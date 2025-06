Od Rusov h Kitajcem: Iran v nakup lovcev Čengdu J-10?

Iransko vojno letalstvo je zastarelo. Floto sestavljajo ameriška letala F-4D/E Phantom, F-5E Tiger II in F-14, ki so bila dobavljena pred revolucijo ter sovjetski lovci MiG-29. Kot so razkrili posnetki izraelskih napadov, je bilo na tleh uničenih nekaj iranskih letal, ki po vsej verjetnosti sicer niso bila v operativnem stanju.

Nedavna vojna z Izraelom je brez dvoma pokazala, da iransko letalstvo potrebuje konkretno modernizacijo, česar se sicer v Teheranu zavedajo že dolgo. V zadnjih letih so poskušali z nabavo ruskih lovcev 4.+ generacije Su-35, vendar je posel, kot vse kaže, padel v vodo, ozadje tega pa še ni povsem znano. Nekateri lovci, ki so bili namenjeni v Iran, so končali v Alžiriji.