Od telefonskega pogovora in srečanja v Budimpešti do sankcij

Ameriški predsednik Donald Trump je bil po telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom tako prepričan v napredek, da je kmalu napovedal srečanje voditeljev v Budimpešti. Toda le pet dni pozneje je bil vrh odpovedan, sledile pa so prve sankcije v času Trumpove administracije proti Moskvi.

CNN, ki se sklicuje na svoje vire v administraciji, poroča, da so v administraciji Donalda Trumpa spoznali, da se stališče Vladimirja Putina o koncu vojne v Ukrajini od njunega zadnjega srečanja ni spremenilo. "Preprosto se mi ni zdelo prav," je dejal Trump. "Nisem dobil občutka, da bomo prišli tja, kamor smo morali. Zato sem srečanje odpovedal." Trumpovi evropski zavezniki in številni podporniki so pozdravili potezo, Putin pa jo je označil za nekoristno. Po mesecih groženj, ki se niso nikoli uresničile, je Trump prvič izvedel napovedan korak. "Preprosto sem čutil, da je napočil čas," je Trump dejal v Beli hiši kmalu po objavi sankcij. "Dolgo smo čakali."

Putin in Trump na skupni novinarski konferenci po sestanku na Aljaski. FOTO: AP icon-expand

Odprto vprašanje je, ali je Trumpovo novo, strožje stališče trajno ali le začasno, piše CNN. Odkar se je vrnil na položaj, je večkrat spremenil svoj pristop do Putina, pogosto pod vplivom njunih telefonskih klicev. Njegovo odločnost bi lahko preizkusil tudi ponovni pritisk na svetovne cene nafte. Po besedah visokega uradnika Bele hiše ni bilo nobenega prelomnega trenutka, ki bi spremenil predsednikovo mnenje. Namesto tega se je njegovo stališče razvilo skozi ponavljajoča se razočaranja, saj se je zdelo, da Putin ni niti približno blizu želji po koncu vojne, je dejal za CNN. "Vsakič, ko se pogovarjam z Vladimirjem, imava dobre pogovore, potem pa ne vodijo nikamor," se je Trump v sredo pritožil. "Preprosto ne vodijo nikamor."