Zlato, luksuzne vile in tajni podatki: agent Cie priznal milijonsko prevaro

Devetinštiridesetletni David Rush je denar porabljal za nakup luksuznih nepremičnin na Floridi, avtomobilov, dragih ur in drugega premoženja. V skladu s priznanjem krivde bo moral državi vrniti denar in se odpovedati premoženju, kupljenemu z nezakonito pridobljenimi sredstvi, navaja BBC.

Priznal je tudi, da je predstavniku tuje države razkril zaupne informacije. Med drugim naj bi izdal podatke o tajnem viru ameriških obveščevalcev, s čimer bi lahko ogrozil njegovo varnost in delo ameriških služb.

Rush je bil sprva obtožen kraje javnih sredstev, nato pa je priznal krivdo za elektronsko goljufijo. Ob njegovem prijetju so preiskovalci v njegovi hiši našli 298 zlatih palic, za katere je trdil, da so bile namenjene "stroškom, povezanim z delom".

Po navedbah FBI je med novembrom 2025 in marcem 2026 večkrat zahteval velike količine tuje valute in zlata, češ da jih potrebuje za službene naloge. Preiskovalci pa trdijo, da si je izmislil strogo tajni program, s katerim je upravičeval nakupe luksuznih nepremičnin na jugu Floride, ki jih je nameraval pozneje prodati za osebni dobiček.

Nenadzorovano je torej porabil velike vsote državnega denarja. Del sredstev je šel tudi za opremljanje nepremičnin, med drugim za notranje oblikovanje in za približno 34.000 evrov vredne kuhinjske aparate.

Eden od očitanih primerov je nakazilo v višini okoli 38 milijonov evrov (oz. 45 milijonov dolarjev) januarja letos. Rush je priznal tudi, da je zaupne podatke najvišje stopnje tajnosti posredoval osebi, ki do njih ni bila upravičena.