Od otroške paralize, hepatitisa do morebitne epidemije kolere

Satelitski posnetki, posneti 2. avgusta, so pokazali, da je izpust odpadne vode obsegal več kot dva kvadratna kilometra, pojavil se je junija in se nenehno širil. Zaenkrat ni jasno ali se onesnaževanje še vedno tako znatno povečuje.

Krivico za onesnaževanje gre pripisati izraelskemu bombardiranju, ki je povzročilo propad infrastrukture za ravnanje z odpadnimi vodami v Gazi, so ugotovili pri ZN. Posledično je organ izraelskega obrambnega ministrstva Cogat, ki nadzoruje politiko za palestinska ozemlja za BBC pojasnil, da je posebna humanitarna delovna skupina že sprejela ukrepe za izboljšanje kanalizacijskega sistema v Gazi. V zadnjih mesecih je tako organ uskladil obnovo vodnjakov in naprav za razsoljevanje vode ter razširitev vodovodnih cevi v Gazi.

Sicer pa BBC ni mogel neodvisno preveriti konkretnih sprememb kanalizacijske infrastrukture, Izrael pa tudi novinarjem ne dovoli vstopa v Gazo, razen na nadzorovane in kratke obiske z izraelsko vojsko.

A vse te težave povzročajo širjenje bolezni, ki se prenašajo z vodo, nazadnje je desetmesečni otrok delno ohromel po okužbi z otroško paralizo, kar je prvi registrirani primer v Gazi po 25 letih. Predstavniki ZN in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so pozvali tudi k dvotedenskem premirju, da bi lahko cepili 600.000 otrok. A bi lahko dobava cepiv naletela na enake ovire, ki vplivajo na pretok druge humanitarne pomoči, zaradi česar bi bila distribucija težavna in počasna. Organ Cogat je sicer za BBC Arabic dejal, da ne bo nobenih omejitev za medicinsko pomoč, poleg tega naj bi v prihodnjih tednih dostavili "dodatnih 60.000 cepiv proti otroški paralizi".