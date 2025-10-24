Od telefonskega pogovora in srečanja v Budimpešti do sankcij

CNN, ki se sklicuje na svoje vire v administraciji, poroča, da so v administraciji Donalda Trumpa spoznali, da se stališče Vladimirja Putina o koncu vojne v Ukrajini od njunega zadnjega srečanja ni spremenilo. "Preprosto se mi ni zdelo prav," je dejal Trump. "Nisem dobil občutka, da bomo prišli tja, kamor smo morali. Zato sem srečanje odpovedal."
Trumpovi evropski zavezniki in številni podporniki so pozdravili potezo, Putin pa jo je označil za nekoristno. Po mesecih groženj, ki se niso nikoli uresničile, je Trump prvič izvedel napovedan korak. "Preprosto sem čutil, da je napočil čas," je Trump dejal v Beli hiši kmalu po objavi sankcij. "Dolgo smo čakali."
Odprto vprašanje je, ali je Trumpovo novo, strožje stališče trajno ali le začasno, piše CNN. Odkar se je vrnil na položaj, je večkrat spremenil svoj pristop do Putina, pogosto pod vplivom njunih telefonskih klicev. Njegovo odločnost bi lahko preizkusil tudi ponovni pritisk na svetovne cene nafte.
Po besedah visokega uradnika Bele hiše ni bilo nobenega prelomnega trenutka, ki bi spremenil predsednikovo mnenje. Namesto tega se je njegovo stališče razvilo skozi ponavljajoča se razočaranja, saj se je zdelo, da Putin ni niti približno blizu želji po koncu vojne, je dejal za CNN.
"Vsakič, ko se pogovarjam z Vladimirjem, imava dobre pogovore, potem pa ne vodijo nikamor," se je Trump v sredo pritožil. "Preprosto ne vodijo nikamor."
Dan po klicu s Putinom se je Trump srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Sestanek je bil napet in čeprav je Trump pritiskal na Zelenskega glede ozemeljskih koncesij, je na koncu naznanil načrt, ki bi predvideval premirje vzdolž trenutnih bojnih linij – kar je daleč od tega, kar si je prizadeval Putin.
Po telefonskem klicu med državnim sekretarjem Marcom Rubiem in ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom v ponedeljek je postalo jasno, da se stališče Moskve ni spremenilo. Trump je sklenil, da bi bil vrh v Budimpešti "izguba časa", zato je bilo njegovo načrtovanje ustavljeno.
Med srečanjem z ministrom za finance Scottom Bessentom, ki si je mesece prizadeval za sankcije, je Trump presenetil celo nekatere svoje najbližje sodelavce, ko se je strinjal z uvedbo sankcij proti dvema največjima ruskima naftnima podjetjema, Rosneftu in Lukoilu. Bessent se je nato takoj vrnil v svojo pisarno, da bi pripravil uradno objavo, poroča CNN.
Trump je nato poročal Rubiu, kmalu zatem pa je Bessent novinarjem namignil, kaj se bo zgodilo. "Napovedali bomo znatno povečanje sankcij proti Rusiji." Takrat se je Trump v Ovalni pisarni sestal z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem, ki je prišel iz Bruslja v upanju, da bo Trumpa prepričal, naj ostane odločen glede Ukrajine. Rutte je tako dobil več, kot je pričakoval.
Trump naj bi dodatno motivacijo našel v sklenitvi premirja, ki ga je pomagal doseči v Gazi, saj meni, da je do njega prišlo šele potem, ko je zavzel strožje stališče do izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. "Njegova ostrina je privedla do dejanj," je dejal uradnik.
Kljub mesecem groženj naj bi se Trump dolgo zadrževal glede napovedi sankcij, saj se je bal, da bi ostro stališče Putina oddaljilo od pogovorov. Vseeno pa Trump ni izključil možnosti srečanja z ruskim predsednikom v prihodnosti.
