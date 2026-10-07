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Zlato, luksuzne vile in tajni podatki: agent Cie priznal milijonsko prevaro

07. 10. 2026 16.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Zasežene zlate palice in denar

Nekdanji uslužbenec ameriške obveščevalne agencije CIA David Rush je priznal, da je ameriško vlado ogoljufal za približno 200 milijonov dolarjev (približno 170 milijonov evrov) v obsežni prevari z lažnimi pogodbami in nepremičninskimi posli. Oblasti so ga aretirale, potem ko so med hišno preiskavo na njegovem domu odkrili 298 zlatih palic. Priznal je tudi, da je predstavniku tuje države razkril zaupne informacije.

Devetinštiridesetletni David Rush je denar porabljal za nakup luksuznih nepremičnin na Floridi, avtomobilov, dragih ur in drugega premoženja. V skladu s priznanjem krivde bo moral državi vrniti denar in se odpovedati premoženju, kupljenemu z nezakonito pridobljenimi sredstvi, navaja BBC.

Priznal je tudi, da je predstavniku tuje države razkril zaupne informacije. Med drugim naj bi izdal podatke o tajnem viru ameriških obveščevalcev, s čimer bi lahko ogrozil njegovo varnost in delo ameriških služb.

Rush je bil sprva obtožen kraje javnih sredstev, nato pa je priznal krivdo za elektronsko goljufijo. Ob njegovem prijetju so preiskovalci v njegovi hiši našli 298 zlatih palic, za katere je trdil, da so bile namenjene "stroškom, povezanim z delom".

Po navedbah FBI je med novembrom 2025 in marcem 2026 večkrat zahteval velike količine tuje valute in zlata, češ da jih potrebuje za službene naloge. Preiskovalci pa trdijo, da si je izmislil strogo tajni program, s katerim je upravičeval nakupe luksuznih nepremičnin na jugu Floride, ki jih je nameraval pozneje prodati za osebni dobiček.

Nenadzorovano je torej porabil velike vsote državnega denarja. Del sredstev je šel tudi za opremljanje nepremičnin, med drugim za notranje oblikovanje in za približno 34.000 evrov vredne kuhinjske aparate.

Eden od očitanih primerov je nakazilo v višini okoli 38 milijonov evrov (oz. 45 milijonov dolarjev) januarja letos. Rush je priznal tudi, da je zaupne podatke najvišje stopnje tajnosti posredoval osebi, ki do njih ni bila upravičena.

Zasežene zlate palice in denar
Zasežene zlate palice in denar
FOTO: Profimedia

Tožilci trdijo, da je Rush denar preusmerjal v premoženje, ki ga je bilo mogoče hitro prodati ali zamenjati za gotovino. Predati bo moral luksuzne ure, dva avtomobila BMW, zaseženo gotovino in skoraj 33 milijonov evrov, ki so jih oblasti našle na njegovem bančnem računu, poroča BBC.

Grozi mu 20 let zapora

O kazni bo odločal zvezni sodnik, Rushu pa grozi do 20 let zapora. Do izreka kazni ostaja v priporu, saj je sodnik ocenil, da zaradi izkušenj v obveščevalnih službah predstavlja tveganje za pobeg.

Sodni dokumenti o njegovi karieri razkrivajo malo podrobnosti, ameriški mediji pa poročajo, da je bil zaposlen pri Cii in delal v oddelku za razvoj naprednih vohunskih tehnologij. Že prej se je znašel pod obtožbami, da je lagal o svoji izobrazbi in vojaški karieri, med drugim o tem, da naj bi bil pilot ameriške mornarice.

Oblasti opozarjajo, da velikega dela domnevno ukradenega denarja še niso našle, kar njegov odvetnik zanika.

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