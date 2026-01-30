Kako bi Iran odgovoril na napad ZDA?

Iran ima obsežen arzenal balističnih raket in brezpilotnih letalnikov, s katerimi lahko doseže ameriške sile in njihove zaveznike v regiji, vključno z Izraelom. Junija je Teheran že pokazal, da je sposoben prebiti tudi napredne zračne obrambe, ko je z množičnimi izstrelki povzročil občutno škodo Izraelu, poroča CNN.

Po ocenah strokovnjakov, med njimi Farzina Nadimija iz Washington Institute, bi Iran v primeru zaznane "eksistencialne grožnje" lahko uporabil vsa razpoložljiva sredstva.

Iranski vojaški arzenal vključuje učinkovita sredstva, ki so se že izkazala v sodobnih konfliktih: samomorilski brezpilotni letalniki Shahed so pomembno zaznamovali vojno v Ukrajini, država pa razpolaga tudi z več kot dvajsetimi tipi balističnih raket različnih dosegov, ki lahko sežejo vse do južne Evrope. Ameriški sekretar Marco Rubio je v sredo opozoril, da je že več deset tisoč ameriških vojakov v regiji v dosegu iranskih raket in dronov.