Od sužnjev do zakonitih pridelovalcev marihuane

Praksa kajenja marihuane v obredne namene pripadnikom rastafarijanstva približuje božanstvo. Toda več desetletij so bili številni zaradi uporabe te rastline zaprti in deležni rasnega ter verskega zatiranja od organov pregona. Vlada Antigve in Barbude si je več let prizadevala popraviti to krivico. Otoka dvojčka sta tako pred kratkim postala ena prvih karibskih držav, ki rastafarijancem dovoljuje gojenje in kajenje njihove svete rastline, poroča AP.

"Zdaj smo bolj svobodni," je dejal Ras Tashi, član fundacije Ras Freeman za združitev rastafarijancev, ki je bil večkrat aretiran zaradi gojenja marihuane, vendar ni hotel priznati krivde, saj je zanj "to rastlina, ki mu jo je dal Bog".

"Vlada nam daje verske pravice, lahko pridemo in posadimo poljubno količino marihuane in nobena policija ne more priti in vzeti nobene rastline. Borili smo se za to pravico in jo tudi dobili," je dejal.

Rastafarijanci si tudi drugod prizadevajo za podobno versko zaščito. Strokovnjaki menijo, da bi lahko zakon Antigve in Barbude spodbudil ta prizadevanja po vsem svetu v času, ko se javno mnenje in politika še naprej nagibata v prid medicinski in rekreativni uporabi marihuane.

Z enako spremembo zakona je otoška vlada dekriminalizirala tudi uporabo marihuane za širšo javnost. Poleg razširjene verske uporabe, ki je bila odobrena rastafarijancem, lahko ljudje druge vere gojijo štiri rastline marihuane in posedujejo do 15 gramov.