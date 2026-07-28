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Od vojaške parade do plakatov: skromno praznovanje ruskega dneva mornarice

Sankt Peterburg, 28. 07. 2026 09.14 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Parada ob dnevu ruske mornarice

Rusija je že drugo leto zapored odpovedala svojo tradicionalno veliko parado ob dnevu ruske mornarice. Namesto tega so pripravili skromen dogodek, na katerem so bile razstavljene le podobe vojaških ladij.

Dve vrsti približno 30 mornarjev sta v nedeljo pozdravili ruskega voditelja Vladimirja Putina, ko je prispel na sedež ruske mornarice v Sankt Peterburgu. Tam se je srečal s poveljniki več pripadnikom mornarice podelil odlikovanja, piše Business Insider.

V nasprotju z sprejemom in parado pred leti, je tokrat Putina na ograjenem dvorišču Admiralitete, kjer je potekala slovesnost, Putina pozdravila le majhna vojaška godba.

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Obseg sprejema, ki je potekal pred velikanskim plakatom podmornice Aleksander Nevski, jedrsko gnane raketne podmornice razreda Borej, je bistveno manjši od običajnega razkošnega praznovanja dneva ruske mornarice. Na drugem delu dvorišča je bil razobešen še en plakat, ki je prikazoval dve veliki bojni površinski ladji.

Kremelj je tradicionalno organiziral velike parade mornarjev in ladij v Kronštatu, pomorski bazi blizu Sankt Peterburga, ter na reki Nevi ob praznovanju državnega praznika. Leta 2023 je bilo na prireditvi več kot 40 vojaških ladij, štiri podmornice in 3000 pripadnikov osebja, udeležili pa so se je tudi tuji dostojanstveniki.

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Vendar so ponavljajoči se ukrajinski napadi z droni na rusko ozemlje Kremelj prisilili, da je že leta 2024 pripravil manjšo različico parade na reki Nevi. Na njej je sodelovalo le 2500 pripadnikov osebja, na ogled pa je bilo približno 20 plovil.

Naslednje leto je Rusija parado ob dnevu mornarice povsem odpovedala. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je kot razlog navedel "splošno vzdušje" in "varnostne razloge".

Letos je enako, oziroma še bolj zaostreno. Sankt Peterburg, ki leži okoli 965 kilometrov od ukrajinske meje, je v dosegu ukrajinskih dronov. 

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