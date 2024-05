Od nepremičninarja do nagrajevanega sirarja

Do Kumparičke, posestva, ki ga poznajo daleč naokrog, peljejo ovinki in makadamska pot. Le tabla, ki kaže smer, nam pove, da smo na pravi poti. Aleš Winker nas pričaka sproščen in nasmejan, v družbi treh maremskoabruških ovčarjev, psov, ki čredo varujejo pred volkovi in šakali.

"V življenju je lepo imeti dve življenji"

"Da je v življenju lepo imeti vsaj dve življenji, sem dojel že pred časom", pripoveduje, ko ga vprašam, kako to, da se je pri dobrih štiridesetih letih, s službo in majhnimi otroki, odločil delati nekaj, kar nikoli do tedaj ni niti poskusil. "Ko imaš 20 nimaš pojma, kaj bo, ko boš 30. Ko si 30, ne veš, kaj bo. Ko si pa 40 veš in je čas, da narediš spremembo," pravi.

Ko je družina kupila posest, je bila ta povsem zapuščena in zaraščena. To je bil tudi razlog, da je tja pripeljal prve koze. Mleka ni mogel prodati, saj ga je bilo premalo. Zato je kupil še več koz in začel izdelovati sir. Učil se je iz knjig in razvijal svoj lasten slog. Brez vplivov sirarjev iz okolice.

Gordon Ramsay v teku za čredo

Nad njegovimi siri se je navduševal tudi sloviti britanski kuharski mojster Gordon Ramsay. "Ko se je soočil z našo čredo, se ni sprostil. Lahko rečemo le, naj se drži kuhinje," v hecu pravijo na Kumparički. Koze se tukaj pasejo na 250 hektarjih in izbirajo med 180 različnimi rastlinami, kar siru daje poseben okus.

Do prvega soseda je dober kilometer. Ko so se z ljubljanskega Bežigrada preselili sem, je bila Tita stara 11 let. Iz polnega razreda učencev je prišla v malo podeželsko šolo z le sedmimi sošolci. "Ujeli so me ravno pred puberteto, precej hitro so nas sprejeli," pravi. V Ljubljano se je vrnila na študij, a po diplomi ni zdržala dolgo. Zdaj na Kumparički skrbi za njih in kuha večerje obiskovalcem.

Katero življenje mu je bolj všeč, ga vprašam, prvo ali drugo? "Oba sem maksimalno dobro izkoristil. Zdaj bom star 60 in sem na tem, da poiščem tretje. To življenje naredi bolj zanimivo", odgovori.

Ekipa 24ur Fokus je dan preživela na posestvu Kumparička. Preverjala, kako izdelujejo sir, zakaj je tako poseben in zakaj ljudje, ki se tja odpravijo na večerjo, nevede odložijo telefone.