nazorno opominja, da sta volja državljanov in njihova pravica, da svobodno odločajo o svoji prihodnosti, temelj vsake demokratične spremembe. Čestitam predstavnikom študentske liste in trdno verjamem, da je pred Črno goro in Srbijo novo poglavje, ki bo temeljilo na medsebojnem spoštovanju in odprtem dialogu, brez nepotrebnega zaostrovanja napetosti." Kot je še zapisal na družbenih omrežjih, si državljani obeh držav "zaslužijo odnose, ki se bodo merili s konkretnimi rezultati sodelovanja, ne pa z globino diplomatskih nesporazumov". Predsednik Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD) Milorad Dodik je študentski listi čestital za zmago na predčasnih parlamentarnih volitvah v Srbiji. Dodik je na družbenem omrežju X sporočil, da so državljani Srbije in vsi politični akterji znova pokazali demokratični značaj enega najstarejših državotvornih narodov v Evropi.

Milorad Dodik in Aleksandar Vučić FOTO: AP

"Posebej se zahvaljujem Aleksandru Vučiću za sodelovanje in razumevanje, ki ju je skozi leta izkazoval do Republike Srbske. To ni bila zgolj politična podpora – šlo je za razumevanje istega naroda, iste usode in istih interesov," je dodal. Dodik je dejal, da "Republika Srbska in Srbija nadaljujeta skupno pot", saj so "Srbi na obeh straneh Drine en narod in tako bo tudi ostalo".

Magyar že govoril s predstavniki študentske liste

Madžarski premier Peter Magyar je sporočil, da se je po telefonu pogovarjal s predstavniki študentske liste in jim čestital za rezultat na parlamentarnih volitvah v Srbiji. Ob tem jim je zagotovil podporo Madžarske. Dodal je, da ga veseli, da je rezultat njegove stranke na aprilskih volitvah na Madžarskem spodbudil študentsko listo. "Zelo me je razveselilo, ko sem slišal, koliko moči jim je naša aprilska zmaga dala v tem težkem boju," je navedel Magyar. Magyar je sicer o volitvah v Srbiji pisal že prej čez dan, ko je sporočil, da se je v zadnjih dneh pogovarjal z voditelji več balkanskih držav. Volilni dan v Srbiji ga je spomnil tudi na nekaj iz otroštva, piše srbski N1.

Joveva: Danes je demokracija dala lekcijo

"Srbija, iz srca vam čestitam," je evropska poslanka Irena Joveva zapisala na družbenih omrežjih. "Dragi mladi, napisali ste eno najlepših poglavij v učbeniku zgodovine. Njim pa ste prepustili ... da se učijo. Danes je demokracija imela lekcijo."

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Von der Leyen: Pripravljeni na uresničevanje prihodnosti Srbije v EU

"Danes so se državljani Srbije v rekordnem številu udeležili volitev, da bi sooblikovali prihodnost svoje države," je zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in čestitala študentski listi za zmago. "Pripravljeni smo podpreti reforme na področju vladavine prava, svobode medijev, boja proti korupciji in krepitve demokratičnih institucij ter sodelovati pri uresničevanju prihodnosti Srbije v Evropski uniji."

Čestitala tudi Levica na čelu z Asto Vrečko in Tanja Fajon

Stranka Levica je na Instagramu objavila fotografijo z včerajšnjega praznovanja po koncu volitev in napisala: Bravo, študentje so zmagali.

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Na družbenem omrežju X se je oglasila tudi sookordinatorica Levice, Asta Vrečko. "Čestitke! V Srbiji je padel režim Aleksandra Vučića. Bravo študenti, vsi aktivisti, podporniki, protestniki, ki ste ustvarili to neverjetno gibanje in spremembo." "Srečno Srbija," je dodala. Čestitala je tudi Tanja Fajon.