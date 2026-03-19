Od plišaste tolažbe do prave družbe: mali Punch našel prijateljico

Punch, mladi makak, ki se je lani rodil v živalskem vrtu Ichikawa, je kmalu po rojstvu ostal brez materine oskrbe. Osirotelega mladiča so prevzeli oskrbniki, svetovno javnost pa so ganili posnetki, na katerih se je tesno oklepal plišaste igrače, nadomestka za toplino, ki je ni imel. Kljub čustveni navezanosti je bil Punch sprva zavrnjen tudi s strani drugih opic, kar je še poglobilo vtis njegove osamljenosti, poroča The Sun .

V zadnjem času pa se razmere očitno spreminjajo. Na spletu so se pojavili videoposnetki, ki Puncha prikazujejo v igri, objemih in celo poljubih z drugo samico makaka, imenovano Momo-chan. Skupaj se lovita, družita in preživljata čas, ob tem pa se včasih pojavi tudi Punchova slavna plišasta opica. Oboževalci na družbenih omrežjih so hitro razglasili, da je Punch končno našel "punco".

Uporabniki spletne platforme Reddit so opozorili, da Momo-chan ni Punchova partnerica, temveč bolj zaščitniška starejša figura. Stara je pet let, medtem ko je Punch star šele sedem mesecev, zato njun odnos spominja na vez med starejšo sestro in mlajšim bratom. Skrbniki so pojasnili, da mu je bila Momo-chan že od začetka pomembna čustvena opora.