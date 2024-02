Od tropskega raja do pekla brez alkohola: turisti ogorčeni, minister odstopil

Vse od začetka leta se Zanzibar spopada z "alkoholno krizo", kot so jo poimenovali nekateri mediji. Pomanjkanje alkohola je tako veliko, da so nekateri bari začeli streči le še brezalkoholne pijače, posledica česar pa bi lahko bil tudi upad v turizmu ter posledično gospodarstvu.

Lani je več turističnih revij Zanzibar uvrstilo med najboljših 10 popotniških destinacij v Afriki. A zaradi težav nenačrtovanih težav bi lahko to tanzanijsko otočje izgubilo svoj sijaj.

"Primanjkuje nam piva, na zalogi pa imam le brezalkoholne pijače," je za BBC povedal lastnik enega od barov na Zanzibarju. Pravi, da je kriza močno udarila po barih in restavracijah. "Vlada mora ukrepati. Smo ravno v času visoke turistične sezone, zelo je vroče in turisti potrebujejo veselje, potrebujejo hladno pivo na teh plažah," je dejal.

Lokalna proizvodnja alkohola je na Zanzibarju, katerega prebivalstvo je večinoma muslimansko, prepovedano, zato večino alkohola, ki ga prodajajo na otokih, uvozijo iz celinske Tanzanije, nekaj pa tudi iz Južne Afrike. Cene piva pa so se zdaj, ko se je dobavna veriga zaradi nenadne zamenjave uvoznikov soočila z motnjami, dvignile za skoraj 100 odstotkov.

Cene so se dvignile, nekaterega alkohola ni več

Za medij je spregovoril tudi neimenovani ameriški turist, ki pravi, da je edini minus Zanzibarja trenutno ta, da ne more dobiti žgane pijače. "Želim si žganih pijač, viskija. A v hotelu alkoholnih pijač nimajo. Svetovali so mi, naj ga naročim v Stone Townu," je dejal. In ni edini, ki je dobil takšna navodila. Tudi več drugih hotelov ob plažah Matemwa na severu glavnega otoka Zanzibarja je namreč turiste na območju po alkohol napotilo v glavno mesto.

Prazne police z alkoholom: 'Kako naj izplačujemo plače?'

Prvotno pomanjkanje alkohola se je začelo v začetku leta, ko je zanzibarski odbor za nadzor alkoholnih pijač (ZLCB) odložil podaljšanje dovoljenj za tri uveljavljene uvoznike – One Stop, Scotch Store in ZMMI. Ni sicer jasno, zakaj trem podjetjem, ki so več kot dve desetletji na otoke dobavljala alkohol, niso podaljšali licence.

Je pa ZLCB prejšnji mesec podelil licence trem novim podjetjem (Kifaru, Bevko in Zanzi Imports), a hotelirji pravijo, da še vedno le stežka zadostijo povpraševanju.