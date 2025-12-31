Od olimpijca do mamilarskega kralja

Nekdanji olimpijski športnik, dobitnik več medalj, Ryan Wedding je eden najbolj iskanih ubežnikov ameriškega preiskovalnega urada FBI. Ameriške oblasti 44-letnega Kanadčana primerjajo celo z razvpitima mamilarskima kraljema, kot sta Joaquin 'El Chapo' Guzman in Pablo Escobar.

Ryan Wedding FOTO: Profimedia

Obtožen je vodenja kriminalne združbe, ki se ukvarja s preprodajo kokaina, za doseganje ciljev in iz maščevanja brez težav umori kakšnega nasprotnika, ter uporablja kriptovalute za prikrivanje nezakonitega izvora dobička.

Ryan Wedding je na FBI-jevem seznamu iskanih oseb FOTO: AP

Wedding se v Združenih državah Amerike sooča z več obtožbami na zvezni ravni – iščejo ga zaradi tihotapljenja na ton kokaina iz Kolumbije. FBI je za informacije, ki bi lahko vodile do njegovega prijetja, razpisal celo nagrado – kar 13 milijonov evrov. Ameriški zvezni preiskovalni urad, ki je operacijo proti kriminalni združbi poimenoval 'veleslalom' (v spomin na Weddingov nastop na zimskih olimpijskih igrah leta 2022) je opozoril, da je ubežnik nevaren. Zaradi ločenih obtožb ga iščejo tudi kanadske oblasti.

Ryan Wedding FOTO: Profimedia

44-letnik, ki ga poznajo tudi pod vzdevki El Jefe (Šef), Giant (Velikan) in Public Enemy (Javni Sovražnik) – naj bi se po nekaterih informacijah nahajal v Mehiki, kjer ga ščiti kartel Sinaloa. Včeraj smo poročali, da so mehiške oblasti zasegle motorna kolesa v vrednosti 34 milijonov evrov, ki naj bi pripadala prav njemu.

In kako je nekdanji vrhunski športnik sploh postal razvpit kriminalec?

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Ryan Wedding je na FBI-jevem seznamu iskanih oseb AP

Ryan Wedding je na FBI-jevem seznamu iskanih oseb AP

Ryan Wedding je na FBI-jevem seznamu iskanih oseb AP

Ryan Wedding je na FBI-jevem seznamu iskanih oseb AP







8. oktober 2024 Mehiške oblasti po navedbah ameriškega ministrstva za pravosodje ZDA pridržijo Andrewa Clarka, domnevnega sodelavca Weddinga. Izročijo ga ZDA. 17. oktober 2024 Istega dne, ko zvezni tožilci vložijo obtožnico, naj bi odvetnik Deepak Paradkar Weddingu in Clarku namignil, da bi v primeru smrti priče obtožbe proti njima padle. Wedding naj bi nato na pričo razpisal nagrado v višini pet milijonov dolarjev (4,25 milijona evrov). 31. januar 2025 Pričo ubijejo v restavraciji v kolumbijskem Medellinu. Kot so sporočili tožilci, jo je neznani storilec petkrat ustrelil v glavo. Wedding naj bi kmalu zatem 'sodelavcem' v Kolumbiji nakazal 500.000 dolarjev (okoli 425.300 evrov). 6. marec 2025 FBI Weddinga doda na seznam desetih najbolj iskanih ubežnikov. Ameriško zunanje ministrstvo za njegovo prijetje ponudi nagrado v višini 10 milijonov dolarjev (8,5 milijona evrov). V okviru enotnih prizadevanj, da se Weddinga privede pred sodišče, po navedbah FBI sodelujeta tudi kanadska in mehiška vlada.

24. marec Clark se pred sodiščem izreče za nedolžnega. Sojenje se bo pričelo februarja 2026. 28. oktober Na zvezno sodišče v Los Angelesu proti Weddingu vložijo novo obtožnico, ki ga bremeni, da je v Kolumbiji organiziral umor priče. Poleg njega povezavo z umorom očitajo še 18 drugim osebam, vključni z njegovim odvetnikom iz Ontaria. Ta se o krivdi še ni izrekel, obtožen pa je, da je Weddingu svetoval 'odstranitev priče'.

Odvetnik Deepak Paradkar je obtožen, da je Weddingu namignil, da bodo v primeru smrti priče kazenske ovadbe proti njemu umaknjene, so sporočili tožilci.