Tujina

Od olimpijca do mamilarskega kralja

Washington, 31. 12. 2025 16.19 pred 12 minutami 4 min branja 4

Avtor:
Ti.Š. T.H.
Ryan Wedding

Nekdaj prespektivni deskar na snegu, nosilec več medalj in udeleženec olimpijskih iger, danes pa eden najbolj iskanih mož na seznamu FBI. Znan pod vzdevki Šef, Velikan in Javni sovražnik, je vodja narkokartela, ki s svojimi nasprotniki brutalno obračuna. Ameriške oblasti za podatke, ki bi lahko vodili do prijetja Ryana Weddinga, ponujajo skoraj 13 milijonov evrov nagrade.

Nekdanji olimpijski športnik, dobitnik več medalj, Ryan Wedding je eden najbolj iskanih ubežnikov ameriškega preiskovalnega urada FBI. Ameriške oblasti 44-letnega Kanadčana primerjajo celo z razvpitima mamilarskima kraljema, kot sta Joaquin 'El Chapo' Guzman in Pablo Escobar.

Ryan Wedding
Ryan Wedding
FOTO: Profimedia

Obtožen je vodenja kriminalne združbe, ki se ukvarja s preprodajo kokaina, za doseganje ciljev in iz maščevanja brez težav umori kakšnega nasprotnika, ter uporablja kriptovalute za prikrivanje nezakonitega izvora dobička.

Ryan Wedding je na FBI-jevem seznamu iskanih oseb
Ryan Wedding je na FBI-jevem seznamu iskanih oseb
FOTO: AP

Wedding se v Združenih državah Amerike sooča z več obtožbami na zvezni ravni – iščejo ga zaradi tihotapljenja na ton kokaina iz Kolumbije. FBI je za informacije, ki bi lahko vodile do njegovega prijetja, razpisal celo nagrado – kar 13 milijonov evrov. Ameriški zvezni preiskovalni urad, ki je operacijo proti kriminalni združbi poimenoval 'veleslalom' (v spomin na Weddingov nastop na zimskih olimpijskih igrah leta 2022) je opozoril, da je ubežnik nevaren. Zaradi ločenih obtožb ga iščejo tudi kanadske oblasti.

Ryan Wedding
Ryan Wedding
FOTO: Profimedia

44-letnik, ki ga poznajo tudi pod vzdevki El Jefe (Šef), Giant (Velikan) in Public Enemy (Javni Sovražnik) – naj bi se po nekaterih informacijah nahajal v Mehiki, kjer ga ščiti kartel Sinaloa. Včeraj smo poročali, da so mehiške oblasti zasegle motorna kolesa v vrednosti 34 milijonov evrov, ki naj bi pripadala prav njemu. 

In kako je nekdanji vrhunski športnik sploh postal razvpit kriminalec?

8. oktober 2024

Mehiške oblasti po navedbah ameriškega ministrstva za pravosodje ZDA pridržijo Andrewa Clarka, domnevnega sodelavca Weddinga. Izročijo ga ZDA.

17. oktober 2024

Istega dne, ko zvezni tožilci vložijo obtožnico, naj bi odvetnik Deepak Paradkar Weddingu in Clarku namignil, da bi v primeru smrti priče obtožbe proti njima padle. Wedding naj bi nato na pričo razpisal nagrado v višini pet milijonov dolarjev (4,25 milijona evrov).

31. januar 2025

Pričo ubijejo v restavraciji v kolumbijskem Medellinu. Kot so sporočili tožilci, jo je neznani storilec petkrat ustrelil v glavo. Wedding naj bi kmalu zatem 'sodelavcem' v Kolumbiji nakazal 500.000 dolarjev (okoli 425.300 evrov).

6. marec 2025

FBI Weddinga doda na seznam desetih najbolj iskanih ubežnikov. Ameriško zunanje ministrstvo za njegovo prijetje ponudi nagrado v višini 10 milijonov dolarjev (8,5 milijona evrov). V okviru enotnih prizadevanj, da se Weddinga privede pred sodišče, po navedbah FBI sodelujeta tudi kanadska in mehiška vlada.

24. marec

Clark se pred sodiščem izreče za nedolžnega. Sojenje se bo pričelo februarja 2026.

28. oktober

Na zvezno sodišče v Los Angelesu proti Weddingu vložijo novo obtožnico, ki ga bremeni, da je v Kolumbiji organiziral umor priče. Poleg njega povezavo z umorom očitajo še 18 drugim osebam, vključni z njegovim odvetnikom iz Ontaria. Ta se o krivdi še ni izrekel, obtožen pa je, da je Weddingu svetoval 'odstranitev priče'.

Odvetnik Deepak Paradkar je obtožen, da je Weddingu namignil, da bodo v primeru smrti priče kazenske ovadbe proti njemu umaknjene, so sporočili tožilci.

V obtožnici je navedeno tudi, da je kriminalna združba pri ladijskem in letalskem prevozu na stotine kilogramov kokaina iz Kolumbije v Mehiko sodelovala s člani drugih mehiških kartelov. Drogo naj bi 'kolegom' v ZDA prav tako s poltovornjaki pomagali spraviti čez mehiško-ameriško mejo.

19. november

Ameriško zunanje ministrstvo nagrado za informacije o Weddingu zviša na 15 milijonov dolarjev (12,76 milijona evrov). Urad za nadzor tujega premoženja pri ameriškem ministrstvu za finance je prav tako sankcioniral Weddinga, pa tudi več posameznikov, ki so z njim tesno povezani.

8. december

Ameriški uradniki objavijo nove fotografije Weddinga. Na eni, ki jo je pridobil losangeleški urad FBI, Wedding leži v postelji brez majice in z vidno tetovažo leva na prsih. Oblasti trdijo, da je bila fotografija posneta v Mehiki letos poleti. Na drugi, ki jo je objavilo ameriško veleposlaništvo v Mehiki, je Wedding viden z drugačno pričesko in brki, na fotografiji pa ni datuma.

24. december

Mehiški uradniki sporočijo, da so zasegli predmete, "povezane z nekdanjim olimpijskim športnikom, ki je med desetimi najbolj iskanimi ubežniki ameriških oblasti", čeprav Weddingovega imena ne omenijo izrecno. Predmeti so bili zaseženi v štirih nepremičninah, med njimi pa je bilo 62 prestižnih motornih koles, dve vozili, umetniška dela, dve olimpijski medalji, droge in drugi predmeti, je naštel mehiški sekretariat za varnost in zaščito državljanov.

FBI Los Angeles je kasneje potrdil, da so mehiške oblasti v racijah "zasegle veliko število motornih koles", ki naj bi bila vredna 40 milijonov dolarjev in naj bi pripadala Weddingu.

Ryan Wedding športnik deskar droge FBI

Na Nizozemskem zadnje silvestrovo s pirotehniko, pričakujejo težko noč

asdfghjklč
31. 12. 2025 16.39
Vse narkiče likvidirati! Bravo, trumpeta.
Mean Cat
31. 12. 2025 16.38
24h je ocitno podaljsana roka FBIja.......zgleda, da so prepricani da je v SLO
Mean Cat
31. 12. 2025 16.39
Poglejte si samo to kronologijo
krjola
31. 12. 2025 16.34
a nebi raj o skorumpiranemu Jankovicu in njegovih odvratnih sinovih pisal?
