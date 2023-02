Od svetega Valentina do objemanja krave

Nad svetega Valentina s sveto kravo. Praznik zaljubljencev je s potrošniško zahodno kulturo postal skomercializiran dan romantike, ki ljubezen poveličuje s klišejskim nakupovanjem daril za najdražjo osebo. Temu je hotela Indija narediti konec v smislu: če je treba komu izkazovati ljubezen, naj bo to krava.

Dan objemanja krave sprožil val norčevanja

V večinsko hindujski Indiji kravo častijo že stoletja, je simbol Zemlje, božanstvo, simbol sreče. Eden od očetov sodobne Indije, nekdanji voditelj Mahatma Gandhi, glasen zagovornik nenasilnega protesta kot sredstva revolucije, je dejal: "V zaščiti krave živi resničnost hinduizma. Zame je krava eden najčudovitejših pojavov v razvoju človeštva."

In zato ni čudno, da so indijske oblasti dan svetega Valentina hotele poteptati z dnevom objemanja krave z željo, da bi poudarek na pomembnosti tradicije in dediščine s čustveno noto zadal udarec uvozu tokov zahodne kulture.

A po vsesplošnem posmehu se je njihov načrt izjalovil. V enem tednu je namera oblasti naletela na sarkastičen odziv v vseh oblikah na spletu, karikaturah in šalah televizijskih voditeljev. In v enem tednu so indijske oblasti načrtovano proglasitev 14. februarja kot dneva objemanja krave opustile.

Krava kot politična žival

Ni prvič, da je indijska vlada s svojo politiko do krav sprožila vihar. Okoli 80 odstotkov prebivalcev Indije, kjer živi 1,3 milijarde ljudi, je hindujcev. Ubiti kravo ali si postreči njeno meso na krožniku za večino pomeni greh.

V večjem delu države sta prepovedana tako zakol kot prodaja živali in nič nenavadnega ni, če v Indiji naletiš na krave, ki se svobodno gibljejo in izgubljajo po ulicah ter zapirajo ceste.

Leta 2019 je ministrstvo za ribištvo, živinorejo in mlekarstvo ustanovilo Agencijo za zaščito krav, ki je po dveh letih delovanja sprožila val ogorčenja zaradi "nestrokovne" študije o kravah. Agencija je po 54 strani dolgi študiji postala tarča ostrih kritik zaradi trditev, ki še zdaleč niso bile podprte z znanstvenimi dokazi. Trdili so, da dejavnosti v velikih klavnicah povzročajo rušilne potrese, saj naj bi množičen zakol živalim povzročal takšne bolečine, da bi njihov stres lahko sprožil potresni sunek.

Dokazov tudi niso navedli pri trditvi, da domače, indijske krave dajejo visokokakovostno mleko, ki je boljše od tistega, ki ga dajejo t. i. "eksotične" krave.

Potem ko se je leta 2014 na oblast zavihtel sporni hindujski nacionalist Narendra Modi, so njegovi konservativni stranki Bharatiya Janata (BJP) kritiki očitali, da izkorišča božanstvo krave za ustrahovanje, nadlegovanje in celo ubijanje muslimanov, ki so jih v več primerih obtožili nespoštovanja in neprimernega ravnanja s kravami.

Javno so opravičevali nasilje in pozivali k nasilju nad tistimi, ki bi kravam želeli ali jim naredili kaj hudega. Oblast je postala tarča kritik zaradi dvojnih standardov, saj je nasilje nad ženskami in manjšinami del indijske kulture.

'Krave bi morali objemati in ljubiti'

Tako se je na vprašanje medijev, kaj si misli od 14. februarju kot dnevu objemanja krave, odzval poslanec stranke BJP Giriraj Singh. Še pred tem, ko je vlada opustila načrte o novem prazniku, je dejal: "Krave bi morali objemati. To je bila dobra odločitev vlade. Morali bi jih ljubiti in objemati."