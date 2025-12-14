Od Miki Miške do Luka Skywalkerja: Sora dobiva dostop do Disneyjeve zakladnice

Disney vlaga milijardo dolarjev (približno 852.450.699 evrov) v OpenAI in postaja prvi veliki partner, ki dovoljuje licenčno uporabo svojih likov v Sori. Uporabniki bodo po poročanju Euronews lahko ustvarjali in delili videe z Miki Miško, Pepelko, Lukom Skywalkerjem ter številnimi drugimi ikoničnimi liki, nekateri izmed teh posnetkov pa bodo kasneje objavljeni tudi na Disney+.

Odprtost generativnih videoorodij je sprožila val vprašanj glede verodostojnosti vsebin, predvsem zaradi poplave videov s ponarejenimi prizori znanih osebnosti, ponaredkov in dezinformacij. Obe podjetji poudarjata, da sodelovanje temelji na odgovorni rabi umetne inteligence ter zaščiti uporabnikov in avtorjev.

Vzporedno z novico o partnerstvu je Disney ostro nastopil proti Googlu. Tehnološkemu velikanu je poslal zahtevo, naj preneha uporabljati Disneyjeve likovne podobe za učenje svojih modelov umetne inteligence. Podobna opozorila so bila že poslana Meti in Character.AI, Disney pa je skupaj z drugimi studii vložil tudi tožbe proti podjetjema z umetno inteligenco Midjourney in Minimax.