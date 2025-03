Od trojanskega konja in lutk politikov do groženj z bombo in slečenih hlač

Splet in svet preplavljajo podobe iz Srbije. Več deset tisoč ljudi je preplavilo srbske ulice, med protestniki je opaziti tudi mladoporočence, Beograjčani so za demonstrante na več lokacijah pripravljali hrano, študentje pa so s seboj prinesli tudi trojanskega konja. Odvilo pa se je tudi že več incidentov: moški, oblečeni v črna oblačila, so razbili vetrobranska stekla na več traktorjih, voznik je z avtomobilom znova zapeljal v protestnike, še en moški pa naj bi udeležencem grozil z bombo. Za enega od incidentov pa je poskrbel protestnik, ki je pred policisti slekel hlače in jim pokazal sredinca.

OGLAS

Že ponoči so splet preplavile podobe iz Srbije. V petek, ko so se protestniki že zbirali v središču Beograda, je nekdo posnel dogajanje nedaleč stran, na cestninski postaji Bubanj Potok. Dolgo kolono vozil je delila tudi Nova.rs, ki je sporočila, da je to posnetek, "ki ga deli vsa Srbija". "Kolona vozil je neskončna, a kot je razvidno s posnetka, nihče od voznikov ne kaže nervoze," so dodali.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Še več zgodb pa na plano prihaja danes. Občani Čačka so tako dopoldan na prvem zboru občanov odstavili župana Miluna Todorovića in predsednika mesta Igorja Trifunovića, nato pa so se tudi sami pridružili reki ljudi, ki je drla v Beograd.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kot poudarjajo srbski mediji, je tudi tokrat med udeleženci protestov moč opaziti mladoporočence, ki so prav danes dahnili "usodni da". Opazili so tudi trojanskega konja, ki so ga ustvarili in s seboj prinesli študentje filozofske fakultete in fakultete za politične vede. Skulptura je visoka 3,5 metra, v njem pa se skriva sporočilo, ki ga nameravajo še razkriti.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Študentje fakultete za uporabno umetnost so medtem na Trgu republike s pomočjo velikih figur prikazali svoje zahteve. "Prva lutka predstavlja moškega, ki ima usta polna denarja, v roki pa drži nadstrešek železniške postaje v Novem Sadu," so pojasnili študentje. Pripravili so sicer štiri lutke, ki predstavljajo njihove štiri za zdaj neizpolnjene zahteve.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

Lutke na protestih icon-picture-layer-2 1 / 2

Protestov se je udeležil tudi sin nekdanjega srbskega nogometaša Mirka Poledice. Pri njegovem udejstvovanju ga je podprl tudi oče. "Sin je po petih dneh in 145 kilometrih prispel v Beograd. Zasluži si, da ga po tej poti odnesemo," je ob deljeni fotografiji pripisal njegov oče ter dodal: "Pumpaj!"

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Nedavno je nekdanji nogometaš za portal Simptom dejal, da sta ta študentski val in gibanje nekaj najlepšega, kar se je kdaj zgodilo pri njih. "Za to se jim zahvaljujem. Nihče ne bo popravil naše družbe, če se zanjo ne bomo borili sami. Gremo, študentje," je podprl protestnike. Beograjčani so sicer večdesettisočglavo množico večinoma pričakali s široko odprtimi rokami. Zanje so pripravili pogostitev, kot poročajo srbski mediji, je vsak nekaj kupil ali doma ustvaril sam ter prinesel s seboj v središče mesta. Eden z vozilom med protestnike, drugi grozil z bombo, tretji slekel hlače Čeprav je srbski predsednik Aleksandar Vučić že včeraj napovedal, da bodo oblasti zaradi protesta poostrile varnostni nadzor, in četudi so za varnost protestnikov še dodatno skrbeli veterani in motoristi, ki so študente podprli, pa se je tudi tokrat zgodil incident, ko je voznik z avtomobilom zapeljal v množico protestnikov.

Med protestniki tudi veterani FOTO: AP icon-expand

Na družbenih omrežjih je zakrožil posnetek incidenta v Žarkovem, ko je avtomobil namerno trčil v množico in poškodoval tri osebe. Eno žensko je nekaj časa celo vozil na pokrovu motorja, nato pa pobegnil. Policija je pozneje sporočila, da je voznika že izsledila in prijela.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek, na katerem moški, oblečeni v črno, razbijajo vetrobranska stekla na traktorjih, parkiranih pred Pionirskim parkom. Telegraf.rs pa poroča tudi o moškem, ki naj bi udeležencem protesta grozil z dvema bombama. Policijski inšpektorji v civilu so moškega aretirali.

Aretacija moškega, ki naj bi il oborožen z bombami FOTO: AP icon-expand