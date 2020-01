Od potnice pred vkrcanjem na letalo zahtevali, da opravi test nosečnosti

Čakali na rezultate testa

Kot piše v poročilu o dogodku, je osebje potnico pospremilo do toaletnih prostorov, kjer so ji izročili nosečniški test. Na letalo se ni smela vkrcati, dokler se ni izkazalo, da je test negativen.

Letalska družba je v izjavi za javnost sporočila, da se potnici opravičujejo za stres, ki so ji ga povzročili. Kot so dodali, so bili pod pritiskom oblasti v Saipanu, ki so od njih zahtevali, da temeljito preverjajo potnike.

Saipan je namreč priljubljena točka za ’porodni turizem’. Tuje državljanke pogosto letijo tja, da zagotovijo, da se njihovi otroci rodijo na ameriških tleh in tako postanejo ameriški državljani. Gre za tako pogosto prakso, da imajo na tem območju v povprečju že več novorojenih otrok turistov kot otrok njihovih lokalnih prebivalcev, še poroča CNN.