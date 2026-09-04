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Od sanj do svežega kruha: zgodba iz škotskega višavja

Edinburgh, 04. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Tina Reberšek
Pekarna na Škotskem

V objemu škotskega višavja, med gradovi, ovcami in osupljivo naravo, sta Nemca Manuela in Thomas ustvarila svoj pravljični kotiček. Le nekaj minut od znane filmske lokacije pečeta svež polnozrnat kruh in živita sanje, o katerih sta dolgo razmišljala. A pot do njune pravljične pekarne ni bila vedno tako idilična. Kako sta premagala številne ovire in zakaj danes prav škotsko višavje imenujeta dom?

škotska narava pekarna

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