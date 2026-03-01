Od popravljanja cevi do poslanske klopi

Uspeh Hannah Spencer predstavlja prvi poslanski mandat za Zelene, odkar je stranko prevzel trenutni vodja Zack Polanski. Iz okoljskega gibanja si je želel ustvariti politični dom za progresivne volivce, razočarane nad laburisti.

Spencerjeva je, kot poroča Politico, pri 16 letih je zapustila šolo, se izučila za vodovodarko in kasneje zgradila lastno obrtno podjetje. Po njenem mnenju morajo politiko oblikovati ljudje, ki razumejo vsakdanjik dela in preživetja, ne le hodnike Westminstrske palače. Med drugim se je usposobila tudi za inženirko in mavčarko.

Čeprav okoljska vprašanja ostajajo del identitete Zelenih, je Spencerjeva poudarila, da volivci že vedo, kje stranka stoji glede podnebja. Zato je kampanjo razširila na teme življenjskih stroškov, socialne pravičnosti in zunanje politike, zlasti vojne v Gazi. S tem je nagovorila volivce, ki se čutijo prezrte v tradicionalnem političnem diskurzu.