Na Hrvaškem v veljavi nova prometna pravila

Na Hrvaškem so od sobote naprej v veljavi nova prometna pravila, ki prinašajo ne samo višje kazni, temveč kar nekaj novosti. Če svojega vozila ne boste prilagodili razmeram na cesti, boste po novem plačali 1.000 kun oziroma okoli 130 evrov in ne več 500 kun. Hrvati ob tej podvojeni globi z novelo zakona o prometni varnosti uvajajo še reševalni pas, ki do zdaj v hrvaški zakonodaji sploh ni bil omenjen. Prvič je urejeno tudi področje uporabe električnih skirojev. Kakšna pravila je torej treba upoštevati?