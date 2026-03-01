Naslovnica
Tujina

Od popravljanja cevi do poslanske klopi

London, 01. 03. 2026 09.29 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
L.M.
Hannah Spencer

Prepričljiva zmaga Zelenih na nadomestnih volitvah v okraju Gorton in Denton je v britansko politiko pripeljala novo ime, Hannah Spencer. Njena pot od obrtniškega poklica do poslanske klopi simbolizira strateški zasuk stranke, od ozkega okoljskega fokusa k širšemu nagovoru volivcev, ki jih bremenijo vsakodnevni stroški in občutek politične izključenosti.

Uspeh Hannah Spencer predstavlja prvi poslanski mandat za Zelene, odkar je stranko prevzel trenutni vodja Zack Polanski. Iz okoljskega gibanja si je želel ustvariti politični dom za progresivne volivce, razočarane nad laburisti.

Spencerjeva je, kot poroča Politico, pri 16 letih je zapustila šolo, se izučila za vodovodarko in kasneje zgradila lastno obrtno podjetje. Po njenem mnenju morajo politiko oblikovati ljudje, ki razumejo vsakdanjik dela in preživetja, ne le hodnike Westminstrske palače. Med drugim se je usposobila tudi za inženirko in mavčarko.

Čeprav okoljska vprašanja ostajajo del identitete Zelenih, je Spencerjeva poudarila, da volivci že vedo, kje stranka stoji glede podnebja. Zato je kampanjo razširila na teme življenjskih stroškov, socialne pravičnosti in zunanje politike, zlasti vojne v Gazi. S tem je nagovorila volivce, ki se čutijo prezrte v tradicionalnem političnem diskurzu.

Hannah Spencer
Hannah Spencer
FOTO: AP

Njena prepoznavnost ni prišla čez noč. Pred poslansko zmago je delovala kot lokalna svetnica, kandidirala na županskih in parlamentarnih volitvah ter po Polanskijevi zmagi v stranki prevzela položaj tiskovne predstavnice za migracije in podporo beguncem.

Spencerjina kampanja je naletela na kritike tekmecev zaradi nagovarjanja muslimanskih volivcev in napadov na laburiste zaradi njihove podpore Izraelu. Desna stranka Reform UK je celo trdila, da so k njeni zmagi pripomogli islamisti, piše Politico.

Spencerjeva je obtožbe zavrnila in poudarila, da si Zeleni prizadevajo za odprt in vključujoč politični sistem, medtem ko po njenem mnenju prav tekmeci s poudarjanjem priseljevanja in napadi na politike Zelenih spodbujajo razdvajanje. Ob razglasitvi zmage se je hkrati opravičila svojim strankam, pri katerih bo morala zaradi nove funkcije odpovedati naročila.

jank
01. 03. 2026 10.35
Pa to ni neki dosežek te gospe v primerjavi z Janšo. On je bil nekoč skrajno levičarski komunist in vodja pohoda v Jajce, nato pa je postal doživljenjski predsednik skrajno desne stranke.
Vera in Bog
01. 03. 2026 09.37
Evo da bom tudi jaz začel !
