Od prihodnjega leta prepovedane amalgamske zalivke

" Zobozdravstvena polnila tako ne bodo več vsebovala živega srebra, razen v primeru posebnih zdravstvenih potreb in kadar zdravnik ocenil, da je to nujno potrebno ," so zapisali na Evropski komisiji.

Začasno odstopanje do 30. junija 2026 bo odobreno državam članicam, ki potrebujejo več časa za prilagoditev svojih nacionalnih zdravstvenih sistemov.

Države članice bodo morale prenehati proizvajati, uvažati in izvažati tudi nekatere kategorije sijalk, ki vsebujejo živo srebro, in sicer od leta 2026 oziroma 2027, odvisno od kategorije sijalk. Nadomestile jih bodo manj strupene in energijsko bolj učinkovite alternative, kot so svetleče diode.